Le Cambodge prend des mesures audacieuses en matière d'efficacité énergétique, et pose les bases d'un accord majeur avec Singapour dans le domaine des énergies renouvelables

PHNOM PENH, Cambodge, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le Cambodge est à la tête de la transition de l'Asie du Sud-Est vers une énergie plus propre, et son élan ne cesse de croître. À la suite de la présentation de la stratégie à long terme du pays pour la neutralité carbone aux Nations Unies, le gouvernement royal a présenté au public le plan directeur de développement de l'énergie (PDP) et la politique nationale d'efficacité énergétique (NEEP). Ces initiatives témoignent de l'engagement indéfectible du gouvernement en faveur de la transition énergétique et du premier plan énergétique à long terme du pays pour une orientation énergétique coordonnée et stratégique.

« En adoptant les meilleures pratiques, nous pouvons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, créer de nouveaux emplois et positionner le Cambodge comme un leader dans la région, a déclaré le Premier ministre Hun Sen. Investir dans l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables est essentiel pour bâtir un avenir plus durable pour notre peuple et notre planète. »

L'efficacité énergétique est un aspect essentiel de la transition vers l'énergie propre au Cambodge, le gouvernement s'étant engagé à réduire la consommation d'énergie de 19 % par rapport aux niveaux habituels d'ici 2030. La politique nationale d'efficacité énergétique définit des orientations stratégiques, des domaines prioritaires et des objectifs sectoriels. Le ministre des Mines et de l'Énergie, Suy Sem, a indiqué que « pour exploiter tout le potentiel de l'efficacité énergétique, il est essentiel de mettre en place un cadre politique et réglementaire solide, de renforcer les capacités des parties prenantes, de sensibiliser aux avantages et de soutenir les investissements du secteur privé ».

De plus, le Cambodge travaille actuellement avec Singapour pour devenir un exportateur majeur d'énergie propre dans la région. L'accord, qui en est encore au stade des négociations commerciales, permettrait à Singapour d'importer chaque année 1 GW d'énergie renouvelable en provenance du Cambodge, ce qui représenterait un quart de ses importations d'électricité à faible émission de carbone d'ici à 2035. Les exportations potentielles vers Singapour contribueraient à l'impact positif du Cambodge sur le monde et consolideraient sa position de leader dans l'industrie de l'énergie propre dans la région, tout en atténuant l'impact du changement climatique sur la planète.

« En donnant la priorité aux sources d'énergie renouvelables, le Cambodge crée un avantage économique compétitif tout en atténuant l'impact du changement climatique et en promouvant le développement durable, a expliqué le ministre de l'Environnement, Say Sam Al. Investir dans l'efficacité énergétique et les technologies d'énergie propre crée de nouvelles opportunités économiques et améliore le bien-être de nos citoyens. L'engagement résolu du Cambodge en faveur d'un développement plus solide, plus inclusif et plus durable incitera d'autres pays à nous rejoindre dans cet effort mondial vers un avenir plus propre, plus sain et plus prospère. »

Alors que le Cambodge continue à bâtir une économie inclusive et compétitive, le plan directeur de développement de l'énergie et la politique nationale d'efficacité énergétique garantiront que les prix de l'électricité restent stables et abordables. Cela aidera le Cambodge à atteindre ses objectifs de développement dans tous les secteurs et à se positionner comme un acteur clé de la région en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables.

Un leadership audacieux et visionnaire dans la transition vers des sources d'énergie propres et durables est essentiel pour assurer un avenir durable et prospère pour tous. L'engagement du Cambodge en faveur de l'énergie durable et de l'efficacité énergétique permet non seulement de créer des opportunités économiques, de promouvoir la santé publique et d'améliorer le bien-être général de ses citoyens, mais aussi de donner au pays un avantage concurrentiel sur le marché régional. Grâce à des objectifs ambitieux et à des investissements continus dans les technologies durables, l'impact positif du Cambodge sur le monde se fera sentir pour les générations à venir.

Contact pour les médias : Tin Ponlok, Secrétaire d'État, ministère de l'Environnement, Téléphone : +855 12915351, E-mail : [email protected]

SOURCE Ministry of Environment, Cambodia