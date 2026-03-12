Le Canadien Jared Schmidt couronné champion du monde des cocktails durables 2025 par Flor de Caña

GRANADA, Nicaragua, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dans une célébration inspirante du talent, de l'objectif et de la durabilité, Jared Schmidt d'Osetra Bar au Canada a été couronné "Champion du monde des cocktails durables 2025" lors de la finale mondiale du célèbre Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña, qui s'est tenue le samedi 7 mars dans les îlots volcaniques époustouflants de Granada, au Nicaragua.

Jared Schmidt

Pour marquer le 135e anniversaire de la marque, l'édition de cette année a mis à l'honneur les cocktails classiques, invitant les barmen à réinterpréter des recettes intemporelles dans une optique moderne et durable.

Le concours a réuni 15 mixologues de haut niveau, sélectionnés dans plus de 25 pays participants dans le monde entier, qui partagent l'engagement de Flor de Caña à construire un avenir plus durable pour l'industrie. Dans le cadre naturel exceptionnel du volcan Mombacho, les finalistes ont fait preuve de créativité et de maîtrise en élaborant des cocktails qui allient une saveur exceptionnelle à des pratiques respectueuses de l'environnement. Flor de Caña, rhum certifié Carbon Neutral, distillé avec 100 % d'énergie renouvelable et ayant planté plus d'un million d'arbres, continue de défendre le développement durable par des initiatives qui inspirent la communauté mondiale des barmen.

Après deux séries de concours intenses, dont le défi final innovant du "marché durable", Jared a remporté la première place en impressionnant les juges par son talent et sa passion. Son cocktail gagnant, appelé "Por mundo limpio", est une réinterprétation durable d'un cocktail de l'âge d'or, qui associe le rhum Flor de Caña 12 ans à des champignons caramélisés, du sucre de canne biologique et du nori, pour un profil de saveurs audacieux et sans impact.

En tant que champion du monde, Jared reçoit le titre prestigieux, un prix en espèces de 10 000 dollars, le trophée du vainqueur et une évaluation de la durabilité de son établissement en partenariat avec la Sustainable Restaurant Association.

"Cela a été l'une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant à Flor de Caña, aux juges et à mes concurrents, et c'était vraiment spécial de vivre l'expérience du Nicaragua et d'entrer en contact avec une communauté mondiale de barmen aussi inspirante", a déclaré Jared Schmidt.

La deuxième place du concours a été attribuée à Phát Tran Guia du Firkin Bar au Viêt Nam, tandis que Dawid Stoch du Art Katowice Bar en Pologne a décroché la troisième place, complétant ainsi une extraordinaire vitrine de talents de barmen mondiaux.

Le jury était composé de Danil Nevsky (2e dans le Bar World 100 et meilleur mentor de bar international - Tales of the Cocktail Spirited Awards), Kendall Hauer (expert en restauration de luxe et en boissons basé à Miami), Luis Inchaurraga (mixologue argentin avec plus de 25 ans d'expérience), et Gary Gruver (directeur des opérations globales de boissons chez Marriott International).

À propos de Flor de Caña

Flor de Caña est une marque de rhum de première qualité, certifiée Carbon Neutral et produite de manière durable, du champ à la bouteille. Issu d'un domaine familial de 1890, il est distillé à partir d'une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement au pied d'un volcan en activité, sans sucre ni ingrédients artificiels. Reconnue comme un leader mondial en matière de développement durable, la marque a reçu des distinctions telles que "World's Most Sustainable Rum Brand" (États-Unis), "Ethical Award" (Royaume-Uni) et "Sustainable Spirits Producer" (France). www.flordecana.com

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2932744/Flor_de_Cana_WINNER_AND_JUDGES.jpg