Le candidat au traitement COVID-19 de Daewoong Pharmaceutical est également très efficace contre le virus de la grippe

- Le modèle animal de la grippe A (AIV) a confirmé une amélioration des symptômes cliniques de 75 % par rapport au groupe de contrôle

- De larges résultats d'efficacité antivirale contre le SRAS-CoV-2 et l'AIV ont été présentés à la conférence ISIRV-AVG

SEOUL, Corée du Sud, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical, un géant pharmaceutique sud-coréen, a annoncé que son candidat de traitement Covid-19 de la niclosamide à libération prolongée (DWRX2003) a également montré des résultats d'étude prometteurs pour lutter contre la prochaine « Twindemic » impliquant la COVID-19 et la grippe saisonnière.

Selon Daewoong, le niclosamide a réussi à réduire le taux de mortalité dû à l'AIV lors d'un test d'efficacité sur les animaux, parallèlement à son succès précédent dans un modèle de furet COVID-19. Alors que 40 % des sujets traités par placebo sont morts, les groupes de traitement préventif et thérapeutique injectés avec le DWRX2003 12 heures avant ou 7 jours après l'infection ont permis une survie complète. En particulier, les scores cliniques ont été améliorés de 75 % par rapport au groupe de contrôle pour le groupe de traitement thérapeutique le deuxième jour d'administration, ce qui indique que le traitement a été efficace malgré l'accueil et l'aggravation de l'infection pendant sept jours.

Daewoong a récemment présenté ces résultats lors d'une conférence virtuelle sur les thérapies de pointe COVID-19 organisée par la Société internationale pour la grippe et autres maladies virales respiratoires - Groupe antiviral (ISIRV-AVG). La présentation a été faite par le biais d'une vidéo enregistrée avec une affiche électronique aux participants inscrits, y compris les membres des organismes de réglementation du NIH, de l'AEM, de la FDA, du NIAID, des CDC et de l'OMS.

Le niclosamide a été mis en évidence comme un puissant agent antiviral en raison de sa capacité à inhiber la pénétration et l'excrétion du virus dans les cellules humaines. Daewoong a utilisé sa technologie brevetée d'administration de médicaments pour développer le niclosamide sous forme d'injection à action prolongée, ce qui lui a permis de surmonter plusieurs inconvénients de la forme orale infructueuse, notamment le faible taux d'absorption, la clairance rapide et les inconvénients gastro-intestinaux. En particulier, une injection unique devrait permettre de maintenir un niveau de concentration plasmatique suffisamment élevé pour traiter les maladies virales, ce qui réduira le nombre de visites des patients et facilitera l'administration des thérapies combinées.

À ce titre, Daewoong stimule le développement mondial du traitement à base de niclosamide à libération lente pour la COVID-19 en accélérant les essais cliniques de phase 1 en Inde, en Corée, en Australie et aux Philippines. La première cohorte d'individus en bonne santé en Inde a confirmé la sécurité à faible dose du DWRX2003 et a permis de poursuivre la progression de l'essai. L'essai aux Philippines évaluera à la fois la sécurité et l'efficacité du traitement chez les patients de la COVID-19. Enfin, la récente approbation du lancement des essais cliniques de phase 1 en Australie a permis à Daewoong de commencer à recueillir des données cliniques basées sur le Caucase. Daewoong prévoit d'entamer cette année des essais cliniques multinationaux ultérieurs sur la base des résultats cliniques de la phase 1 et demandera une autorisation d'utilisation d'urgence conditionnelle immédiatement après avoir obtenu les résultats cliniques de la phase 2.

Sengho Jeon, PDG de Daewoong Pharmaceutical, a déclaré : « Nous investissons nos meilleures ressources dans l'accélération des essais cliniques, étant donné que nous avons dû commencer dès la phase 1 avec une nouvelle méthode d'administration de premier ordre pour le niclosamide », M. Jeon a également noté « Alors que nous nous efforçons de développer des thérapies contre la COVID-19 avec de puissants ingrédients tels que le niclosamide et le camostat, nous allons également étendre notre pipeline à d'autres infections virales. »

Lee Min-Seok, PDG de Daewoong Therapeutics et partenaire du projet chez Daewoong Pharmaceutical, a déclaré : « Nous sommes convaincus de travailler avec le meilleur ingrédient disponible pour la COVID-19. Le niclosamide s'attaquera non seulement au virus, mais aussi aux complications graves qui causent la mort de patients malheureux »Il a ajouté : « Avec les résultats obtenus contre les virus de la grippe, nous voulons le préparer à la très probable « Twindémie » et développer le DWRX2003 comme plateforme de traitement antiviral. »

