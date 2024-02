Le célèbre créateur Sergio Hudson collabore avec Bigthinx, SAP.iO et OYA Labs sur la « Collection 12 » et publie un défilé virtuel et une expérience interactive de shopping avec la LAFW de N4XT Experiences, qui reviendra à l'automne 2024

LOS ANGELES, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Sergio Hudson s'associe à Bigthinx, SAP.iO et à LA Fashion Week (la Fashion Week de Los Angeles) de N4XT Experiences pour présenter une collection révolutionnaire. Cette collaboration fusionne l'expérience de la haute couture avec l'intelligence artificielle et transporte les spectateurs dans un luxueux hall d'hôtel au style années 1970.

La « Collection 12 » de Hudson rend hommage au glamour des années 1970 avec des robes en mousseline de soie plissée, des costumes extrêmement bien coupés et des palettes discrètes de pied de poule. De plus, la collection Infinite, une capsule de diamants cultivés en laboratoire avec le joaillier Oya Labs, figure dans la collection.

L'intégration de l'IA générative de Bigthinx et le soutien de SAP.iO à la LAFW et à ses créateurs soulignent son engagement en faveur de la mode, de l'innovation, de la durabilité et de l'inclusivité. Il s'agit de la deuxième collaboration entre N4XT Experiences et Bigthinx depuis la LAFW d'octobre 2023. En décembre 2023, ils ont lancé un nouveau défilé virtuel avec la société new-yorkaise VFILES.

« … Chez Bigthinx, notre technologie d'IA numérique simplifie la production de mode numérique et d'avatars virtuels hyperréalistes à partir de photos pour les rendre largement disponibles et facilement intégrables. Grâce à nos avatars CGI personnalisés et à la mode numérique, les créateurs et les marques améliorent la fidélité et l'expérience de leurs clients. Nous sommes ravis de travailler avec Sergio Hudson pour que ses créations deviennent numériques dans un format prêt à accueillir un public mondial sans les coûts énormes d'un défilé de mode traditionnel », a déclaré Chandralika Hazarika, cofondatrice de Bigthinx

« C'est une chance pour moi de collaborer avec la LAFW de N4XT Experiences, Bigthinx et Oya Labs sous tant de formes incroyables. Grâce à leur soutien, j'ai pu transformer mes idées sous forme numérique et me développer dans le domaine de la bijouterie. J'ai toujours été intrigué par l'intersection de la mode et de la technologie et je suis impatient que le public du monde entier soit aux premières loges pour voir et acheter ma toute dernière Collection 12… », a déclaré Sergio Hudson

Le défilé virtuel et l'expérience de shopping de Sergio Hudson seront présentés en première sur LAFW.net le 28 février 2024. Hudson fait partie des créateurs qui ont défilé avec N4XT Experiences à la LAFW 2023. BigThinx, SAP.iO et OYA Labs ont sponsorisé l'événement.

La LAFW, une expérience de N4XT, reviendra à l'automne 2024 pour une nouvelle fusion immersive de la mode, de la beauté, de la technologie, de la durabilité, de l'art, du cinéma, des tchats, des master classes et plus encore.

Pour plus de détails, consultez :

Bigthinx : www.bigthinx.com

Sergio Hudson : www.sergiohudson.com

: Oya Labs : www.oyalabs.co

: LAFW : www.lafw.net

Demande de renseignements pour la presse :

