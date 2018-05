Le centre commercial Two Rivers lance une carte-cadeau avec eGiftAfrica

Dans le cadre de ce partenariat, la carte peut être achetée auprès du comptoir de service à la clientèle du centre commercial ou sous forme électronique. Ainsi, il est possible de se connecter sur http://www.tworivers.co.ke n'importe où dans le monde et d'acheter une carte-cadeau pour l'un de vos proches. Le paiement peut être effectué par carte de crédit ou par transfert d'argent mobile Mpesa, et le bénéficiaire recevra la carte-cadeau dans sa boîte de messagerie électronique avec un code QR. Imaginez combien de Kenyans de la diaspora souhaiteraient offrir des cadeaux à leurs proches qui vivent au Kenya, mais ne disposent que d'options limitées ?

Sharouk Jiwa - PDG d'eGiftAfrica, a déclaré : « Lorsque nous avons démarré notre activité au Kenya, nous savions que nous apporterions une technologie de premier ordre qui profiterait à beaucoup de commerçants. Notre association avec Two Rivers est bénéfique à la fois pour le centre commercial, les commerçants et les clients finaux. Il a toujours été difficile d'offrir un cadeau à quelqu'un vivant en Afrique depuis un autre continent, mais nous avons résolu le problème grâce à notre solution de cadeaux électroniques. »

Rosemary Mutava - responsable du service à la clientèle de Two Rivers, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec eGiftAfrica et nous sommes impressionnés par l'adoption de ce produit. Les clients font la queue pour acheter la carte-cadeau, et des entreprises nous appellent tous les jours pour en acheter pour leurs employés et leurs meilleurs clients. C'est un produit adapté à toutes les occasions, et nous encourageons tous ceux qui cherchent un cadeau idéal à essayer la carte-cadeau Two Rivers. »

Le centre commercial Two Rivers de Nairobi est une destination de premier choix, étant le plus grand centre commercial d'Afrique orientale et centrale. Il compte de nombreuses enseignes internationales telles que Carrefour, Burger King et LC Waikiki.

eGiftAfrica est une marque de Giift.com, qui est aujourd'hui le plus grand réseau de cartes de fidélité et de cartes-cadeaux au monde. Giift compte actuellement plus de 1 700 clients et 20 000 marques dans 50 pays affiliés à la plateforme, qui incluent des compagnies aériennes, des banques, des hôtels et des détaillants. Au Kenya, l'entreprise travaille avec Standard Chartered, KCB, Amex et Etihad Airlines. L'entreprise exerce son activité sur tous les continents et enregistre une croissance record chaque année.

Consultez les sites web : http://www.giift-corporate.com | http://www.egiftafrica.com | http://www.tworivers.co.ke

Contact : Sharouk Jiva, +1-647-887-2389 | & Pascal Xatart +44-7470605095 | press@giift.com

