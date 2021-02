Le CEO d'un fournisseur majeur de téléradiologie rejoint Aidoc pour soutenir l'expansion européenne Alexander Böhmcker rejoint en tant que VP Europe

NEW YORK and BARCELONE, Espagne, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Aidoc, le principal fournisseur de solutions d' IA pour l'imagerie médicale, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Alexandre Böhmcker à la tête de l'expansion de la division européenne d'Aidoc, aux côtés de Jeremy De Sy, Directeur Commercial Europe. Avant de rejoindre Aidoc, Böhmcker a passé plus d'une décennie en tant que CEO de Telemedicine Clinic (TMC), un fournisseur paneuropéen de téléradiologie, avec un réseau de plus de 300 médecins spécialisés et desservant plus de 100 hôpitaux européens.

«Je suis vraiment ravi de rejoindre Aidoc à ce stade de leur expansion européenne», déclare Böhmcker. «Après avoir vu moi-même la valeur de l'IA en tant que client d'Aidoc, je suis convaincu que leurs solutions deviendront la norme en matière de diagnostic. Je rejoindrai l'équipe à l' ECR virtuel le mois prochain où nous présenterons les solutions les plus complètes pour détecter des pathologies aiguës en imagerie médicale de manière rapide et efficace. Aidoc occupe une position de leader dans le domaine, et l'équipe fantastique que je rejoins m'a déjà fait me sentir chez moi. »

Aidoc est le principal fournisseur de solutions d'intelligence artificielle pour « l'Enterprise Imaging » - aidant les médecins à accélérer le traitement des patients et à améliorer la qualité des soins. La société dispose de 9 solutions marquées CE et de 6 solutions approuvées par la FDA pour la priorisation, la détection et la communication des anomalies aiguës sur les examens de scanner, et est utilisée en clinique dans plus de 500 centres médicaux de premier plan dans le monde.

Le chiffre d'affaires d'Aidoc ayant quadruplé en 2020, l'Europe représente désormais environ un tiers des clients actuels de la société et a été implémentée dans des hôpitaux universitaires tels qu'Anvers, Bâle et Bruxelles, Unfallkrankenhaus Berlin et des fournisseurs de téléradiologie de premier plan, tels que TMC et Imadis.

«Alors que la demande pour les solutions Aidoc augmente sur le marché européen, il est devenu essentiel pour nous d'accroître notre engagement et nos investissements dans la région pour répondre aux besoins de nos clients actuels et futurs», déclare Elad Walach, CEO d'Aidoc. «Nous sommes ravis de pouvoir accueillir Alex, je suis convaincu qu'il jouera un rôle clé dans l'expansion de notre présence européenne.»

