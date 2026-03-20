LE CESI FÊTE SES 70 ANS D'INNOVATION AU SERVICE DE L'ÉNERGIE

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CESI

Mar 20, 2026, 06:00 ET

MILAN, 20 mars 2026 /PRNewswire/ -- Soixante-dix ans d'histoire industrielle et d'innovation technologique au service du secteur énergétique. CESI a célébré aujourd'hui son anniversaire avec l'événement "Powering What's Next" qui s'est tenu à son siège à Milan- une occasion pour les institutions et les leaders de l'industrie de réfléchir sur les étapes qui ont façonné l'évolution du système électrique italien et mondial, et de discuter des défis qui nous attendent à l'avenir.

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CESI 70th Anniversary Logo
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Fondé en 1956, au plus fort de la reconstruction d'après-guerre, en tant que centre de recherche appliquée soutenant l'électrification du pays, CESI a apporté une contribution significative au développement, à la sécurité et à la modernisation de l'infrastructure énergétique de l'Italie. Au fil des décennies, le groupe a travaillé aux côtés de opérateurs et institutions dans le développement de réseaux électriques , la définition de normes techniques, et l'essai de technologies avancées - soutenant les transformations majeures du système électrique, de l'explosion de la demande d'énergie d'après-guerre à la transition actuelle vers des systèmes de plus en plus décarbonés et interconnectés .

Aujourd'hui, CESI est un groupe international opérant dans plus de 70 pays, avec une expertise allant de ingénierie et conseil stratégique à tests avancés de composants électriques et infrastructure. Le groupe est également l'un des principaux fabricants mondiaux de cellules solaires à haut rendement pour les applications spatiales, conçues et produites dans ses laboratoires Milan et utilisées sur satellites civils dans le cadre de programmes internationaux. Un portefeuille d'activités qui reflète la mission fondatrice de l'ICDE : la combinaison de l'innovation technologique et de l'indépendance technique pour soutenir le développement du système énergétique.

« Il y a 70 ans, nous avons été créés pour soutenir la croissance industrielle de l'Italie. Aujourd'hui, nous apportons cette même expertise à la transition énergétique mondiale », a déclaré le PDG Nicola Melchiotti. « La sécurité du réseau, la décarbonisation, l'électrification et la résilience des infrastructures sont les défis majeurs de notre époque. À CESI, nous nous adressons à eux en tant que partenaire indépendant et faisant autorité pour les gouvernements, les opérateurs et les investisseurs, en contribuant au développement des systèmes énergétiques du futur ».

L'événement a rassemblé des personnalités du secteur italien de l'énergie et les discussions ont porté sur les principales forces qui remodèlent le système énergétique : la décarbonisation, la sécurité de l'approvisionnement, le développement de l'infrastructure électrique , et l'innovation technologique dans un paysage géopolitique en évolution rapide.

« Célébrer notre histoire, c'est regarder l'avenir avec responsabilité », a conclu Melchiotti . « L'énergie est l'épine dorsale des économies modernes et elle ne change le monde que lorsqu'elle fonctionne. Veiller à ce qu'il en soit ainsi est la mission de la CESI depuis soixante-dix ans ».

Contact : Davide Cospito, [email protected], +393371031347

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2938351/CESI_70.jpg

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