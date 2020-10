Le chanteur afrobeat Davido dévoile le « parcours d'inspiration » derrière son dernier album A Better Time

Disponible exclusivement sur la chaîne YouTube de Vype, le film suit Davido – natif d'Atlanta aux États-Unis, mais élevé à Lagos, au Nigéria – qui retourne dans la ville de sa jeunesse en quête d'inspiration pour créer son nouvel album. Ce contenu exclusif fait partie de la série Routes of Inspiration de Vype, qui explore la façon dont les professionnels du domaine artistique trouvent leur inspiration. Pour Davido, c'est la ville où il a grandi qui lui donne cette inspiration. En réaction à l'annulation des spectacles aux quatre coins du monde, cette série a été créée pour donner aux artistes et à leurs fans une nouvelle façon de nouer des liens. Sur le compte Instagram de Vype, les fans peuvent aussi tenter de remporter des articles promotionnels convoités dans le cadre d'un partenariat médiatique exclusif avec COMPLEX .

Le film lève le voile sur le processus de création de Davido, y compris sur l'écriture et l'enregistrement de certains des plus grands titres de son nouvel album. Dans le contenu exclusif, Davido révèle que son inspiration est fortement influencée par son environnement, qu'il s'agisse de ses amis, de sa famille ou de la communauté de Lagos. Dans le film, on peut voir Davido en compagnie de ses amis et de sa famille, mais aussi des personnes avec lesquelles il a collaboré pour son album, comme Nas et Mayorkun.

Davido raconte comment son nouvel album a vu le jour : « La pandémie y a été pour beaucoup, parce que j'étais en tournée et que j'ai dû l'arrêter. Si elle s'était poursuivie, je ne suis pas sûr que j'aurais vraiment eu le temps d'enregistrer. Mais comme j'étais à Lagos, chez moi, je me suis mis à enregistrer encore et encore, à un tel point que ça a fini par donner quelque chose de vraiment bon. Tout cela s'est fait sur deux ou trois mois. Quand j'ai commencé à enregistrer, je n'avais aucun plan précis en tête. Je voulais juste m'amuser. »

Dans la série Routes of Inspiration, on peut assister à des conversations en tête à tête avec des artistes et des musiciens qui expliquent comment ils trouvent leur inspiration, le tout ponctué de concerts intimes. En racontant des expériences et en présentant des chansons parlant de persévérance et d'espoir, cette série diffusée gratuitement cherche à montrer des façons créatives de tisser des liens tout en étant chez soi. Les premières diffusions ont débuté en mars – peu après l'entrée en vigueur des mesures de confinement à l'échelle mondiale – et ont été visionnées par plus de 350 000 fans à travers le monde.

L'artiste afrobeat Davido s'est fait connaître grâce à son hit Fall, qui s'est maintenu dans le palmarès R&B/hip-hop grand public du magazine Billboard pendant 21 semaines – ce qui en fait le titre nigérian le plus populaire de YouTube, avec 170 millions de vues à ce jour. Davido a remporté plus de 30 prix internationaux, dont deux aux MTV Europe Music Awards, et est le premier artiste africain à faire salle comble à l'O2 de Londres (où il a été présenté sur scène par Idris Elba).

Le film fait office de prélude à la sortie du nouvel album de Davido, A Better Time. « Le fait de découvrir le processus créatif par lequel Davido passe pour écrire son album est une source d'inspiration en soi. Nous nous sentons privilégiés d'avoir pu travailler avec lui sur ce projet, et espérons que ça incitera d'autres d'artistes à prendre l'initiative de nous montrer leur parcours d'inspiration », indique Elly Criticou, directrice du segment du vapotage chez BAT.

La version intégrale du film de la série Routes of Inspiration peut être visionnée sur la chaîne YouTube de Vype, sur le compte Instagram de Vype (@Vype_worldwide) et par l'intermédiaire de certains partenaires médiatiques sur Complex.com.

À propos de British American Tobacco : Comptant parmi les chefs de file mondiaux du secteur des biens de consommation multicatégories, le British American Tobacco Group (BAT) fournit des produits du tabac et produits nicotiniques à des millions de consommateurs partout dans le monde. Il emploie plus de 55 000 personnes, est le leader du marché dans 55 pays et détient des usines dans 48 d'entre eux. Son portefeuille stratégique se compose de ses marques mondiales de cigarettes et d'une gamme croissante de produits à risques potentiellement réduits sur la santé, comprenant des produits de vapotage et de tabac chauffé, ainsi que des produits traditionnels et modernes de tabac à usage oral.

