Le chiffre d'affaires de l'activité des données poursuit sa dynamique de croissance à deux chiffres

Le chiffre d'affaires de l'activité des données affiche une croissance de 14,4 % par rapport à l'année précédente I Le portefeuille numérique affiche une croissance de 30,2 % par rapport à l'année précédente

MUMBAI, Inde, 20 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitateur d'écosystème numérique mondial, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2023. L'activité des données a progressé à 3 995 crores INR au deuxième trimestre de l'exercice 2024, soit une croissance de 14,4 % en glissement annuel.

Faits saillants|T2 Exercice 2024

Faits saillants des résultats financiers consolidés

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 4 872 crores INR (589,5 millions USD), soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente.

· L'EBITDA consolidé s'est établi à 1 015 crores INR (122,8 millions USD) ; les marges à 20,8 % ; les marges d'EBITDA sous-jacentes à 21,7 %.

· Le bénéfice après impôt consolidé à 221 crores INR (26,6 millions USD).

· Les dépenses d'investissement en espèces pour ce trimestre se sont élevées à 71 millions de dollars.

Chiffres consolidés Crores INR Croissance trimestrielle Croissance annuelle Chiffre d'affaires brut 4 872 2,1 % 10 % Chiffres d'affaires des données 3 995 2,1 % 14,4 % EBITDA 1 015 (0,8 %) (10,1 %) Marge EBITDA 20,8 % (62) points de base (465) points de base Bénéfice après impôt 221 (42,2 %) (58,5 %)

Portefeuille des services de données

· Le chiffre d'affaires de l'activité de données s'est élevé à 3 995 crores INR (483,3 millions USD), soit une augmentation de +14,4 % par rapport à l'année précédente ; la croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de l'activité de données a été de +10 % par rapport à l'année précédente.

· L'EBITDA des données s'est établi à 913 crores INR (110,4 millions USD), soit une baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente, en raison d'investissements organiques et inorganiques.

· L'activité Core Connectivity a enregistré une croissance de +6,9 % en glissement annuel.

· Le portefeuille numérique a enregistré une forte croissance de +30,2 % en glissement annuel, grâce à la croissance des segments Cloud et Connectivité de nouvelle génération et à l'intégration de The Switch.

Commentant ces résultats, A.S. Lakshminarayanan, directeur général et PDG de Tata Communications, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer une croissance robuste de 14 % du chiffre d'affaires en glissement annuel au cours de ce trimestre. Avec l'intégration accélérée de The Switch, nous assistons à la réalisation de synergies. Par ailleurs, nous sommes heureux d'annoncer la clôture accélérée de la transaction Kaleyra Inc. qui nous permettra de créer une nouvelle catégorie de plateforme numérique - Customer Interaction Suite - conformément à nos ambitions. Dans l'ensemble, nous demeurons confiants quant aux possibilités à long terme et nous continuerons d'investir dans le portefeuille de produits afin de renforcer notre proposition de valeur aux entreprises. »

Kabir Ahmed Shakir, directeur financier de Tata Communications, a déclaré : « Les investissements que nous envisageons dans les opportunités organiques et inorganiques sont conformes à notre stratégie 'Fit to Grow'. Nous nous concentrons désormais sur l'exécution sans relâche de ces investissements afin d'accélérer le processus de création de valeur. »

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM ; BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 100% des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

SOURCE Tata Communications