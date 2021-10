Le classement de la puissance des passeports enregistre l'écart le plus large jamais enregistré en matière de liberté de voyage

LONDRES, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Les derniers résultats et recherches du classement Henley des passeports montrent comment la prolifération des obstacles à l'entrée d'un territoire donné, au cours des 18 derniers mois de la pandémie, a entraîné le plus grand écart de mobilité mondiale jamais constaté au cours des 16 années d'existence de ce classement. Ainsi, les détenteurs de passeports du Japon et de Singapour, en tête de classement, peuvent voyager sans visa vers 166 destinations de plus que les ressortissants afghans, qui se situent au bas du classement avec un accès à seulement 26 pays sans avoir besoin d'un visa au préalable.

Basé sur les données exclusives de l' Association du transport aérien international (IATA), le classement, qui présente tous les passeports du monde selon le nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable, montre que les pays du Nord global dotés de passeports en haut du classement ont imposé certaines des restrictions de voyage liées à la COVID-19 les plus strictes, tandis que de nombreux pays du Sud ayant des passeports de rang inférieur ont assoupli leurs frontières sans que cette ouverture ne leur permette de bénéficier de mesures de réciprocité. Il en a résulté un écart de plus en plus grand en matière de liberté de voyage, même pour les voyageurs entièrement vaccinés de pays se situant au bas de l'échelle des détenteurs de passeports qui demeurent exclus de la plupart des pays du monde.

Des recherches et des analyses d'experts uniques commandées par le cabinet de conseil en investissement Henley & Partners , qui est un leader de la planification de la résidence internationale et de la citoyenneté, indiquent que cet écart est susceptible d'augmenter à mesure que les restrictions liées à la pandémie s'enracinent et amplifient le fossé déjà important de la mobilité mondiale entre les économies avancées et les économies en développement. Le Japon, qui occupe la première place du classement avec Singapour en raison de son score de 192 pour les entrées sans visa/visa à l'arrivée, interdit actuellement l'entrée à presque tous les ressortissants étrangers. L'Allemagne, qui occupe la 2e position aux côtés de la Corée du Sud avec un score de 190 sans visa/visa à l'arrivée, impose actuellement des restrictions à l'entrée sur son territoire à près de 100 pays.

À l'extrémité inférieure du classement, l'Égypte, classée en 97e position, n'a actuellement aucune restriction de voyage en place mais ses citoyens peuvent accéder à seulement 51 destinations dans le monde sans obtenir un visa à l'avance. De même, le Kenya, qui se classe au 77e rang, n'a aucune interdiction de voyager. Toutefois, ses détenteurs de passeport peuvent accéder à seulement 72 destinations sans visa.

La COVID-19 est-elle une excuse pour freiner les visiteurs du Sud ?

Intervenant dans le Global Mobility Report 2021 Q4 de Henley & Partners, le professeur Mehari Taddele Maru de l'Institut universitaire des Nations Unies commente ainsi : « Le Nord mondial applique des stratégies agressives de limitation des migrations depuis un certain temps grâce à l'application rigide des contrôles aux frontières, ce qui nuit de diverses façons au mouvement des personnes. Les restrictions de voyage associées à la COVID-19 sont de nouveaux ajouts à la boîte à outils des instruments de confinement des migrations utilisés par le Nord mondial pour réduire la mobilité à partir du Sud mondial. »

Les ajustements récents apportés à leurs politiques d'interdiction liées à la COVID-19 par le Royaume-Uni et les États-Unis, qui se partagent la 7e place du classement avec un score de 185 pour les entrées sans visa, n'ont pas vraiment permis de lutter contre ce que les experts perçoivent comme des inégalités croissantes en matière de liberté de voyage et d'accès. De même, leur refus de reconnaître les vaccins administrés en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud a été tout aussi improductif. Bien que les États-Unis aient maintenant ouvert leurs frontières à tous les voyageurs entièrement vaccinés, la récente révision de la liste rouge du Royaume-Uni exclut toujours les voyageurs entièrement vaccinés de pays comme l'Argentine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud.

Commentant ces derniers développements, le Dr Christian H. Kaelin , président de Henley & Partners et inventeur du concept de classement des passeports, insiste sur le fait que « si l'on veut relancer l'économie mondiale, il est essentiel que les pays développés encouragent les flux migratoires intérieurs, au lieu de persister avec leurs restrictions dépassées et leur approche exclusive du reste du monde. »

