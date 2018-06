Le Coach culinaire de Whisk optimisé par l'IA est Désigné vainqueur de l'Ascensia Diabetes Challenge

(Logo : https://mma.prnewswire.com/media/709497/Ascensia_Diabetes_Challenge_Logo.jpg )





(Photo : https://mma.prnewswire.com/media/709496/Ascensia_Diabetes_Integration.jpg )



L'innovation de Whisk qui lui a permis de gagner est un Coach culinaire qui se sert de l'intelligence artificielle (IA) pour faire des recommandations culinaires personnalisées, basées sur les préférences gustatives et l'évitement de certains aliments, qui seront développées pour utiliser les données relatives à la glycémie pour les personnes atteintes de diabète. Plus tard dans la journée, Whisk présentera sa solution gagnante à la communauté du diabète pour la première fois au cours de l'événement DiabetesMine D-Data Exchange 2018 à Orlando.

La plateforme Whisk porte sur la nutrition optimisée par l'IA, qui permet actuellement aux utilisateurs de consulter des recettes basées sur des facteurs incluant leurs préférences gustatives personnelles, les contraintes de temps, les budgets, les conditions météorologiques et les restrictions alimentaires ou les allergies. Lorsqu'un utilisateur ajoute une recette à sa formule de repas, elle peut être automatiquement ajoutée à un panier d'achat en ligne chez certains des principaux détaillants d'épicerie du monde, ce qui leur permet d'acheter des ingrédients en toute simplicité.

En tant que vainqueur du challenge, Whisk envisage de créer une expérience culinaire personnalisée pour les personnes souffrant de diabète de type 2 qui tireront des enseignements de leurs valeurs de glycémie et feront des recommandations culinaires plus adaptées à leur propre diabète. À l'aide des valeurs provenant des systèmes de surveillance de la glycémie d'Ascensia, l'IA apprendra comment les valeurs de glycémie de l'utilisateur réagissent à des aliments et des recettes spécifiques, ce qui lui permettra d'élaborer une formule de repas adaptée à son diabète et aidera à maintenir sa glycémie dans les normes. Le Coach culinaire pour le diabète commencera par faire des recommandations de recettes personnalisées et, plus tard, évoluera pour suggérer des plats cuisinés et des options de restauration.

Michael Kloss, PDG et président d'Ascensia Diabetes Care, a déclaré : « La nutrition et le choix des aliments représentent un élément important de la gestion du diabète de type 2. Le panel du jury et moi-même avons été fortement impressionnés par l'outil actuel de Whisk et comment il est envisagé de le développer pour les personnes atteintes de diabète de type 2. En aidant les gens souffrant de diabète de type 2 à trouver des recommandations de repas personnalisés et sur mesure, basées sur leurs propres valeurs glycémiques et préférences culinaires, nous avons le potentiel de laisser à des millions de personnes atteintes de diabète de type 2 l'autonomie de faire des choix alimentaires plus sains qu'elles apprécieront. »

La solution de Whisk a été choisie parmi 116 propositions soumises au Challenge et provenant de 25 pays. Un prix en espèce de 100 000 euros sera alloué pour développer et tester ce nouveau service passionnant destiné aux personnes atteintes de diabète de type 2, en travaillant étroitement avec Ascensia Diabetes Care pour l'apporter aux patients.

La technologie de base de Whisk utilise la vaste ontologie alimentaire connue sous le nom de Food Genome™, qui incorpore et comprend les données des macro- et micro-nutriments, les composés aromatiques, la disponibilité en magasin, les prix et les promotions. Whisk est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, alimentant un demi-million de listes de courses chaque mois chez les épiciers, notamment Walmart, Tesco et Amazon Fresh.

Nick Holzherr, fondateur et PDG de Whisk, a déclaré : « Nous sommes absolument enchantés d'avoir remporté l'Ascensia Diabetes Challenge. Les diabètes de type 2 ont atteint un niveau épidémique ces dernières années et, chez Whisk, nous sommes ravis de mettre au point une solution qui, selon nous, peut aider ces patients à opérer des changements durables dans leur mode de vie. Nous espérons que grâce à notre travail avec Ascensia Diabetes Care, nous pouvons aider à changer la manière dont cette maladie est gérée.

Le concours a également attribué deux seconds prix. Qstream, basée aux États-Unis, a reçu un second prix pour sa plateforme d'apprentissage mobile qui combine un concept connu sous le nom de formation espacée avec une mécanique de jeu intéressante. Cette plateforme est conçue pour encourager un changement de comportement significatif, et il a été prouvé lors d'un essai randomisé récent qu'elle générait des réductions soutenues et importantes de l'HbA1c chez les personnes souffrant de diabète.[1] xBird, une société de logiciels d'intelligence artificielle médicale basée en Allemagne, a également été classée en deuxième position. Leur logiciel analyse les micro-mouvements, collectés par les smartphones et les ordinateurs vêtements, et les compare aux valeurs glycémiques historiques, avec l'objectif d'être capable de prédire et de détecter de potentiels épisodes d'hypo- et d'hyperglycémie. Les deux seconds recevront un prix en espèces de 30 000 euros afin de poursuivre le développement de leur solution.

La société Walk With Path a aussi été saluée pour sa semelle intérieure active très innovante destinée aux personnes souffrant de neuropathie périphérique provoquée par le diabète. Sa semelle intérieure renvoie un effet vibratoire pendant la marche, qu'il est possible de suivre via une application. Elle est conçue pour aider les gens à avoir un meilleur équilibre, réduisant ainsi le risque de chutes. Ascensia va apporter son soutien à Walk with Path pour mener une étude de validité de concept chez les patients atteints de diabète.

Michael a ajouté : « Nous sommes très heureux de collaborer avec des solutions numériques de haute qualité qui pourraient permettre de révolutionner la gestion du diabète de type 2. Ces solutions gagnantes mettent en lumière les heures passionnantes que nous allons vivre désormais dans le monde de la santé numérique et comment les avancées technologiques et les capacités numériques peuvent jouer un immense rôle dans la réponse apportée à un grand nombre de besoins urgents non satisfaits.

Pour davantage d'informations sur l'Ascensia Diabetes Challenge, le jury et les critères d'évaluation, veuillez vous rendre sur le site : https://ascensiadiabeteschallenge.com.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Joseph Delahunty, VP, Responsable mondial des communications

Références

Kerfoot BP et al. Diabetes Care (2017) 40:1218-1225

Ascensia Diabetes Care

E-mail : joseph.delahunty@ascensia.com



SOURCE Ascensia Diabetes Care