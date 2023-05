Le Collège Spurgeon accueille son premier président honoraire en la personne du pasteur Rick Warren

LONDRES, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Spurgeon College, situé à Croydon, à Londres et l'une des principales universités chrétiennes du Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui l'institution du pasteur Rick Warren comme tout premier président honoraire. En tant que pasteur américain innovant, auteur renommé et influenceur mondial, il n'y aura nul besoin de présenter le pasteur Warren. Au-delà de sa renommée internationale et de son travail de missionnaire, la nomination du pasteur Warren comme président honoraire renvoie à son propre lien profond et personnel avec l'école, car son arrière-arrière-grand-père a étudié au Collège Spurgeon et a été commissionné au service chrétien par M. Spurgeon en personne. La vidéo de l'installation du pasteur Warren peut être visionnée ici .

Le pasteur Warren est le pasteur fondateur de l'église Saddleback en Californie, qui affiche une assistance hebdomadaire de plus de 30 000 personnes dans 19 lieux, notamment quatre campus internationaux et un campus en ligne accueillant des auditeurs du monde entier.

Le pasteur Warren est l'auteur de The Purpose-Driven Church (publié en français sous le titre L'Église, une passion, une vision) et de The Purpose-Driven Life (publié en français sous le titre Une vie, une passion, une destinée), qui se sont vendus à plus de 84 millions d'exemplaires dans le monde. The Purpose-Driven Life a été publié en plus de 200 langues dans plus de 160 pays. Il est titulaire d'une licence en arts de l'Université baptiste de Californie, d'un master en théologie du Séminaire théologique baptiste du Sud-Ouest à Fort Worth au Texas, et d'un doctorat en ministère au Séminaire théologique Fuller à Pasadena, en Californie. En janvier 2009, le pasteur Warren a dirigé la prière lors de la cérémonie d'investiture de Barack Obama.

En tant que président honoraire, le pasteur Warren jouera un rôle clé pour soutenir la vision du Collège consistant à former des hommes et des femmes à la mission chrétienne, au ministère et au leadership dans le monde contemporain. Le but ultime du Collège et du pasteur Warren est de faire connaître Jésus. Ainsi, leurs missions sont alignées et cherchent à répondre aux données du dernier recensement montrant que moins de 5 % de la population britannique s'identifie comme chrétien pratiquant, mais que 33 % ont déclaré vouloir en savoir plus sur Jésus.

Dans le cadre de cette mission, le Collège accueillera davantage d'étudiants par le biais de sa communauté d'apprentissage en ligne , accessible de partout dans le monde et à laquelle le pasteur Warren donnera des conférences, et appellera la communauté chrétienne du monde à investir dans la vision et la cause de l'école.

L'installation du pasteur Warren en tant que premier président honoraire du Collège Spurgeon est le résultat d'importants progrès réalisés par l'école ces dernières années, aboutissant à son habilitation à attribuer des diplômes obtenue en 2022. L'attribution n'étant pas limitée à une matière spécifique, le Collège est autorisé à créer de nouveaux diplômes dans de nouvelles disciplines à l'avenir, en fonction de la demande des étudiants et de la mission principale du Collège. Grâce à ses projets ambitieux de réaménagement du campus et d'expansion de ses locaux d'enseignement, l'école vise à devenir la première université locale de Croydon (au Royaume-Uni) à renforcer son offre éducative pour la communauté locale, la nation et le monde.

Le président honoraire du Collège Spurgeon, le pasteur Rick Warren, a déclaré :

« Je suis ravi d'avoir officiellement rejoint le Collège Spurgeon à titre de premier président honoraire à ce moment important de son développement et de sa mission. Le Collège a joué un rôle de guide dans l'histoire de ma famille et je suis reconnaissant à Dieu et au Collège de cette occasion de redonner à cette communauté. »

« Le Collège Spurgeon a eu un ministère long et significatif, a ajouté Rick Warren. Mais quand nous laissons l'Esprit saint nous guider, nos meilleurs jours sont toujours devant nous. Je l'ai toujours cru, et je le crois plus aujourd'hui que jamais. Je suis heureux et reconnaissant d'entreprendre ce travail avec le Collège. »

