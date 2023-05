Spurgeon's College da la bienvenida al pastor Rick Warren como su primer canciller honorario

LONDRES, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Spurgeon's College, con sede en Croydon, Londres, y una de las principales universidades cristianas de Reino Unido, ha anunciado hoy conjuntamente con el pastor Rick Warren su investidura como su primer canciller honorario. Para muchos cristianos, el pastor Warren es un pastor estadounidense innovador, un autor de renombre y una persona influyente en todo el mundo. Más allá de su renombre internacional y su labor misionera, el nombramiento del pastor Warren como canciller refleja su propia conexión profunda y personal con el College, ya que su tatarabuelo estudió en Spurgeon's y fue comisionado al servicio cristiano por el propio Spurgeon. El vídeo de la toma de posesión del Pastor Warren puede verse aquí.

Pictured: Deputy Vice Chancellor Rev. Helen Stokley (l), Chancellor Rick Warren, Vice Chancellor, Rev. Prof. Philip McCormack at the Installation Ceremony of Dr. Rick Warren as Chancellor of Spurgeon’s College.

El pastor Warren es el pastor fundador de la Iglesia Saddleback de California, que ha llegado a tener más de 30.000 asistentes semanales en 19 sedes, incluidos cuatro campus internacionales, y un campus en línea que acoge a oyentes de todo el mundo.

El pastor Warren es autor de The Purpose-Driven Church y The Purpose-Driven Life, que han vendido más de 84 millones de ejemplares en todo el mundo. The Purpose-Driven Life se ha publicado en más de 200 idiomas en más de 160 países. Es licenciado en Filosofía y Letras por el California Baptist College, máster en Divinidad por el Southwestern Baptist Theological Seminary de Fort Worth (Texas) y doctor en Ministerio por el Fuller Theological Seminary de Pasadena (California). En enero de 2009, el pastor Warren pronunció la invocación en la toma de posesión de Barack Obama.

Como canciller, el pastor Warren desempeñará un papel clave en el apoyo a la visión del College de capacitar a hombres y mujeres para la misión, el ministerio y el liderazgo cristianos en el mundo contemporáneo. El objetivo final del College y del pastor Warren es dar a conocer a Jesús. De esta manera, sus misiones están alineadas y buscan responder a los datos del censo más reciente que muestran que menos del 5 % de la población del Reino Unido se identifica como cristiana practicante, sin embargo, el 33 % dijo que quería saber más sobre Jesús.

Como parte de esta misión, el College dará la bienvenida a más estudiantes en Spurgeon's a través de su comunidad de aprendizaje en línea, a la que se puede acceder desde cualquier parte del mundo y para la cual el pastor Warren ofrecerá conferencias invitadas, además de hacer un llamamiento a la comunidad cristiana mundial para invertir en la visión y la causa del College.

El nombramiento del pastor Warren como el primer rector de Spurgeon's College se basa en el progreso significativo que ha logrado el College en los últimos años, que culminó con la obtención de poderes completos para otorgar títulos en 2022. El premio no es específico de la materia, por lo que le permite al colegio crear nuevos títulos en otras disciplinas en el futuro según la demanda de los estudiantes y la misión central de la universidad. A través de sus ambiciosos planes para remodelar el campus y expandir sus instalaciones de enseñanza, el College pretende convertirse en la primera universidad local en Croydon (Reino Unido) fortaleciendo su oferta educativa para la comunidad local, la nación y el mundo.

El canciller de Spurgeon's College, Pastor Rick Warren dijo:

"Estoy encantado de haberme unido oficialmente a Spurgeon's College como su primer Canciller en este momento importante de su desarrollo y misión", dijo el Canciller Warren. "El College ha jugado un papel de guía en la historia de mi familia y estoy agradecido con Dios y el College por esta oportunidad de retribuir a esta comunidad.

"Spurgeon's College ha tenido un ministerio largo y significativo", agregó Warren. "Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestros mejores días siempre están por venir. Siempre he creído eso, y lo creo más hoy que nunca. Estoy emocionado y agradecido de comenzar este trabajo con el College".

