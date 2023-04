LE COMPTE À REBOURS DU 26e CONGRÈS MONDIAL DE L'ÉNERGIE COMMENCE PAR LA PUBLICATION DE L'ENQUÊTE DU CONSEIL MONDIAL DE L'ÉNERGIE SUR LES LEADERS MONDIAUX DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

Une enquête du Conseil révèle une inquiétude croissante quant au rythme et à la trajectoire de la transition énergétique

Sous le thème Redesigning Energy for People and Planet , axé sur le fait de repenser l'énergie pour la planète et ses habitants, le Congrès offrira une occasion cruciale d'identifier des solutions pour réparer le système actuel

LONDRES et ROTTERDAM, Pays-Bas, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours du 26e Congrès mondial de l'énergie, se tiendra à Rotterdam du 22 au 25 avril 2024, a commencé aujourd'hui. Dans le même temps, le Conseil mondial de l'énergie annonce l' ouverture des inscriptions et publie les résultats de sa dernière enquête Pulse.

Reflétant le point de vue de plus de 700 dirigeants de la communauté mondiale de l'énergie, l'enquête montre que les deux tiers des personnes interrogées sont préoccupées par le rythme des transitions énergétiques, soit près du double de ceux qui ont exprimé des préoccupations similaires dans l'étude du Conseil datant du mois d'avril 2022. Les mesures ascendantes insuffisantes sont particulièrement préoccupantes, 35 % des personnes interrogées déclarant que les individus et les communautés devraient être habilités à diriger les transformations. Par ailleurs, 43 % des personnes interrogées considèrent que les défis liés à l'abordabilité et à l'accès moderne à l'énergie constituent les points les plus préoccupants pour assurer un système équitable.

Axé sur le thème « Redesigning Energy for People and Planet », l'événement réunira 18 000 participants afin qu'ils échangent et tentent d'identifier des solutions pour réparer un système énergétique qui ne répond plus aux besoins des sociétés qu'il est censé servir.

Aujourd'hui, les premiers conférenciers confirmés sont annoncés, notamment :

Amina Mohamed, Vice-Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies et Présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement durable

Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies

Phyllis Omido, fondatrice du Centre for Justice, Governance and Environmental Action

John Elkington, fondateur et pollinisateur en chef de Volans

Kim Yin Wong, PDG de Sembcorp

Angela Wilkinson, secrétaire générale et PDG du Conseil mondial de l'énergie, a déclaré :

« Les résultats de notre enquête Pulse montrent que les priorités régionales diffèrent. Par ailleurs, la majorité des personnes interrogées convient que le système énergétique mondial n'est plus adapté à son objectif. Les leaders de la transition énergétique craignent que nous avancions trop lentement. Ils estiment que la meilleure façon d'aller de l'avant serait de faire participer davantage de personnes, ainsi que divers secteurs et collectivités, afin de procéder à de transitions énergétiques plus équitables et plus vastes. »

« Le congrès démontrera que des transitions énergétiques se produisent dans toutes les régions du monde. Nous défendrons le dialogue inclusif et intergénérationnel, partagerons de nouvelles idées sur le « comment » et « avec qui » pour combler les écarts de mise en œuvre, promouvrons les trilemmes et célébrerons les collaborations transformationnelles. »

