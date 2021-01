Le compte à rebours est lancé ! Plus qu'un an avant le début des Jeux olympiques spéciaux d'hiver de 2022 à Kazan

WASHINGTON, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Les Jeux olympiques spéciaux d'hiver de 2022 débuteront dans un an jour pour jour à Kazan, en Russie. Plus de 2 000 athlètes issus du mouvement Special Olympics de plus de 100 pays participeront à 7 compétitions sportives et seront soutenus par 3 000 bénévoles.

Les Jeux olympiques spéciaux d'hiver de 2022 qui auront lieu à Kazan mettront en valeur le pouvoir d'un monde d'inclusion, d'égalité, de bonté et de joie. L'objectif des Jeux est de créer des communautés inclusives en transformant les mentalités à l'égard des personnes ayant une déficience intellectuelle en Russie et dans le monde entier.

Voici la déclaration de Mary Davis, PDG de Special Olympics : « Special Olympics est fier d'organiser les Jeux d'hiver de 2022 à Kazan, en Russie. Kazan s'est imposée comme une ville capable d'accueillir les plus grands événements sportifs internationaux, et je suis convaincu que les Jeux d'hiver de 2022 laisseront un héritage permanent d'inclusion en Russie et montreront au monde que le sport est un catalyseur de l'inclusion et de la paix. »

Comptant 130 000 athlètes, Special Olympics Russia accueille 5 000 événements sportifs pour les personnes ayant une déficience intellectuelle au cours d'une année typique. Les Jeux mondiaux d'hiver de Kazan permettront à Special Olympics Russia de favoriser l'inclusion sociale des quelque trois millions de personnes souffrant de déficience intellectuelle dans le pays.

Olga Slutsker, présidente de Special Olympics Russia, a déclaré : « Les Jeux d'hiver de Kazan créeront une atmosphère de joie et de bonté, tout en éliminant les barrières et les conventions. En ce qui concerne l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle, nous constatons que nous avons plus de ressemblances que de différences. Le sport a le pouvoir de rassembler les gens, et les Jeux olympiques spéciaux d'hiver de 2022 à Kazan favoriseront le développement d'une culture inclusive en Russie et dans le monde entier. »

Considéré comme la capitale du sport en Russie, Kazan possède un patrimoine sportif important. Ses installations sportives, son infrastructure et sa base de bénévoles ont été le théâtre de nombreuses compétitions sportives d'envergure mondiale. Les Jeux d'hiver qui auront lieu en 2022 à Kazan seront la première compétition mondiale soutenue par Special Olympics en Russie.

Les athlètes de Special Olympics et les athlètes partenaires pourront participer à sept compétitions sportives, dont le ski alpin, le snowboard, le floorball, le ski de fond, le patinage artistique, le patinage de vitesse sur courte piste et la raquette.

Chaque édition des Jeux olympiques spéciaux laisse une marque indélébile. Grâce aux Jeux récents, les politiques ont été changées, des investissements financiers ont été effectués et les mentalités se sont améliorées de manière concrète.

En plus des compétitions sportives, les Jeux olympiques spéciaux d'hiver de 2022 mettront l'accent sur l'élargissement du programme de l'organisation en matière de santé, d'éducation et de leadership pour les athlètes.

À propos de Special Olympics

Fondé en 1968, Special Olympics est un mouvement mondial dont l'objectif est de mettre fin à la discrimination à l'encontre des personnes ayant une déficience intellectuelle. Le mouvement favorise l'acceptation de tous grâce au pouvoir du sport et à des programmes dans les domaines de l'éducation, de la santé et du leadership. Misant sur plus de six millions d'athlètes et d'athlètes partenaires dans plus de 190 pays et territoires et plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles, Special Olympics propose plus de 30 sports olympiques et plus de 100 000 jeux et compétitions chaque année.

Les Jeux olympiques spéciaux ont lieu tous les deux ans, en alternant entre les jeux d'été et les jeux d'hiver, et sont diffusés dans le monde entier par ESPN, le partenaire officiel du mouvement Special Olympics à la télévision et à la radio.

À propos de Special Olympics Russia

Special Olympics Russia a été fondé en 1999 et est l'un des plus importants programmes nationaux du mouvement mondial des Olympiques spéciaux. En Russie, près de 130 000 personnes atteintes de déficience intellectuelle participent à des programmes d'éducation physique et près de 5 000 événements de culture physique aux échelles municipale, régionale et nationale sont tenus chaque année dans le cadre du programme de Special Olympics Russia. Special Olympics a actuellement des bureaux dans 62 régions de Russie. Chaque année, le programme Special Olympics Russia permet à des athlètes russes ayant une déficience intellectuelle de participer à des tournois internationaux et d'assumer différents rôles de leadership.

Tout au long de l'année, Special Olympics offre aux enfants et aux adultes ayant une déficience intellectuelle une formation sportive dans une variété de disciplines olympiques. La formation des futurs participants de Special Olympics a déjà commencé en Russie. Les athlètes russes ayant une déficience intellectuelle sont invités à rejoindre une équipe de leur région. Il leur suffit de consulter le site Web suivant : https://specialolympics.ru/programs.

