Odliczanie czas zacząć. Od Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kazań 2022 dzieli nas już tylko rok

WASZYNGTON, 22 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- Już za rok w rosyjskim Kazaniu rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022. W siedmiu dyscyplinach weźmie udział ponad 2 tys. sportowców z ponad 100 krajów, którym towarzyszyć będzie 3 tys. wolontariuszy.

Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Kazań 2022 podkreślą rolę takich wartości, jak włączenie, równość, życzliwość i radość. Celem Igrzysk jest budowanie otwartych społeczności poprzez zmianę postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną zarówno w Rosji, jak i na całym świecie.

Mary Davis, dyrektor generalna Olimpiad Specjalnych: „Organizatorzy Olimpiad Specjalnych są dumni z faktu bycia gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w rosyjskim Kazaniu. Kazań zyskał reputację miasta posiadającego możliwości do organizacji najważniejszych międzynarodowych imprez sportowych i jestem przekonana, że Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 pozostawią po sobie trwałą spuściznę w postaci większego włączenia w Rosji, a także udowodnią całemu światu, że sport jest motorem integracji i pojednania".

Każdego roku Rosyjskie Olimpiady Specjalne są organizatorem ok. 5 tys. wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w których udział bierze ok. 130 tys. zawodników. Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Kazaniu wpiszą się w ideę rozwoju włączenia społecznego około trzech milionów osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym kraju.

Olga Slutsker, prezes Rosyjskich Olimpiad Specjalnych, oświadczyła: „Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Kazaniu będą okazją do budowania atmosfery radości i życzliwości, przełamywania barier i konwencji. Gdy mowa o włączeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, okazuje się, że jesteśmy bardziej do siebie podobni niż różni. Sport ma potencjał umożliwiający zbliżanie do siebie ludzi, natomiast Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kazań 2022 przyczynią się do powstania kultury włączenia w Rosji i na całym świecie".

Kazań, który uchodzi za stolicę sportową Rosji, szczyci się ogromnym dziedzictwem sportowym, zaś jego obiekty sportowe, infrastruktura i rozbudowana baza wolontariuszy gościły wielokrotnie imprezy sportowe na światowym poziomie. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kazań 2022 to pierwsza Olimpiada Specjalna w Rosji, która przyczyni się do ożywienia międzynarodowego współzawodnictwa.

Zawodnicy Olimpiad Specjalnych i zrzeszeni partnerzy będą mieli okazję rywalizować w siedmiu dyscyplinach sportowych: narciarstwie alpejskim, snowboardzie, unihokeju, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim i chodzeniu na rakietach śnieżnych.

Wpływ każdej Olimpiady Specjalnej ma charakter ponadczasowy. Ostatnie Igrzyska pozostawiły po sobie trwałe ślady ewolucji polityki, inwestycji finansowych i wymiernych zmian w nastawieniu.

Równolegle do rywalizacji sportowej Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2022 będą koncentrować się na rozwijaniu programu organizacji w zakresie zdrowia, edukacji i umiejętności przywódczych dla sportowców.

Olimpiady Specjalne

Organizacja Olimpiad Specjalnych, założona w 1968 roku, to międzynarodowy ruch mający na celu wyeliminowanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Promuje akceptację wszystkich osób poprzez moc sportu i programów w dziedzinie edukacji, zdrowia i przywództwa. Olimpiady Specjalne organizują każdego roku ponad 30 wydarzeń sportowych typu olimpijskiego oraz ponad 100 tys. innych imprez i konkursów z udziałem ponad sześciu milionów sportowców i zrzeszonych partnerów w ponad 190 krajach i regionach oraz ponad miliona trenerów i wolontariuszy.

Igrzyska Olimpiad Specjalnych odbywają się co dwa lata, na przemian latem i zimą oraz są transmitowane na całym świecie przez stację ESPN, oficjalnego telewizyjnego i radiowego partnera ruchu Olimpiad Specjalnych.

Dołącz na: Twitterze, Facebook u , YouTube, Instagram ie , LinkedIn i blogu na Medium. Więcej informacji na stronie https://www.specialolympics.org/.

Rosyjskie Olimpiady Specjalne

Organizacja Rosyjskie Olimpiady Specjalne (Special Olympics Russia) została założona w 1999 roku i jest jednym z największych programów krajowych należących do światowego ruchu Olimpiad Specjalnych. W Rosji około 130 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną jest zaangażowanych w wychowanie fizyczne, natomiast w ramach programu Rosyjskie Olimpiady Specjalne co roku organizowanych jest około 5 tys. imprez z zakresu kultury fizycznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym. Na dzień dzisiejszy na terenie Rosji rozmieszczone są biura regionalne Olimpiad Specjalnych działające w 62 regionach. Rosyjscy sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną co roku biorą udział w międzynarodowych turniejach w ramach programu Rosyjskie Olimpiady Specjalne, w których sportowcy piastują rozmaite stanowiska przywódcze.

Special Olympics Russia przez cały rok organizuje szkolenia sportowe w różnych dyscyplinach sportowych typu olimpijskiego, przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenie przyszłych uczestników Olimpiad Specjalnych rozpoczęło się już na terenie całej Rosji. Rosyjscy sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną mogą dołączyć do zespołu w swoim regionie za pośrednictwem strony internetowej: https://specialolympics.ru/programs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701509/Special_Olympics_Logo.jpg

Kontakt: Jason Teitler, Olimpiady Specjalne | [email protected] | +1-347-739-9483

Related Links

http://www.SpecialOlympics.org



SOURCE Special Olympics International