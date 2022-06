Le concours Apps UP fait son retour avec un prix de plus d'un million de dollars à gagner

« Ce concours en est à sa troisième année consécutive », a déclaré Wang Yue, Président de Huawei Consumer Cloud Service Application Ecosystem BU, lors de l'événement de lancement du concours. « Huawei espère mettre en commun les compétences des développeurs du monde entier pour apporter des applications et des expériences intelligentes sur les appareils Huawei à davantage de consommateurs dans le monde, pour un avenir numérique dès maintenant. »

Apps Up 2022 offres 7 types de prix à travers 5 régions.

Le concours, lancé simultanément en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Chine, est divisé en plusieurs étapes : inscription et soumission, première phase, examen public et finales régionales.

En plus des prix de la Meilleure application, du Meilleur jeu, de la Meilleure application à impact social, du prix de la Couverture de tous les scénarios et du prix des Femmes de la technologie, la région chinoise du concours ajoute cette année le prix de la Meilleure innovation des services mobiles Huawei (HMS), qui encourage les développeurs à créer des applications intégrant de nouvelles capacités et de nouveaux services HMS, ainsi que le prix de l'Innovation étudiante, qui récompensera les étudiants développeurs exceptionnels présentant des travaux innovants enrichis de l'expérience Seamless AI.

Des prix spéciaux ont également été créés pour certaines régions dans le but de localiser l'écosystème HMS, notamment cela de la Meilleure application arabe dans la région de compétition du Moyen-Orient et de l'Afrique, le prix de la Meilleure innovation de jeu dans la région de compétition de l'Amérique latine et l'AppGallery Rising Star App pour l'Asie-Pacifique.

Les participants au concours Apps Up 2022 bénéficient de nouvelles motivations intéressantes

Les participants au concours de cette année peuvent également mettre la main sur une série d'incitations intéressantes, notamment les bons de service sans serveur d'AppGallery Connect.

En accord avec sa stratégie « Seamless AI life », Huawei a publié un certain nombre de capacités HMS qui prennent en charge un large éventail d'appareils et offrent continuellement une meilleure expérience de l'IA pour les utilisateurs dans tous les scénarios.

L'écosystème HMS de Huawei continuera à donner du pouvoir aux développeurs. Apps UP, l'une des nombreuses plateformes disponibles pour les développeurs qui souhaitent rejoindre l'écosystème HMS, incitera ces derniers à créer des applications et des services révolutionnaires en matière d'intelligence artificielle dans de nombreux domaines, pour un public mondial.

À propos de HUAWEI Mobile Services (HMS)

HUAWEI Mobile Services fait partie de Huawei Consumer Business Group qui vise à fournir une expérience mobile complète aux utilisateurs du monde entier. Au 31 décembre 2021, HUAWEI Mobile Services couvrait 730 millions d'utilisateurs dans plus de 170 pays, permettant à chaque utilisateur d'appareils Huawei de vivre de façon connectée.

