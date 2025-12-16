BE OPEN Reginal Art Wettbewerb schafft Partnerschaften für die Bühne Westafrika

LUGANO, Schweiz, Dezember 16, 2025 /PRNewswire/ -- Der regionale Wettbewerb für aufstrebende Künstler BE OPEN Regional Art, der von Elena Baturinas humanitärem Think-Tank BE OPEN entwickelt wurde, ist stolz darauf, Partnerschaften für die westafrikanische Region bekannt zu geben.

BE OPEN Regional Art schließt das Programm 2025 ab, indem es weiterhin diejenigen Künstler auswählt, deren Kunst ihre regionale, kulturelle und ethnische Identität am besten repräsentiert, um sie in der Galerie BE OPEN Art zu präsentieren und ihnen Unterstützung und größere Sichtbarkeit zu bieten. Die 12. Phase des Programms betrifft Benin, Burkina Faso, Kap Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha.

Im Hinblick auf den westafrikanischen Wettbewerb erhielt BE OPEN Regional Art freundliche Unterstützung von Organisationen wie dem African Heritage Centre, der Society of Nigerian Artists (SNA), der Association Arts Burkina und der National Gallery of Art (Abuja).

Das African Heritage Centre ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kanada, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Schönheit, die Tiefe und den Reichtum afrikanischer Kulturen und Traditionen zu feiern und zu verbreiten. Das Zentrum organisiert Veranstaltungen, kuratiert digitale Ausstellungen, unterstützt Künstler und Kreative und bietet Bildungsressourcen, die die Schönheit und Stärke des afrikanischen Erbes hervorheben.

Die Society of Nigerian Artists (SNA) ist die führende nigerianische Berufsorganisation, die sich für die Unterstützung und Förderung der bildenden Kunst einsetzt. Ihr Ziel ist es, die nigerianische bildende Kunst zu feiern und eine integrative Gemeinschaft zu fördern, die lokale Künstler, Kulturinteressierte und Befürworter zusammenbringt und Kreativität, berufliches Wachstum und kulturellen Stolz unterstützt.

Die Association Arts Burkina ist eine Vereinigung von Künstlern aus Burkina Faso, die sich zum Ziel gesetzt hat, die burkinabische Kunst und Kultur in all ihren Facetten sowohl regional als auch international zu fördern. Es sammelt und präsentiert Originalwerke burkinabischer Künstler.

Die National Gallery of Art in Abuja ist die oberste Galerie, die die Aktivitäten aller Galerien in Nigeria, sowohl der staatlichen als auch der privaten, beaufsichtigt. Die National Gallery of Art wurde gegründet, um als Aufbewahrungsort für den kreativen Geist Nigerias zu dienen und die moderne nigerianische Kunst auf lokaler und internationaler Ebene zu fördern.

BE OPEN ist diesen Organisationen sehr dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung lokaler Künstler und ihre Hilfe bei der Ansprache junger Talente in der Region