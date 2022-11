Le concours d'innovation organise une finale françaises

SHENZHEN, China, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Un rapport du Shenzhen Daily :

Une plate-forme d'achat en ligne où vous pouvez visiter différents magasins physiques à travers le monde, un système capable de filtrer 99,9 % des particules PM2,5 et une entreprise qui recycle les produits océaniques tels que les coquillages et les transforme en nouveaux produits pour mieux protéger l'environnement.

Voici quelques-uns des projets présentés lors de la finale de la division française du sixième Concours international d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine (Shenzhen). Ce concours s'est tenu hier au centre d'exposition de la cité des sciences de Guangming dans le district de Guangming, ainsi qu'en parallèle à Paris, France.

Le concours international de l'innovation existe depuis six ans et c'était la première fois qu'il organisait aussi un concours à Paris. Au total, 21 équipes ont présenté leurs projets au concours, en compétition pour un premier prix, deux deuxièmes prix et trois troisièmes prix.

Un projet intitulé "L'industrialisation de l'équipement de soudage laser intelligent à contrôle thermique" a remporté le premier prix. Il vise à répondre à un besoin urgent de travaux de brasage et de soudage de haute qualité dans l'industrie des circuits intégrés, selon une introduction au projet.

"Le Concours international d'innovation et d'entrepreneuriat de Chine (Shenzhen) a accru son influence mondiale ces dernières années avec une échelle en constante expansion et des réalisations perpétuelles en matière d'innovation et d'entrepreneuriat", a déclaré Lu Rongkai, conseiller de l'ambassade de Chine en France, qui a participé la cérémonie d'ouverture de la finale organisée à Paris.

"Le nouveau concours de Paris, qui s'ajoute aux neuf autres concours mondiaux, témoigne de l'environnement français propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et du potentiel de coopération entre la Chine et la France en matière d'innovation et d'entrepreneuriat", a ajouté M. Lu.

Selon Zhou Baixin, vice-chef du gouvernement du district de Guangming, le district espère accélérer les échanges ainsi que la coopération entre Guangming et les entreprises technologiques et les instituts de recherche français à travers le concours pour fournir une plate-forme permettant aux talents mondiaux de l'innovation de se présenter, d'échanger et de collaborer avec d'autres, qui, espérons-le, aideront la cité des sciences de Guangming à se transformer en un centre scientifique de classe mondiale.

Source : Quotidien de Shenzhen

