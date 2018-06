Le concours Femmes créatrices de technologies de Quesnay étend son programme en mettant l'accent sur les technologies de l'assurance et sur l'événement, lors d'InsureTech Connect 2018

« La suite de concours d'innovation Quesnay 2018 - Femmes créatrices de technologies - démarrera avec un cours consacré aux assurances et au vide relatif aux femmes cheffes de file, pour rendre hommage et soutenir les jeunes pousses dirigées par des femmes qui ont une influence positive sur le secteur », a déclaré Jennifer Byrne, la cofondatrice et présidente de Quesnay, Inc. « Nous nous félicitons que Farmers Insurance® se joigne à nous en tant que comité de juges du concours de cette année. »

« L'innovation chez Farmers® est guidée par notre souci permanent de l'expérience client, c'est pourquoi nous sommes ravis de présenter le concours Femmes créatrices de technologies 2018 », a déclaré Jeff Dailey, le chef de la direction de Farmers Group, Inc. « Nous avons hâte que nombre de nos dirigeants chevronnés contribuent à soutenir les femmes entrepreneures et innovatrices qui concourent au programme de cette année. »

À Farmers Insurance s'ajoutent les partenaires de soutien, CSAA Insurance Group, Liberty Mutual Insurance, RGAX et le partenaire participant, QBE Insurance.

Sandi Hubert, la directrice d'exploitation de RGAX Global, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir une fois de plus le concours Femmes créatrices de technologies, ainsi que les possibilités de partenariat et d'investissement offertes aux femmes ayant une influence positive sur le secteur. »

InsureTech Connect accueillera l'événement final dans le cadre de sa conférence 2018, où cinq finalistes présenteront leur jeune pousse devant un comité de juges. « Nous sommes honorés d'offrir une scène au programme », a déclaré Jay Weintraub, le cofondateur et chef de la direction d'InsureTech Connect. « Plus de 6 000 dirigeants d'entreprise et innovateurs de plus de 50 pays se réunissant pour fêter les dernières innovations en matière d'assurance, la conférence InsureTech Connect constituera un excellent forum où les finalistes pourront débattre de l'avenir du secteur. »

John C. Heveran, le directeur général adjoint, responsable de l'adoption du numérique chez Liberty Mutual, a déclaré : « Chez Liberty Mutual, nous pensons que la réussite se produit lorsque vous êtes ouverts à tout le monde et à toutes les possibilités. C'est pourquoi nous sommes très heureux de nous associer à Quesnay dans le cadre du programme Femmes créatrices de technologies, pour contribuer à créer un cadre favorable aux jeunes pousses dirigées par des femmes, dans le secteur des assurances. »

Pour Quesnay, les possibilités de mentorat et de partenariat sont des éléments essentiels du programme, sachant que 48 pour cent des femmes entrepreneurs citent le défaut de mentorat comme un obstacle au succès. Pour souligner l'importance du partage des connaissances, les cinq finalistes seront encadrées par des chefs de file mondiaux du secteur et développeront leurs connaissances en assurance à travers un cours de formation personnalisé. À l'issue de la compétition de quatre mois, suivant l'événement final, les finalistes auront l'occasion de s'associer aux entreprises commanditaires de Quesnay.

« Les meilleures innovations reflètent la diversité des marchés auxquels elles s'adressent », a déclaré Debbie Brackeen, la responsable de la stratégie et de l'innovation chez CSAA Insurance Group, une compagnie d'assurance affiliée à Association américaine des automobilistes (AAA). « Le programme Femmes créatrices de technologies joue un rôle important en vue de déceler des innovations perturbatrices et des solutions radicales susceptibles d'améliorer la façon dont nous sommes au service des membres AAA et il correspond bien à nos valeurs diverses et inclusives. »

À travers leur participation, les partenaires, le comité de juges, les mentors et les candidats, seront invités à rejoindre la communauté croissante de leadeurs éclairés en innovation de Quesnay.

Ted Stuckey, le directeur général de QBE Ventures, a ajouté : « Le programme Femmes créatrices de technologies de Quesnay assure aux jeunes pousses dirigées par des femmes la plateforme et l'exposition qu'elles méritent, tout en créant une communauté enchantée de soutenir les jeunes pousses dirigées par des femmes dans le secteur des assurances. »

Pour de plus amples renseignements sur le concours, rendez-vous sur www.quesnays.com/ffit2018insurtech.

À propos de Quesnay :

Quesnay est un cabinet de conseil en innovation aidant les entreprises classiques et les marques à stimuler l'innovation en collaborant avec les jeunes pousses. Quesnay y parvient en organisant des concours d'innovation et des programmes d'accélération, mais aussi en fournissant des services de conseil en partenariat stratégique. Parmi les anciens partenaires et clients, citons AARP, American Express, Cisco, CondéNast, Danske Bank, John Hancock, MassMutual, Microsoft, National Association of Broadcasters, Prudential, RGAX, Samsung, Sterling National Bank, TD Bank, Thomson Reuters et Verizon. Pour de plus amples renseignements, suivez Quesnay sur @QuesnayInc ou consultez le site www.quesnays.com.

