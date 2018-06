Programm von Quesnays Wettbewerb Female Founders in Tech wird durch Fokus auf Versicherungsbranche und einer Veranstaltung auf der InsureTech Connect 2018 erweitert

„Quesnays Wettbewerbsreihe Female Founders in Tech 2018 wird mit einem Schwerpunkt auf der Versicherungsbranche beginnen, um die Unterrepräsentation weiblicher Führungskräfte anzusprechen, indem von Frauen geführte Start-ups mit positivem Einfluss auf die Branche anerkannt und unterstützt werden", so Jennifer Byrne, Mitgründerin und Präsidentin von Quesnay, Inc. „Wir freuen uns bekanntgeben zu dürfen, dass Farmers Insurance® sich uns als Presenting-Sponsor des diesjährigen Wettbewerbs angeschlossen hat."

„Wir bei Farmers® fördern Innovation durch unser kontinuierliches Engagement für Kundenerfahrung, weshalb wir uns über unsere Rolle als Presenting-Sponsor des Wettbewerbs Female Founders in Tech 2018 freuen", kommentierte Jeff Dailey, CEO von Farmers Group, Inc. „Wir freuen uns, einige unserer erfahrenen Führungskräfte den Unternehmerinnen und Innovatorinnen zur Seite zu stellen, die sich für das diesjährige Programm beworben haben."

Neben Farmers Insurance werden CSAA Insurance Group, Liberty Mutual Insurance und RGAX als unterstützende Sponsoren sowie QBE Insurance als beitragender Sponsor dienen.

„Wir sind stolz, den Wettbewerb Female Founders in Tech sowie die Partnerschafts- und Investitionsmöglichkeiten, die dieser Frauen bietet, die unsere Branche positiv beeinflussen, ein weiteres Mal unterstützen zu dürfen", so Sandi Hubert, Chief Operating Officer bei RGAX Global.

InsureTech Connect wird die Abschlussveranstaltung im Rahmen seiner Konferenz 2018 ausrichten, bei der fünf Finalistinnen ihre Start-ups den Preisrichtern live präsentieren werden. „Es ist uns eine Ehre, der Veranstaltung unsere Bühne zur Verfügung zu stellen", so Jay Weintraub, Mitgründer und CEO von InsureTech Connect. „Die InsureTech Connect, auf der über 6.000 Führungskräfte und Innovatoren aus mehr als 50 Ländern zusammenkommen, um die neuesten Innovationen im Versicherungswesen zu feiern, wird den Finalistinnen als hervorragendes Forum dienen, um die Zukunft der Branche zu diskutieren."

„Wir bei Liberty Mutual glauben, dass sich Erfolg von alleine einstellt, wenn man Menschen und Möglichkeiten offen begegnet. Deshalb freuen wir uns sehr, über die Partnerschaft mit Quesnay für das Programm Female Founders in Tech, um uns aktiv an der Förderung eines Umfelds für von Frauen geführten Start-ups in der Versicherungsbranche zu beteiligen", so John C. Heveran, SVP, Chief Digital Enablement Officer bei Liberty Mutual.

Für Quesnay sind die Mentor- und Partnerschaftsmöglichkeiten angesichts der Tatsache, dass 48 Prozent sämtlicher Unternehmensgründerinnen mangelndes Mentoring als Erfolgshindernis angeben, entscheidende Komponenten des Programms. Um die Bedeutung von Wissensaustausch zu unterstreichen, werden die fünf Finalistinnen von weltweit renommierten Branchenführern angeleitet und können ihre Branchenkenntnisse durch eine maßgeschneiderte Schulung ausbauen. Am Ende des viermonatigen Wettbewerbs erhalten die Finalistinnen im Anschluss an die Abschlussveranstaltung die Möglichkeit einer Partnerschaft mit den Firmensponsoren von Quesnay.

„Die besten Innovatoren reflektieren die Vielfältigkeit der Märkte, in denen sie tätig sind", findet Debbie Brackeen, Chief Strategy and Innovation Officer, CSAA Insurance Group, ein AAA-Versicherer. „Das Programm Female Founders in Tech spielt eine wichtige Rolle beim Erkennen revolutionärer Ideen und Lösungen, die verbessern können, wie wir AAA-Mitglieder betreuen, und stark in Einklang mit unseren diversen und integrativen Werten stehen."

Teilnehmende Sponsoren, Preisrichter, Mentoren und Bewerber werden eingeladen, Quesnays wachsender Gemeinschaft von Innovationsvordenkern beizutreten.

„Das Programm Female Founders in Tech von Quesnay bietet von Frauen geleiteten Start-ups eine Plattform und verhilft ihnen zu der Bekanntheit, die sie verdienen, während gleichzeitig eine Gemeinschaft geschaffen wird, die leidenschaftlich um die Unterstützung frauengeführter Start-ups in der Versicherungsbranche bemüht ist", fügte Ted Stuckey, Managing Director von QBE Ventures, hinzu.

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf www.quesnays.com/ffit2018insurtech..

Informationen zu Quesnay:

Quesnay bietet Innovationsberatung, die traditionellen Unternehmen und Marken hilft, durch die Zusammenarbeit mit Start-ups Innovation zu beschleunigen. Das gelingt Quesnay durch Innovationswettbewerbe und Beschleunigungsprogramme sowie Beratungsdiensten zu strategischen Partnerschaften. Zu den ehemaligen Sponsoren zählen AARP, American Express, Cisco, CondéNast, Danske Bank, John Hancock, MassMutual, Microsoft, National Association of Broadcasters, Prudential, RGAX, Samsung, Sterling National Bank, TD Bank, Thomson Reuters und Verizon. Für weitere Informationen zu Quesnay folgen Sie uns bitte unter @QuesnayInc oder besuchen Sie www.quesnays.com.

KONTAKTE

Nataly Sabharwal

femalefounders@quesnays.com

Samara Jaffe

samara@nextcustomer.com

Trevor Chapman

trevor.chapman@farmersinsurance.com

SOURCE Quesnay, Inc.

Related Links

http://www.quesnays.com