Le concours mondial Omnipreneurship Awards Challenge, avec une récompense d'un million de dollars, vise à stimuler l'innovation dans le domaine de la production alimentaire durable

Réduire la dépendance à l'égard des aliments pour animaux importés, conformément aux objectifs d'autosuffisance et de sécurité alimentaire du Royaume dans le cadre du programme Vision 2030, et sous le patronage du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture.

Encourager les solutions technologiques innovantes et respectueuses de l'environnement qui permettent la production locale et l'utilisation de sources d'alimentation renouvelables et durables, en accord avec les emplacements idéaux du Royaume pour préserver les ressources naturelles.

Le grand prix s'élève à 1 million de dollars US, tandis que la récompense pour chacun des cinq candidats présélectionnés est fixée à 20 000 dollars US.

RIYAD, Arabie saoudite, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Tanmiah Food Company (« Tanmiah » ou la « Société », 2281 à la Bourse saoudienne), un fournisseur leader sur le marché de volailles fraîches et transformées et d'autres produits carnés, d'aliments pour animaux et de produits de santé, et un opérateur de franchise de marques alimentaires, a annoncé le lancement d'une nouvelle édition du Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge cette semaine.

Le défi vise à trouver des solutions technologiques innovantes permettant de passer des aliments importés à base de maïs et de soja à des matières premières alimentaires durables, respectueuses de la nature et produites localement. Cela contribue à la production locale en obtenant des sources d'alimentation renouvelables et durables. Tanmiah consomme actuellement plus de 300 000 tonnes métriques d'aliments pour animaux, dont la totalité est importée.

Afin d'atténuer la dépendance actuelle à l'égard des aliments pour animaux importés, de s'aligner sur les objectifs d'autosuffisance et de sécurité alimentaire de l'Arabie saoudite, et de contribuer à la Vision 2030, notre but est de fournir une solution qui permette à Tanmiah de produire des aliments pour animaux localement, de manière rentable, à une échelle industrielle et d'une manière positive pour la nature et durable.

Le PDG de Tanmiah, Zulifqar Hamadani, a souligné : « L'Omnipreneurship Awards Sustainability Challenge est une autre étape critique que nous franchissons pour atteindre notre objectif stratégique de devenir une organisation neutre en carbone. Poussés par notre engagement à aligner nos opérations commerciales sur l'un des programmes de réalisation de la vision saoudienne et le programme de transformation nationale, nous sommes ravis d'offrir cette opportunité aux principaux experts de l'industrie et à d'autres universitaires innovateurs de présenter des solutions qui préservent l'environnement. »

Ahmed Sharaf Osilan, membre du conseil d'administration et directeur général de Tanmiah, a ajouté : « Après l'énorme succès du Challenge en 2020, qui a vu 93 participants de 41 pays s'affronter pour réduire les émissions de carbone de la production alimentaire, générer une valeur commerciale à partir des déchets de production, et l'annonce du grand gagnant avec un prix d'un million de dollars US, Polymeron, sous le patronage de Son Excellence le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, nous attendons avec impatience de nouvelles initiatives révolutionnaires. Le Challenge s'inscrit dans le cadre du programme de transformation nationale, un pilier essentiel de la Vision saoudienne 2030. Tanmiah s'engage à devenir une entreprise citoyenne plus responsable socialement, qui continue à jouer un rôle de pionnier dans la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et d'autosuffisance du Royaume. »

Les personnes intéressées pour participer au concours Omnipreneurship Awards 2022 et désireuses de présenter leurs idées innovantes en matière de production et d'utilisation durables des aliments pour volailles sont invitées à s'inscrire à l'aide du lien suivant : https://www.omnipreneurshipawards.com/ .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1922463/Omnipreneurship_Awards_2022_Logo.jpg

SOURCE Tanmiah Food Company