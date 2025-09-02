Le conseil d'administration de l'IREX nomme Aleksander Dardeli au poste de président-directeur général

WASHINGTON, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de l'IREX a nommé Aleksander (Aleks) Dardeli au poste de président-directeur général de l'organisation, à partir du 1er septembre 2025.

Aleks fait son retour à l'IREX avec une vision audacieuse de l'avenir, ainsi qu'avec l'agilité stratégique et le leadership calme nécessaires pour réimaginer les possibilités et tracer de nouvelles voies. En tant qu'ancien vice-président exécutif de l'IREX, il a dirigé l'expansion de la présence mondiale de l'organisation, catalysé l'innovation, renforcé les systèmes de gestion et supervisé l'acquisition de Development Gateway, une entreprise alignée sur la mission. Il rejoint l'IREX après avoir occupé le poste de directeur des opérations de Save the Children, où il a supervisé la stratégie, la planification, les initiatives de transformation et la performance organisationnelle.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Aleks à l'IREX », a déclaré David A. Gross, président du conseil d'administration. « Son expérience et son point de vue sont parfaitement adaptés pour guider l'organisation dans un paysage en pleine mutation. Aleks sait comment construire des partenariats solides et naviguer dans la complexité. Nous sommes confiants dans sa capacité à entraîner l'IREX vers l'avant. »

« Le retour d'Aleks apporte une énergie renouvelée à une organisation dotée de programmes solides et d'une équipe résiliente de professionnels exceptionnellement talentueux », a ajouté Kate Thompson, directrice générale par intérim. « Nous attendons avec impatience le prochain chapitre sous sa direction. »

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du développement international, Aleks a occupé des postes à responsabilité chez IBI International, DynCorp International/Casals, l'East-West Management Institute et l'International Development Law Organization. Son travail a privilégié l'éducation, leadership et le renforcement du secteur privé et des institutions publiques aux États-Unis, dans les économies émergentes et dans les situations d'après-conflit. Il a notamment dirigé une initiative majeure au Kosovo pour aider à préparer les institutions administratives à l'indépendance.

Ancien boursier Fulbright, Aleks est diplômé summa cum laude de l'université de Tirana, titulaire d'une maîtrise de l'université de Columbia et d'un doctorat en droit de l'université catholique d'Amérique.

« L'IREX a un riche héritage de transformation des systèmes éducatifs, de rassemblement des personnes pour résoudre des problèmes et de soutien aux leaders dans tous les secteurs », a déclaré Aleksander Dardeli. « Je me réjouis de travailler avec notre personnel, notre conseil d'administration et nos soutiens dans le monde entier afin d'élargir les possibilités, de concevoir des solutions innovantes et, en fin de compte, d'obtenir des résultats durables pour l'Amérique et les communautés avec lesquelles nous travaillons. »

