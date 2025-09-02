Správní rada IREX jmenuje Aleksandera Dardeliho prezidentem a generálním ředitelem
Sep 02, 2025, 10:47 ET
WASHINGTON, 2. září 2025 /PRNewswire/ -- Správní rada IREX jmenovala Aleksandera (Alekse) Dardeliho novým prezidentem a generálním ředitelem organizace s účinností od 1. září 2025.
Aleks se vrací do IREX s odvážnou vizí budoucnosti, strategickou činorodostí a stabilním vedením, aby nově nalézal možnosti a vytyčil nové cesty vpřed. Jako bývalý výkonný viceprezident IREX vedl expanzi globálního působení organizace, podnítil inovace, posílil systémy řízení a dohlížel na akvizici Development Gateway, podniku s podobným posláním. Do IREX se vrací po působení ve funkci provozního ředitele v organizaci Zachraňme děti, kde dohlížel na strategii, plánování, transformační iniciativy a výkonnost organizace.
„Jsme velmi rádi, že můžeme Alekse znovu přivítat v IREXu," řekl David A. Gross, předseda správní rady. „Jeho zkušenosti a pohled na věc jsou velmi vhodné k vedení organizace v měnícím se prostředí. Aleks rozumí tomu, jak budovat silná partnerství a orientovat se ve složitých situacích, a my věříme v jeho schopnost vést IREX vpřed."
„Aleksův návrat vnáší novou energii do organizace se závažnými programy a zapáleným týmem výjimečně talentovaných odborných pracovníků," dodala Kate Thompsonová, prozatímní generální ředitelka. „Těšíme se na další kapitolu pod jeho vedením."
Aleks má více než 25 let zkušeností v oblasti mezinárodního rozvoje a zastával vedoucí pozice v organizacích IBI International, DynCorp International/Casals, East-West Management Institute a International Development Law Organization. Ve své práci se zaměřoval na vzdělávání, řízení a posilování soukromého sektoru i veřejných institucí v USA, rozvíjejících se ekonomikách a oblastech po konfliktech – včetně vedení významné iniciativy v Kosovu, jejímž cílem bylo pomoci vládním institucím připravit se na nezávislost.
Aleks, bývalý stipendista Fulbrightova programu, absolvoval s vyznamenáním Univerzitu v Tiraně a získal magisterský titul na Kolumbijské univerzitě a titul doktor práv na Katolické univerzitě Ameriky.
„IREX má bohatou tradici v transformaci vzdělávacích systémů, sbližování lidí za účelem řešení problémů a podpoře vedoucích pracovníků napříč odvětvími," řekl Aleksander Dardeli. „Těším se na spolupráci s našimi zaměstnanci, představenstvem a podporovateli po celém světě, abychom rozšířili příležitosti, vytvořili inovativní řešení a nakonec dosáhli trvalých výsledků pro Ameriku a komunity, se kterými spolupracujeme."
O SPOLEČNOSTI IREX
Společnost IREX spolupracuje s komunitami a institucemi ve Spojených státech a po celém světě s cílem vychovávat vedoucí osobnosti, posilovat postavení mládeže, upevňovat instituce a rozšiřovat přístup ke kvalitnímu vzdělání a informacím, a to s měřitelnými a nákladově efektivními výsledky. Další informace naleznete na stránkách www.irex.org.
