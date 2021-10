Le Conseil international du cricket annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec Nium, leader des infrastructures FinTech Nium

En tant que partenaire officiel de l'ICC, Nium fera la promotion de son association sur les plateformes de diffusion et numériques, et organisera des activités uniques pour les fans et les clients lors de ces événements de l'ICC. Ce partenariat permettra à Nium de faire participer la base mondiale des amateurs de cricket à des campagnes innovantes qui soulignent le pouvoir de la fintech pour rendre les mouvements de fonds dans le monde plus rapides, plus sûrs et plus faciles.

Au sujet de cette association, Anurag Dahiya, directeur commercial de l'ICC, a déclaré : « Nous sommes ravis que Nium nous rejoigne en tant que partenaire officiel, en commençant par la très attendue Coupe du monde masculine T20 de l'ICC qui se déroulera ici, aux Émirats arabes unis et à Oman. Cette collaboration permettra à Nium d'utiliser la toile de fond du cricket pour promouvoir son rôle de pionnier de l'innovation fintech auprès de ses clients et prospects du monde entier. Nous avons hâte de travailler avec Nium pour mettre au point des campagnes sur mesure qui, nous en sommes convaincus, auront à terme un impact positif sur notre jeu et sur notre relation avec les fans. »

À propos de ce partenariat stratégique, Prajit Nanu, cofondateur et PDG de Nium, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à l'ICC en tant que partenaire commercial B2B unique. L'attrait du cricket transcende les pays, les monnaies et les cultures. Depuis des années, Nium est l'infrastructure fintech qui sous-tend certaines des marques les plus connues au monde. Ce partenariat nous permet de présenter nos innovations fintech sur une scène mondiale et d'impliquer les technologues amateurs de cricket dans le développement de nouveaux programmes visant à faire avancer l'expérience internationale du jeu. »

À PROPOS DE L'ICC

L'ICC est l'organe directeur mondial du cricket. Représentant 105 membres, l'ICC gouverne et administre le jeu et est responsable de l'organisation des grands tournois internationaux, notamment la Coupe du monde masculine et la Coupe du monde féminine de l'ICC, la Coupe du monde masculine T20 et la Coupe du monde féminine T20 de l'ICC, ainsi que toutes les épreuves de qualification y afférentes.

L'ICC préside le Code de conduite de l'ICC qui fixe les normes professionnelles de discipline applicables au cricket international, les conditions de jeu, les révisions du bowling et d'autres règlements de l'ICC. Les lois du jeu restent sous les auspices du MCC.

L'ICC nomme également les arbitres et les juges-arbitres qui officient lors de tous les matchs tests, les internationaux d'un jour et les matchs Twenty20 internationaux approuvés. Elle coordonne, par le biais de son Unité de lutte contre la corruption, l'action contre la corruption et le trucage de matchs.

Le département du développement de l'ICC travaille avec les Membres associés pour améliorer la qualité du cricket international, construire de meilleurs systèmes de cricket, faire en sorte que plus de gens jouent au cricket et développer le jeu.

À PROPOS DE NIUM

Nium est une société fintech intégrée de premier plan qui fournit aux banques, aux fournisseurs de paiement, aux sociétés de voyage et aux entreprises de toute taille un accès aux services de paiement internationaux via une API. Sa plateforme modulaire favorise un commerce harmonieux, en aidant les entreprises à payer et à se faire payer dans le monde entier grâce à des services de paiement, d'encaissement, d'émission de cartes et de banque en tant que service. Une fois connectées à la plateforme Nium, les entreprises ont la possibilité de payer dans plus de 100 devises et dans plus de 190 pays, dont 85 en temps réel. Les fonds peuvent être obtenus sur 33 marchés, notamment en Asie du Sud-Est, au Royaume-Uni, à Hong Kong, à Singapour, en Australie, en Inde et aux États-Unis. L'activité croissante de Nium en matière d'émission de cartes est déjà disponible dans 32 pays, dont l'Europe (SEPA), le Royaume-Uni, l'Australie et Singapour. Au cœur de Nium se trouve son infrastructure de licences, construite au fil du temps dans certaines des économies à la croissance la plus rapide. Nium possède le plus large portefeuille de licences, couvrant 11 des juridictions du monde, ce qui permet des paiements mondiaux transparents et une intégration rapide, quelle que soit la situation géographique.

Pour plus d'information, visitez le site https://www.nium.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1639444/ICC_Nium_partnership.jpg

SOURCE NIUM