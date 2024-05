Le contrôleur UltraSense Systems TouchPoint Q est maintenant expédié dans le monde entier avec plusieurs véhicules

Les interfaces tactiles de surface solide révolutionnaires améliorent l'expérience utilisateur du conducteur en faisant passer certaines fonctions de base du tableau de bord à des points de contact faciles d'accès

SAN JOSÉ, Californie, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, UltraSense Systems, un leader émergent dans le domaine des contrôleurs d'interface homme-machine (IHM) destinés aux semi-conducteurs automobiles et des conceptions de systèmes tactiles IHM, a annoncé que son contrôleur TouchPoint Q est maintenant utilisé par les consommateurs dans de nombreux véhicules de série de types SUV et berlines.

Grâce à la collaboration avec le fournisseur coréen Mobase Electronics Co. Ltd, le contrôleur UltraSense TouchPoint Q renforce la technologie capacitive de Mobase en détectant des modèles et des seuils de pression spécifiques pour le système d'infodivertissement des modèles 2024 (modèles coréens) et 2025 (modèles mondiaux) des plateformes de SUV et de berlines Genesis GV80, GV70 et G80. Ceci améliore l'expérience du conducteur grâce à une surface solide de première qualité et à une interface tactile robuste.

En partenariat avec BCS Automotive Interface Solutions (BCS-AIS) en Chine, le contrôleur UltraSense TouchPoint Q a été ajouté aux volants tactiles capacitifs de plusieurs modèles de véhicules de FAW Group, le deuxième plus grand des quatre principaux fabricants de voitures d'État de Chine. Parmi les modèles en cours de production qui possèdent un volant utilisant UltraSense figurent les plateformes de véhicules électriques EH7, EH7 (modèle décapotable) et EHS7 (modèle SUV) de Hongqi.

Le contrôleur UltraSense TouchPoint Q a été sélectionné pour ses propriétés piézoélectriques uniques sur les technologies de détection de force capacitives, optiques et piézorésistives des plaques parallèles, notamment :

Faible sensibilité aux changements de température.

Immunité au stress mécanique et au stress lié à l'usure au fil du temps.

Véritable détection de la force sur la surface solide sans déplacement visuel de la surface.

Sensibilité exceptionnelle à la force du capteur de déformation de MEMS piézoélectrique avec ASIC MCU.

Capacité d'un contrôleur à détecter la pression exercée sur plusieurs boutons en même temps.

Plus grande liberté de conception.

Tolérances de fabrication plus larges, sans nécessité de réaliser plusieurs étapes d'étalonnage.

« Pour nos volants, nous cherchions une solution qui pourrait détecter la pression exercée sur plusieurs boutons en même temps. Le contrôleur UltraSense TouchPoint Q nous a fourni un moyen rentable d'utiliser un seul contrôleur pour tous les boutons de la boîte de commutation du volant », a ajouté Tim Zhou, directeur de la recherche et du développement à BCS-AIS.

« Les FEO commencent à exiger l'intégration de la pression tactile dans la détection tactile capacitive afin d'éliminer les faux déclenchements liés aux pressions involontaires ou aux interférences ambiantes. « Le contrôleur UltraSense TouchPoint Q nous a permis d'adopter et d'accélérer rapidement la production, a déclaré SM Park, directeur de la recherche et du développement chez Mobase Electronics.

Nous sommes ravis de l'adoption rapide de notre portefeuille de contrôleurs IHM UltraSense TouchPoint par nos estimés fournisseurs partenaires », a déclaré Mo Maghsoudnia, fondateur et PDG d'UltraSense Systems. « Notre objectif est de faciliter continuellement la vie de nos clients en fournissant des contrôleurs IHM complets et faciles à intégrer, ainsi que des modules de conception de système IHM holistiques qui intègrent harmonieusement des interfaces tactiles de surface solides à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules modernes. »

UltraSense Systems donnera une démonstration de bon nombre de ses contrôleurs IHM TouchPoint et de ses systèmes tactiles IHM à InCabin USA 2024, qui se tiendra du 21 au 23 mai, à Huntington Place, dans le centre-ville de Détroit.

À propos d'UltraSense Systems Inc.

UltraSense Systems rehausse l'expérience tactile automobile grâce à ses contrôleurs d'interface homme-machine (IHM) et ses solutions de détection InPlane, permettant la détection tactile multimodale, le rétroéclairage et le retour haptique pour transformer presque n'importe quelle surface en surface tactile. UltraSense offre une expérience plus intuitive et moderne aux conducteurs, des solutions plus intégrées, plus faciles à fabriquer et plus légères aux fournisseurs de premier plan, ainsi que des options de conception plus nombreuses et des avantages en matière de recyclabilité et de durabilité aux constructeurs automobiles. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.ultrasensesys.com .

À propos de BCS Automotive Interface Solutions

BCS Automotive Interface Solutions se spécialise dans l'élaboration de solutions de commutation novatrices pour l'intérieur des véhicules, assurant ainsi une expérience de conduite sûre et confortable pour chaque conducteur. Forte d'un riche patrimoine qui remonte à 1949, l'entreprise est devenue un leader mondial des solutions d'interface automobile, employant près de 3 600 employés dévoués. Avec une présence mondiale dans 10 pays, dont huit usines de fabrication de pointe et 13 emplacements de vente et d'ingénierie, BCS est un partenaire fiable pour les fabricants automobiles du monde entier. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur www.bcs-ais.com .

À propos de Mobase Electronics Co. Ltd.

Mobase Electronics est l'un des principaux fabricants et fournisseurs coréens de composants automobiles et de solutions complètes de systèmes électroniques. L'offre de l'entreprise inclut des modules de commande de carrosserie (également connus sous le nom de modules de contrôle de la carrosserie et d'unités de contrôle de carrosserie intégrées), des systèmes de clés intelligentes ainsi que des composants d'IHM, y compris des commutateurs mécaniques, des systèmes de fenêtre d'alimentation et des ensembles de clés de contact traditionnels. Depuis 30 ans, Mobase Electronics fournit des produits de haute qualité à Hyundai Kia Motor Corporation et à d'autres constructeurs automobiles mondiaux, s'appuyant sur des activités de recherche et développement rigoureuses et sur les dernières technologies de pointe en matière de systèmes automobiles. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.mobaseelectronics.com .

