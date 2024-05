UltraSense Systems TouchPoint Q Controller jetzt weltweit in mehreren Fahrzeugen eingesetzt

Revolutionäre Solid-Surface-Touch-Benutzeroberflächen verbessern das Fahrerlebnis, indem sie die wichtigsten Funktionen vom Display auf leicht zugängliche Berührungspunkte verlagern

SAN JOSE, Kalifornien, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- UltraSense Systems, ein aufstrebender Marktführer bei Halbleiter-HMI-Controllern und HMI-Touch-Systemen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass sein TouchPoint Q-Controller jetzt in zahlreichen SUV- und Limousinen-Serienfahrzeugen zu finden ist.

Durch die Zusammenarbeit mit dem koreanischen Tier-Lieferanten Mobase Electronics Co. Ltd. erweitert der UltraSense TouchPoint Q Controller die kapazitive Technologie von Mobase durch die Erkennung spezifischer Kraftmuster und Schwellenwerte für das Infotainmentsystem der Genesis GV80, GV70 und G80 Plattformen für SUVs und Limousinen im Jahr 2024 (koreanische Modelle) bzw. 2025 (globale Modelle) und verbessert das Fahrerlebnis durch eine hochwertige, solide Oberfläche und eine robuste Touch-Oberfläche.

In Zusammenarbeit mit BCS Automotive Interface Solutions (BCS-AIS) in China wurde der UltraSense TouchPoint Q Controller in kapazitiven Touch-Lenkrädern für mehrere Fahrzeugmodelle der FAW Group, dem zweitgrößten der „Big Four" staatlichen Automobilhersteller Chinas, eingesetzt. Zu den in Produktion befindlichen Modellen mit UltraSense-Lenkrädern gehören die EV-Plattformen EH7, EH7 Cabrio und der EHS7 SUV von Hongqi.

Der UltraSense TouchPoint Q Controller wurde aufgrund seiner einzigartigen piezoelektrischen Eigenschaften gegenüber kapazitiven, optischen und piezoresistiven Kraftsensortechnologien mit Parallelplatten ausgewählt:

geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen;

Immunität gegen mechanische Belastung und Alterungsstress im Laufe der Zeit;

echte Festkörperkraft-Erkennung ohne visuelle Oberflächenverschiebung;

höchste Kraftempfindlichkeit von koaleszierten piezoelektrischen MEMS-Dehnungssensoren mit ASIC MCU;

Möglichkeit, die Kraft für mehrere Tasten gleichzeitig mit nur einem Controller zu messen;

größere Gestaltungsfreiheit;

und größere Fertigungstoleranzen ohne mehrstufige Kalibrierung.

„Für Lenkräder suchten wir nach einer Lösung, die die Kraft für viele Tasten gleichzeitig erfassen kann. Der UltraSense TouchPoint Q Controller bot uns eine kostengünstige Möglichkeit, nur einen Controller für alle Tasten im Lenkradschaltkasten zu verwenden", fügte Tim Zhou, F&E-Leiter bei BCS-AIS, hinzu.

„OEMs verlangen zunehmend die Integration von Force Touch mit kapazitiver Berührungserkennung, um potenzielle Fehlauslösungen durch versehentliche Berührungen oder Umgebungseinflüsse zu vermeiden. Mit dem UltraSense TouchPoint Q Controller konnten wir die Produktion schnell einführen und hochfahren", so SM Park, F&E-Leiter bei Mobase Electronics.

„Wir freuen uns über die schnelle Akzeptanz unseres Portfolios an UltraSense TouchPoint HMI-Controllern durch unsere geschätzten Tier-Supplier-Partner", sagte Mo Maghsoudnia, Gründer und CEO von UltraSense Systems. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden das Leben kontinuierlich zu erleichtern, indem wir umfassende, einfach zu integrierende HMI-Controller und ganzheitliche HMI-Systemdesignmodule anbieten, die Solid Surface Touch Interfaces nahtlos in moderne Fahrzeuginnen- und -außenräume integrieren."

Auf der InCabin USA 2024, die vom 21. bis 23. Mai im Huntington Place in der Innenstadt von Detroit stattfindet, wird UltraSense Systems viele seiner TouchPoint HMI-Controller und HMI-Touch-System-Designs präsentieren.

Informationen zu UltraSense Systems Inc.

UltraSense Systems verbessert mit seinen Human Machine Interface (HMI) Controllern und InPlane Sensing-Lösungen das Touch-Erlebnis in der Automobilindustrie und ermöglicht Multi-Mode-Touch-Sensing, Hintergrundbeleuchtung und haptisches Feedback, um fast jede Oberfläche in eine Touch-Oberfläche zu verwandeln. UltraSense bietet ein intuitiveres und moderneres Fahrerlebnis, eine besser integrierte, leichter herzustellende und dünnere Lösung für Tier-Supplier sowie größere Designoptionen und Vorteile in Bezug auf Recycling und Nachhaltigkeit für die Automobilhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.ultrasensesys.com.

Informationen zu BCS Automotive Interface Solutions

BCS Automotive Interface Solutions hat sich auf die Entwicklung innovativer Schalterlösungen für den Fahrzeuginnenraum spezialisiert, um jedem Fahrer ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis zu ermöglichen. Mit einer reichen Tradition, die bis ins Jahr 1949 zurückreicht, hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Schnittstellenlösungen für die Automobilindustrie entwickelt und beschäftigt rund 3.600 engagierte Mitarbeiter. Mit einer globalen Präsenz in 10 Ländern, darunter 8 hochmoderne Produktionsstätten und 13 Vertriebs- und Entwicklungsstandorte, ist BCS ein zuverlässiger Partner für Automobilhersteller weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bcs-ais.com.

Informationen zu Mobase Electronics Co. Ltd.

Mobase Electronics ist ein führender koreanischer Hersteller und Lieferant von Automobilkomponenten und kompletten elektronischen Systemlösungen, einschließlich Karosseriesteuerungsmodulen (auch bekannt als BCMs und IBUs), intelligenten Schlüsselsystemen sowie HMI-Komponenten, einschließlich mechanischer Schalter, elektrischer Fensterhebersysteme und traditioneller Zündschlüsselsätze. Mobase Electronics beliefert die Hyundai Kia Motor Corporation und andere globale Automobilhersteller seit 30 Jahren mit qualitativ hochwertigen Produkten, die auf strenger Forschung und Entwicklung und den neuesten Technologien für Automobilsysteme basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobaseelectronics.com.

Pressekontakt

Nicole Conley

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1709001/UltraSense_Logo.jpg