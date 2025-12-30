Le Costa Rica accélère son ascension dans l'économie mondiale des services

Les talents costariciens sont à l'origine d'un secteur des services qui continue de croître, d'évoluer et de gagner en importance au niveau international

Les dernières données confirment l'expansion du secteur et son rôle stratégique dans l'économie du pays

SAN JOSÉ, Costa Rica, 30 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Costa Rica se distingue comme l'un des marchés les plus dynamiques pour les exportations de services dans les Amériques, soutenu par une structure économique fondée sur la connaissance, une main-d'œuvre hautement qualifiée et des solutions de grande valeur.

Costa Rica Accelerates Its Rise in the Global Services Economy

Selon l'étude Export Dynamism of Costa Rica's Services Sector, préparée par l'Agence costaricaine de promotion du commerce et des investissements (PROCOMER), les exportations de services se sont élevées à 16,114 milliards USD en 2024, soit 17 % du produit intérieur brut (PIB), après avoir connu un taux de croissance annuel moyen de 8 % au cours des cinq dernières années.

Avec une économie dans laquelle trois dollars sur quatre du PIB sont générés par le secteur des services, le Costa Rica a évolué vers un modèle compétitif alliant innovation, stabilité institutionnelle et main-d'œuvre hautement spécialisée. Aujourd'hui, les services représentent 45 % des exportations totales du Costa Rica, biens et services compris, ou 35 % si l'on exclut le tourisme. Ces exportations vont des solutions d'entreprise et des services numériques aux technologies de l'information, en passant par la cybersécurité, les analyses et d'autres activités à forte intensité de connaissances.

« La performance du secteur des services n'est pas un résultat isolé ; elle est le reflet d'un pays qui a réussi sa transition vers des activités où les connaissances, la créativité et la technologie génèrent une valeur réelle pour les entreprises ainsi que des opportunités pour nos concitoyens. Le Costa Rica est un partenaire stratégique pour les entreprises internationales à la recherche de talents, de stabilité et d'un environnement propice à l'innovation. Notre objectif est de continuer à développer ce potentiel et de soutenir davantage d'entreprises qui considèrent le Costa Rica comme un endroit où elles peuvent se développer et avoir un impact », a déclaré Laura López, directrice générale de PROCOMER.

En 2024, les services aux entreprises sont restés la principale composante des exportations de services, avec un total de 6,698 milliards USD (42 % du total), suivis par le tourisme (34 %) et les services liés aux technologies de l'information et de la communication (TIC) (15 %), lesquels ont atteint 2,388 milliards USD. Dans l'ensemble, les activités à forte intensité de connaissances ont représenté 58 % des exportations totales de services, avec un taux de croissance annuel moyen de 10 % au cours des cinq dernières années, ce qui confirme la maturité de l'écosystème des services spécialisés du Costa Rica.

Cette performance montre que le Costa Rica ne dépend pas d'un seul segment, mais plutôt d'une offre diversifiée répondant à la demande mondiale en matière de processus d'entreprise, de talents techniques spécialisés et de solutions technologiques.

L'étude souligne également qu'une part importante des investissements directs étrangers récents a été orientée vers des activités de services, tandis que le Régime de zone de libre-échange (Free Trade Zone Regime) continue de servir de plateforme essentielle pour l'établissement et le développement d'entreprises internationales. En 2024, un total de 420 entreprises de services ont opéré sous ce régime, ce qui reflète la croissance soutenue de ces dernières années.

Les données les plus récentes sur les performances du secteur, correspondant au premier semestre 2025, confirment la poursuite de la croissance. Au cours de cette période, les exportations de services ont augmenté de 5,4 % pour atteindre 8,692 milliards USD, tandis que les exportations hors voyages ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 5,605 milliards USB.

Cette croissance est principalement due aux services aux entreprises (+143 millions USD) et aux solutions numériques regroupées dans le secteur de l'informatique et des télécommunications (+76 millions USD), ainsi qu'aux services de transformation (+29 millions USD) et aux services financiers (+23 millions USD). La structure du secteur reste équilibrée, les services aux entreprises représentant 40 % et l'informatique et les télécommunications 15 %, renforçant encore la sophistication du portefeuille de services du Costa Rica.

En outre, six emplois sur dix relevant du Régime de zone de libre-échange concernent le secteur des services, soit un total de 119 982 postes directs, les femmes représentant 43 % des emplois. Les données de 2024 soulignent la contribution du secteur à la création d'emplois formels spécialisés et son alignement sur les objectifs de parité hommes-femmes.

Sur la base de divers indicateurs internationaux, le Costa Rica se distingue comme suit :

N° 1 par habitant dans les Amériques pour les exportations de services aux entreprises et N° 2 pour les services TIC . Dans l'ensemble, le Costa Rica est le deuxième exportateur de services par habitant en Amérique latine (OMC, 2024).

pour les exportations de services aux entreprises et . Dans l'ensemble, le Costa Rica est le (OMC, 2024). N° 1 des exportations de services TIC en Amérique latine (WIPO, 2024).

(WIPO, 2024). N° 1 de la région en termes d'adoption des technologies émergentes et d'investissement dans ces technologies (Network Readiness Index, 2024).

Ces indicateurs témoignent de la robustesse de l'écosystème des services du Costa Rica, qui allie diversification, adaptabilité et orientation claire sur les tendances mondiales telles que la numérisation, l'automatisation et les services d'entreprise avancés. Avec plus de 350 multinationales spécialisées dans les services opérant sur son territoire, le Costa Rica continue d'approfondir son intégration dans les chaînes de valeur mondiales et de renforcer son rôle en tant qu'environnement de confiance pour les entreprises cherchant à développer des opérations de grande valeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2853002/IMG_0317.jpg