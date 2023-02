Le DAO d'AugmentLabs lance le stablecoin algorithmique le plus avancé au monde

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Le DAO d'AugmentLabs lance le premier stablecoin algorithmique au monde avec des mécanismes à sécurité intégrée multi-processus. Ce lancement fait suite à une vente de jetons « seed » de plusieurs millions de dollars et une vente de jetons privés en cours.

Un stablecoin décentralisé est une nécessité absolue pour l'espace des cryptomonnaies, compte tenu de l'effondrement des systèmes centralisés fiables en 2022. Les stablecoins sont le moyen d'échange qui anime la finance décentralisée (DeFi). Les stablecoins centralisés sont fragilisés par des risques tiers et les stablecoins algorithmiques majeurs échouent pendant les périodes de contrainte en raison d'attaques, exacerbées par les paniques bancaires. AugmentLabs vise à perturber fortement l'espace des stablecoins en réduisant les risques de centralisation et en offrant une alternative transparente et ouverte.

AugmentLabs a conçu un système de stablecoin décentralisé avec deux composants : Le jeton AGC, qui fonctionne comme collatéral et DAO, et l'USC, qui est le stablecoin algorithmique. Il convient de noter que le cadre de comparaison automatisé de la capitalisation boursière (AMCF), qui est un oracle, fournit le mécanisme de sécurité qui sous-tend l'ensemble du protocole.

La caractéristique clé de l'oracle AMCF est qu'il bénéficie d'une conception exclusive visant à rendre le protocole de stablecoin antifragile et à maintenir la stabilité, avec la capacité d'arrêter le processus de création/gravure pendant les contraintes et de plafonner le côté de l'offre d'USC en fonction de l'utilisation. Cela garantit la durabilité et la survivabilité du stablecoin algorithmique, lui permettant de devancer tous ses concurrents et prédécesseurs.

Le concept a été élaboré et mis en place depuis 2017 par une équipe internationale d'experts en cryptomonnaie à la recherche d'alternatives aux conceptions obsolètes et défectueuses des stablecoins décentralisés. L'équipe a consacré cinq ans à la recherche et à la modélisation des données sur les principaux stablecoins avant d'établir un DAO. Avec chaque échec observé dans l'industrie, le DAO d'AugmentLabs a renforcé la conception du protocole.

Après cinq ans de recherches et de tests robustes, l'USC apparaît comme le stablecoin le plus avancé à ce jour, et le protocole AGC constitue la forme la plus sûre de collatéralisation algorithmique, avec un mécanisme de sécurité dynamique dans l'oracle AMCF couplé à une prise de décision rapide par le DAO de l'AGC.

Parallèlement à la conception de pointe du protocole AGC, le produit de la vente de jetons provenant des ventes de « seed » et des ventes privées est entièrement utilisé pour fournir une garantie supplémentaire en termes de liquidité ouverte sur les marchés décentralisés. Cela permet d'établir une base profonde et solide dans les premières liquidités avec pegging d'USC.

Le DAO d'AugmentLabs a priorisé les cas d'utilisation pour le stablecoin avant le lancement, avec un déploiement prévu de plusieurs jeux, places de marché et protocoles DeFi, qui se concentreront principalement sur l'utilisation de l'USC au T1 2023. Au lancement, un protocole axé sur le rendement biologique offrira des récompenses importantes pour le financement de l'USC. Par ailleurs, les utilisateurs de l'USC pourront également se réjouir d'un partenariat avec une carte de débit, qui leur permettra de régler leurs dépenses à l'aide de cartes Visa et de retirer des fiats sur un large réseau de guichets automatiques.

Le DAO d'AugmentLabs vise à établir l'USC comme le principal stablecoin algorithmique décentralisé de l'ensemble de l'espace des cryptomonnaies d'ici 2025. L'objectif sera atteint en prenant appui de manière énergique sur des cas d'utilisation, ainsi que sur une conception robuste et durable incluant des processus à sécurité intégrée.

SOURCE AugmentLabs