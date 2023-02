DAO da AugmentLabs está lançando a 'stablecoin' algorítmica mais avançada do mundo

DUBAI, EAU, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A DAO da AugmentLabs está lançando a primeira 'stablecoin' algorítmica do mundo, com múltiplos mecanismos à prova de falhas. A moeda é lançada após uma venda multimilionária de 'tokens semente' e ainda durante a venda privada de 'tokens'.

Vários sistemas centralizados nos quais as pessoas confiavam colapsaram em 2022, fazendo da implementação de uma 'stablecoin' descentralizada uma necessidade absoluta para o universo das criptomoedas. As 'stablecoins' são as moedas de troca que impulsionam as Finanças Descentralizadas (DeFi). As 'stablecoins' centralizadas estão expostas a riscos de terceiros; além disso, as principais 'stablecoins' algorítmicas falham durante períodos de pressão desencadeados por ataques e exacerbados por retiradas em massa. A missão da AugmentLabs é reduzir os riscos da centralização e oferecer uma alternativa aberta e transparente para revolucionar o espaço das 'stablecoins'.

A AugmentLabs criou um sistema descentralizado com dois componentes: o 'token' AGC, que funciona como garantia e DAO (Organização Autônoma Descentralizada); e a USC, que é a 'stablecoin' algorítmica do sistema. O protocolo é respaldado pelo oráculo AMCF (Automated Marketcap Comparison Framework; 'Estrutura Automatizada de Comparação de Valor de Mercado'), que garante um mecanismo sem falhas.

A principal característica do oráculo AMCF é ser um mecanismo patenteado que blinda e garante a estabilidade do protocolo da 'stablecoin', possuindo a capacidade de interromper o processo de cunhagem/queima durante períodos de pressão e de limitar o fornecimento de USC em função de seu uso. Isso garante a sustentabilidade e sobrevivência da 'stablecoin' algorítmica, ganhando uma vantagem fundamental sobre todos os seus concorrentes e antecessores.

O conceito vem sendo desenvolvido e implementado desde 2017 por uma equipe internacional de especialistas em criptomoedas que busca alternativas a projetos obsoletos e falhos de 'stablecoins' descentralizadas. A equipe passou 5 anos pesquisando e executando modelagem de dados nas principais 'stablecoins' antes de estabelecer uma DAO. Cada falha observada no setor permitiu que a DAO da AugmentLabs aprimorasse e fortalecesse seu protocolo.

Após 5 anos de pesquisas e testes exigentes, a USC é a 'stablecoin' mais avançada de sempre, enquanto o protocolo AGC é a forma mais segura de fornecer garantias por meio de algoritmos, graças ao mecanismo dinâmico e à prova de falhas do oráculo AMCF e ao rápido processo de tomada de decisões da DAO AGC.

Juntamente com o design de última geração do protocolo AGC, os lucros da venda de 'tokens semente' e das vendas privadas de 'tokens' são integralmente utilizados para oferecer garantias adicionais em termos de liquidez aberta nos mercados descentralizados. Isso cria uma base profunda e sólida para a estabilidade da liquidez inicial da USC.

A DAO da AugmentLabs priorizou casos de uso para a 'stablecoin' antes do respectivo lançamento, com a implementação planejada de vários jogos, mercados e protocolos DeFi que se concentrarão principalmente no uso de USC no primeiro trimestre de 2023. Durante o lançamento haverá um protocolo orgânico orientado por rendimento que oferecerá recompensas significativas com o 'staking' de USC. Além disso, durante o lançamento, os usuários de USC terão acesso a uma parceria que lhes permitirá usar cartões Visa para fazer compras e retirar moedas fiduciárias em uma ampla rede de caixas eletrônicos.

O objetivo da DAO da AugmentLabs é estabelecer, até 2025, a USC como a principal 'stablecoin' algorítmica descentralizada de todo o universo das criptomoedas. Isso será alcançado por meio do desenvolvimento agressivo de casos de uso, juntamente com um projeto robusto e sustentável baseado em processos à prova de falhas.

FONTE AugmentLabs

