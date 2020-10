Le dernier concept de Jean Nouvel dévoile une nouvelle ère architecturale : un complexe touristique, chef-d'œuvre unique au monde, caché dans la cité sculptée à même la roche d'Al Ula, au nord-ouest de l'Arabie saoudite

Au cœur de la réserve naturelle de Sharaan, ces concepts s'inspirent des merveilles de la cité nabatéenne voisine d'Hégra, premier Site d'Arabie saoudite classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO. En première mondiale, Jean Nouvel redonne vie à cet héritage architectural vieux de 2 000 ans pour la première fois depuis qu'il fut taillé dans les roches de grès de la région formées il y a des millions d'années.

Lors de l'inauguration de ces concepts, l'architecte Jean Nouvel a décrit le site d'Al Ula comme « la réunion d'un paysage et d'une histoire, l'histoire de civilisations anciennes dans un paysage extraordinaire – le seul endroit où un tel chef-d'œuvre peut voir le jour. »

Jean Nouvel a également souligné l'importance de préserver un paysage aussi unique : « Al Ula est un musée. Chaque oued ou escarpement, chaque étendue de sable et chaque contour rocheux, chaque site géologique et archéologique méritent la plus grande considération. Il est vital de conserver toute leur particularité et de préserver leur attrait, qui repose en grande partie sur leur caractère distant et parfois archaïque. Nous devons préserver une partie de mystère ainsi que la promesse de découvertes à venir. »

L'engagement de Jean Nouvel à respecter l'héritage paysager et culturel antique d'Al Ula ne l'empêche pas pour autant de rester attaché aux concepts architecturaux modernes. « Al Ula mérite d'acquérir un certain degré de modernité », a-t-il suggéré. « Nous avons l'obligation constante d'envisager l'avenir, ce qui exige de vivre pleinement les lieux présents tout en conjurant le passé. »

Jean Nouvel explique comment il adapte les modes de vie anciens à notre monde moderne, tout en minimisant les impacts sur les paysages naturels et urbains. Dans cette optique, Jean Nouvel a introduit une typologie d'architecture inédite, qui utilise l'abstraction et sculpte l'intérieur du paysage lui-même plutôt que de rivaliser avec lui. Inspiré par les Nabatéens, il joue sur les modes de vie anciens pour bâtir sur le présent et relever les défis de l'avenir. Jean Nouvel intègre la façon dont les Nabatéens interagissaient avec leur environnement, à la fois vertical et horizontal, pour se reconnecter à la terre et construire des habitats durables, à l'abri de la chaleur l'été et du froid l'hiver.

Jean Nouvel considère ce complexe comme l'opportunité de donner vie à une expérience spatiale, sensorielle et émotionnelle forte aux frontières de la nature, de l'architecture et de l'art, où le son, la musicalité, la dureté, la perception tactile, la puissance et la complexité de la nature sont omniprésents, des pierres finement taillées sur les balcons à la granularité singulière de chaque mur de pierre, le tout devenant une œuvre d'art en soi.

« Notre projet ne doit pas mettre en péril ce à quoi l'humanité et le temps se sont consacrés », a souligné Jean Nouvel. « Il célèbre l'esprit nabatéen sans le parodier. Cet acte de création se transforme ainsi en un véritable acte culturel. »

En adoptant une approche expérimentale au sens muséographique, Jean Nouvel a créé des espaces publics axés sur la joie de vivre de ces lieux, de jour comme de nuit, en jouant sur toutes les couleurs, la lumière, l'ombre, le vent, la pluie torrentielle et le passage du temps. Il invite les voyageurs à entreprendre un périple au travers de civilisations millénaires et de strates géographiques en découvrant chaque détail graphique, de la sensation permanente de la roche au confort doux des fauteuils, des canapés et des sièges.

Le résultat final offrira aux clients une immersion profonde dans un voyage mémorable à travers le temps et l'espace, leur permettant de découvrir la véritable essence d'Al Ula. Grâce à des expériences immersives dans la nature sauvage de Sharaan, les visiteurs seront exposés à une vision personnalisée des centaines de sites archéologiques d'Al Ula. Toutefois, ce niveau de luxe ne sera pas au détriment du paysage naturel, car le nouveau complexe s'appuiera sur une énergie sans émission et de nouvelles normes en matière de durabilité.

Le complexe Sharaan de Jean Nouvel constituera un élément clé de la stratégie de la Commission royale d'Al Ula (RCU) visant à développer le site Al Ula en tant que destination mondiale pour la culture, le patrimoine et l'éco-tourisme. Il a été conçu dans le respect de la Charte d'Al Ula, un document-cadre qui comprend 12 principes directeurs qui engagent la RCU à poursuivre son développement au long terme. Il contribuera également à la diversification de l'économie de la région grâce à son centre de séminaires, de retraite et de restaurants.

Amr Al Madani, PDG de la RCU, a déclaré : « Ces concepts, qui mettent en exergue l'innovation majeure de Jean Nouvel dans le domaine de l'architecture, soulignent notre engagement à développer le site d'Al Ula en tant que destination touristique mondiale sans compromettre son histoire, son patrimoine ni son paysage. Nous sommes une destination construite par des artistes. Le complexe Sharaan de Jean Nouvel s'appuiera sur cet héritage pour devenir un paysage architectural intemporel permanent – un cadeau pour le monde. »

Le nouveau complexe de Jean Nouvel , dont l'achèvement est prévu pour 2024, comprendra 40 suites et trois villas touristiques. Un centre de conférences et de retraite érigé à proximité du complexe abritera 14 pavillons privés.

, dont l'achèvement est prévu pour 2024, comprendra 40 suites et trois villas touristiques. Un centre de conférences et de retraite érigé à proximité du complexe abritera 14 pavillons privés. Al Ula rouvrira ses sites du patrimoine le 30 octobre dans le cadre d'une étape importante pour concrétiser ses ambitions touristiques, tels que le site d'Hégra, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ancien royaume de Dadan et les canyons murmurants de Jabal Ikmah. Les réservations seront ouvertes sur le site de réservation Experience AlUla : https://experiencealula.com/

D'ici à 2035, la RCU prévoit d'accueillir deux millions de visiteurs chaque année.

Le nouveau complexe s'inscrit dans le développement du site d'Al Ula, guidé par 12 principes stratégiques inspirés du Plan-cadre et de la Charte de la RCU. Cette approche en matière de développement crée un équilibre entre l'innovation et le patrimoine, l'art et la culture, tout en libérant le potentiel économique nécessaire pour offrir de nouvelles opportunités à la communauté locale.

Cette collaboration soutient également le manifeste culturel de la RCU pour Al Ula, qui détaille les principaux développements du paysage culturel prévus pour la région au cours des 10 prochaines années.

L'histoire humaine d'Al Ula a commencé il y a plus de 200 000 ans, mais seulement récemment, le tourisme moderne a commencé à découvrir la profondeur et la diversité de ses expériences et attractions.

Des archéologues d'Arabie saoudite et du monde entier redécouvrent ce paysage culturel tandis que la RCU soutient la diversification économique, l'autonomisation communautaire et les priorités de préservation patrimoniale prévues dans le programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite.

À propos d'Al Ula

Situé à 1100 km de Riyad, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, le site d'Al Ula est un lieu de patrimoine naturel et humain extraordinaire. Couvrant environ 23 000 km², le vaste domaine comprend une vallée luxuriante d'oasis, d'immenses montagnes de grès et d'anciens sites de patrimoine culturel datant de plusieurs milliers d'années.

Hégra, le site le plus connu et réputé d'Al Ula, est le premier site classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO en Arabie saoudite. Cité antique de 52 hectares, Hégra était la principale ville au sud du Royaume nabatéen et se compose de plus de 100 tombeaux parfaitement préservés, dotés de façades élaborées sculptées dans des affleurements de grès. Les recherches actuelles suggèrent qu'Hégra était l'avant-poste le plus au sud des romains après la conquête du royaume nabatéen en l'an 106 de notre ère.

Al Ula abrite non seulement Hégra, mais également plusieurs sites historiques et archéologiques fascinants tels que l'ancienne ville de Dadan, ancienne capitale des royaumes de Dadan et Lihyân, qui était considérée comme l'une des villes les plus développées du 1er millénaire avant Jésus-Christ sur la péninsule arabique, des milliers d'anciens sites artistiques et inscriptions sculptés dans les massifs rocheux et le chemin de fer du Hijaz.

À propos de la Commission royale d'Al Ula

La Commission royale d'Al Ula (RCU) a été créée par décret royal pour préserver et développer le site d'Al Ula, région d'une importance

naturelle et culturelle exceptionnelle du nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU présente une approche responsable, durable

et sensible du développement urbain et économique, visant à préserver le patrimoine naturel et historique de la région, tout en établissant Al Ula en tant que lieu de vie,

de travail et de visite privilégié. Il comprend notamment un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, qui traduisent un engagement à répondre aux priorités de

diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite.

À propos des Ateliers Jean Nouvel (AJN)

Les Ateliers Jean Nouvel (AJN) sont un cabinet d'architecture de renommée mondiale qui réunit une équipe multiculturelle de 130 personnes de plus de vingt pays. AJN allie les disciplines de l'architecture, de l'urbanisme, de la décoration d'intérieur, des aménagements paysagers, des arts graphiques et de la conception de produits au sein d'une même agence. Le portefeuille mondial de projets diversifiés d'AJN comprend des musées, des salles de concert, des centres de conférence, des théâtres, des hôtels, des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux et des résidences privées.

À propos de Jean Nouvel

Né à Fumel (France) en 1945, Jean Nouvel était l'assistant de l'architecte Claude Parent, inspiré par l'urbaniste et essayiste Paul Virilio, avant d'ouvrir sa première agence en 1970. Ses prises de position engagées et quelque peu provocatrices sur l'insertion de l'architecture dans le contexte urbain et l'originalité sans cesse renouvelée de ses projets dans le monde entier ont contribué à forger son image internationale. Ses œuvres sont reconnues dans le monde entier et ont été récompensées par de nombreux prix français et internationaux prestigieux, dont le Prix Pritzker décerné en 2008.

