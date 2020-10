Los nuevos diseños del concepto Jean Nouvel presentan una nueva era en la arquitectura

Localizados en lo más profundo de la reserva natural de Sharaan, los diseños se basa en las cercanas maravillas nabateanas de Hegra, el primer sitio considerado patrimonio mundial de la UNESCO en Arabia Saudí. En una primicia mundial, este legado arquitectónico de 2.000 años se está recuperando por Jean Nouvel por potencialmente la primera vez desde que los nabateanos tallaron la roca de arenisca de la región hace millones de años.

Mientras los conceptos de revelaron, el arquitecto Jean Nouvel describió AlUla como "La unión de paisaje e historia: La historia de las pasadas civilizaciones en un paisaje extraordinario, el único sitio para crear una obra maestra como esta".

Nouvel destacó la importancia de preservar un paisaje tan singular: "AlUla es un museo. Cada wadi y acantilado, cada trecho de arena y roca, cada sitio geológico y arquitectónico merece la mayor consideración. Es vital que mantengamos toda su distinción y conservemos su atractivo, que principalmente descansa en su carácter remoto y ocasionalmente arcaico. Debemos guardar un poco de misterio así como la promesa de más descubrimientos".

El compromiso de Nouvel de respetar el paisaje y antigua herencia de AlUla no ha significado huir de las ideas arquitectónicas modernas. "AlUla merece adquirir un grado de modernidad", sugiere. "Imaginar el futuro es una obligación eterna que requiere que mantengamos plenamente activos los sitios en el presente, y que también reflejemos el pasado".

Jean Nouvel explica cómo está adaptando las viejas formas de vida al mundo moderno, minimizando los impactos en los paisajes natural y urbano. Para ello, Nouvel ha introducido una nueva tipología de arquitectura nunca vista antes, utilizando abstracción, remodelación dentro del paisaje en lugar de competir con él. Inspirado por los nabateanos, jugar con las viejas formas de vivir para construir el presente y abordar los retos del futuro. Jean Nouvel integra la forma en que los nabateanos interactuaban con su entorno, tanto vertical como horizontalmente, para reconectarse con la tierra y construir hábitats sostenibles, lejos del calor del verano y del frío del invierno.

Nouvel ve este resort como una oportunidad de llevar a la vida una experiencia espacial, sensorial y emocional sólida en los límites de la naturaleza, la arquitectura y el arte, donde el sonido, la musicalidad, la dureza, la tactilidad, la energía y la complejidad de la naturaleza están en todas partes, desde las piedras finamente cortadas de los balcones a la granularidad singular de cada pared de roca, todo ello es una obra de arte en sí misma.

"Nuestro proyecto no debería poner en peligro lo que la humanidad y el tiempo han consagrado", indicó Nouvel, "Nuestro proyecto celebra el espíritu de los nabateanos sin caricaturizarlo. Este creación se convierte en un acto cultural".

Asumiendo un enfoque curatorial en el sentido museográfico, Jean Nouvel ha creado espacios públicos orientados a disfrutar la vida allí, de día y de noche, todo ellos con varios colores, luz, sombra, aire, lluvia torrencial y el paso del tiempo. Invita a los viajeros a embarcarse en un trayecto a través de miles de años de civilizaciones y estratos geográficos dentro de cada detalle de sus diseños, desde la sensación permanente de las rocas a la suave comodidad de las butacas, sofás y asientos.

El resultado final verá a los huéspedes inmersos en un trayecto memorable a través del tiempo y el espacio, ofreciendo un verdadero descubrimiento de la esencia de AlUla. Mediante experiencias inmersivas en el desierto de Sharaan, los visitantes tendrán una exposición personalizada a los cientos de sitios arqueológicos dentro de AlUla. Sin embargo, este nivel de lujo no será a costa del paisaje natural, ya que el nuevo resort se basará en energía sin emisiones y nuevos estándares de sostenibilidad.

El resort Sharaan por Jean Nouvel será un elemento clave de la estrategia de RCU para desarrollar AlUla como destino mundial para la cultura, herencia y ecoturismo. Está diseñado dentro del Estatuto para AlUla, un documento marco que incluye 12 principios guía que sigue la The Royal Commission for AlUla (RCU) para el desarrollo futuro a largo plazo. También contribuirá a la economía diversificada de la región mediante un centro de convenciones y restaurantes.

Amr AlMadani, consejero delegado de RCU, destacó: "Estos conceptos, que muestran la innovación maestra en arquitectura de Jean Novel subrayan nuestro compromiso con desarrollar AlUla como destino turístico global sin comprometer la historia, herencia y paisaje de AlUla. Somos un destino construido por artistas. Sharaan por Jean Nouvel se basará en ese legado para convertirse en una arquitectura de paisana atemporal que durará para siempre, un regalo para el mundo".

El nuevo resort de Jean Nouvel , que se completará para 2024, incluirá 40 suites de invitados y tres villas. Un centro de reunión cerca del resort incluirá a 14 pabellones privados.

, que se completará para 2024, incluirá 40 suites de invitados y tres villas. Un centro de reunión cerca del resort incluirá a 14 pabellones privados. AlUla reabrirá sus sitios patrimonio el 30 de octubre en un paso significativo para realizar sus ambiciones turísticas, incluyendo el sitio patrimonio mundial de la UNESCO, Hegra; el antiguo reino de Dadan; y los cañones susurrantes de Jabal Ikmah. Las reservas estarán disponibles en el sitio de reserva Experience AlUla: https://experiencealula.com/ .

. Para 2035, RCU espera alojar dos millones de visitantes anualmente.

El nuevo resort es parte del desarrollo de AlUla guiado por 12 principios estratégicos del Plan y Estatuto Marco de la Comisión. Este enfoque al desarrollo equilibra innovación con herencia, arte y cultura, mientras desbloquea el potencial económico para ofrecer nuevas oportunidades para la comunidad local.

La colaboración respalda el Manifesto cultural de RCU para AlUla, que detalla desarrollos del paisaje cultural planificados para el área en los próximos 10 años.

La historia humana de AlUla comenzó hace más de 200.000 años, pero el turismo moderno no comenzó hasta hace poco a descubrir la profundidad y diversidad de sus experiencias y atracciones.

Los arqueólogos de Arabia Saudí y de todo el mundo están redescubriendo su panorama cultural mientras RCU apoya la diversificación económica, empoderamiento de comunidad y prioridades de preservación de herencia del programa Vision 2030 del Reino de Arabia Saudí.

Acerca de AlUla

Ubicada a 1.100 km de Riyadh, en el noroeste de Arabia Saudita, AlUla es un lugar de patrimonio natural y humano extraordinario. La amplia zona, que cubre 23.000 km2, incluye un valle oasis exuberante, médanos imponentes y patrimonios culturales antiguos que datan de miles de años.

El sitio más famoso y reconocido en AlUla es Hegra, el primer patrimonio de la humanidad de la UNESCO en Arabia Saudita. Ciudad antigua de 52 hectáreas, Hegra fue la ciudad del sur principal en el reino de Nabatea y está comprendida alrededor de 100 tumbas bien conservadas con fachadas elaboradas recortadas de los farallones de arenisca. La actual investigación sugiere que Hegra fue el puesto avanzado más al sur de los romanos tras la conquista de los nabateanos en el 106 CE.

Además de Hegra, AlUla es sede de muchos sitios históricos y arqueológicos fascinantes, como: Dadan Antigua, la capital de los reinos de Dadan y Lihyan, considerada una de las ciudades a. de C. más desarrolladas de la península arábiga en el primer milenio; miles de sitios de arte rupestre antiguo e inscripciones; y estaciones de ferrocarril de Hijaz.

Acerca de The Royal Commission for AlUla

The Royal Commission for AlUla (RCU) fue establecida por decreto real en julio de 2017, para proteger y resguardar AlUla, una región de importancia destacada natural y cultural en el noroeste de Arabia Saudita. La RCU está embarcada en un plan de largo plazo para desarrollar y proveer una transformación sensible, sostenible de la región, reafirmándola como uno de los destinos arqueológicos y culturales más importantes del país y preparándola para recibir visitantes de todo el mundo. El trabajo de desarrollo de la RCU en AlUla comprende una amplia variedad de iniciativas en arqueología, turismo, cultura, educación y arte y regeneración urbana, que reflejan el compromiso ambicioso por cultivar el turismo y el ocio en Arabia Saudita, delineado en Visión 2030.

Acerca de Ateliers Jean Nouvel (AJN)

Ateliers Jean Nouvel (AJN) es una firma de diseño de renombre mundial que reúne a un equipo multicultural de 130 personas de más de 20 países. AJN combina las disciplinas de arquitectura, planificación urbanística, diseño interior, diseño de paisaje, diseño gráfico y diseño de producto en una sola práctica integrada. La cartera diversa y mundial de AJN incluye museos, salas de conciertos, centros de conferencias, teatros, hoteles, edificios residenciales, edificios de oficinas, centros comerciales y residencias privadas.

Acerca de Jean Nouvel

Nacido en Fumel, Francia, en 1945. Jean Nouvel fue asistente del arquitecto Claude Parent e inspirado por el planificador urbano y ensayista Paul Virilio, inició su primera práctica en arquitectura en 1970. Su fuerte postura y en cierta medida opiniones provocativas sobre la arquitectura contemporánea en el contexto urbano junto con su capacidad infalible para inyectar originalidad en todos los proyectos que lleva a cabo han formado su imagen internacional. Sus obras han ganado reconocimiento mundial mediante numerosos premios franceses e internacionales, incluyendo el prestigioso Pritzker Prize concedido en 2008.

