Le deuxième Forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie approfondit la compréhension de la santé universelle et de la coopération mondiale

Ban Ki-moon, président du BFA, a noté au Forum que la communauté internationale est parvenue à un consensus pour lutter contre la pandémie. Tout en se concentrant sur le développement économique, le monde doit également prêter attention au développement de la santé humaine, qui est un élément crucial pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de développement durable. Le Forum devrait devenir une plateforme pour encourager l'innovation, la communication et la coopération, fournir des solutions efficaces en réponse à la pandémie et promouvoir le développement de la santé humaine.

Le Forum a réuni des dirigeants et des professionnels de 30 gouvernements, d'organisations internationales et d'institutions telles que l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'ONUSIDA, l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONU Femmes et l'OCDE, ainsi que 400 experts et universitaires de renom dans le domaine des soins de santé en Chine. Parmi les représentants, citons Anutin Charnvirakul, vice-premier ministre et ministre de la Santé publique de Thaïlande, Christopher Fearne, ministre de la Santé de Malte, Kwon Deok-chul, ministre de la santé et des affaires sociales de Corée du Sud, Ildikó Horvath, secrétaire d'État à la santé de Hongrie, Budi Gunadi Sadikin, ministre de la Santé d'Indonésie, Francisco T. Duque III, secrétaire d'État à la santé des Philippines, et Datuk Seri Dr Adham Baba, ministre de la Santé de Malaisie.

Les dialogues ont porté sur des questions clés visant à améliorer le système de gouvernance de la santé publique mondiale et à renforcer la coopération internationale contre la pandémie. Les discussions ont porté sur un large éventail de sujets, dont l'innovation scientifique et technologique, la sécurité, le changement climatique, les soins médicaux intégrés et la lutte contre la pauvreté.

Le Forum a découvert la faisabilité de la santé dans toutes les politiques et la coopération mondiale contre les urgences sanitaires mondiales lors de ses deux réunions générales, encourageant également les discussions sur le développement des soins de santé sous l'impact de la pandémie et le mécanisme de coopération déclenché par la demande de distribution de vaccins. Les sujets abordés lors des sous-forums comprenaient la santé publique et la médecine d'urgence, ainsi que l'accessibilité et le caractère abordable de la recherche et du développement du vaccin COVID-19.

Zhou Xiaochuan, vice-président du Forum de Boao pour l'Asie et président de la China Society for Finance and Banking, estime que le Forum est important pour soutenir la solidarité mondiale dans la lutte contre la pandémie et promouvoir une reprise économique durable. « Les populations du monde entier sont confrontées à des menaces pour leur vie et leur santé, car la pandémie touche le monde entier de manière continue. Elle pose également des défis à l'économie », a déclaré Zhou. « La BFA peut jouer activement son rôle au Forum mondial de la santé afin de fournir des solutions qui s'attaquent aux problèmes de santé publique. »

À propos du Forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie

Le Forum mondial de la santé du Forum de Boao pour l'Asie, initié en 2018 pour construire une plateforme complète avec une représentativité et une autorité élevées dans le domaine de la santé pour des dialogues haut de gamme et une coopération pratique qui intègre les gouvernements, les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur sur la base de leurs caractéristiques et avantages. Engagé à mettre en commun la sagesse de l'ensemble du secteur et à promouvoir la collaboration interdisciplinaire, il se concentre sur les frontières et les tendances d'intégration transfrontalière de la grande industrie de la santé.

