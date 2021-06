Segundo Global Health Forum del Boao Forum for Asia profundiza en la comprensión de la salud universal

Margaret Chan Fung Fu-chun, presidenta del Global Health Forum del Boao Forum for Asia, señaló que el Foro se compromete a profundizar en la comprensión de la salud universal y la cooperación internacional para contribuir a la construcción de una comunidad sanitaria para toda la humanidad.

Ban Ki-moon, presidente de BFA, señaló en el Foro que la comunidad internacional ha alcanzado un consenso para luchar contra la pandemia. Al mismo tiempo que se centra en el desarrollo económico, el mundo debe prestar atención al desarrollo de la salud humana, que es crucial para alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad. Se espera que el Foro se convierta en una plataforma para fomentar la innovación, la comunicación y la cooperación, aportando soluciones eficaces en respuesta a la pandemia y promoviendo el desarrollo de la salud humana.

El Foro reunió a líderes y profesionales de 30 gobiernos, organizaciones e instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, UNAIDS, UNICEF, UNFPA, UN Women y la OCDE, así como a 400 expertos y académicos de la salud de primer nivel en China. Entre los representantes se encontraban Anutin Charnvirakul, Viceprimera Ministra y Ministra de Salud Pública de Tailandia; Christopher Fearne, Ministro de Sanidad de Malta; Kwon Deok-chul, Ministro de Sanidad y Bienestar de Corea del Sur; Ildikó Horvath, Secretaria de Estado de Sanidad de Hungría; Budi Gunadi Sadikin, Ministro de Sanidad de Indonesia; Francisco T. Duque III, Secretario de Sanidad de Filipinas; y Datuk Seri Dr. Adham Baba, Ministro de Sanidad de Malasia.

Los diálogos se centraron en cuestiones clave para mejorar el sistema de gobernanza de la salud pública mundial y reforzar la cooperación internacional contra la pandemia. Los debates abarcaron una amplia gama de temas, como la innovación científica y tecnológica, la seguridad, el cambio climático, la atención médica integrada y la mitigación de la pobreza.

El Foro descubrió la viabilidad de la salud en todas las políticas y la cooperación global contra las emergencias de salud pública mundial en sus dos reuniones generales, fomentando también los debates sobre el desarrollo de la asistencia sanitaria bajo el impacto de la pandemia y el mecanismo de cooperación desencadenado por la demanda de distribución de vacunas. Los temas tratados en los subforos fueron la salud pública y la medicina de urgencia, así como la accesibilidad y asequibilidad de la investigación y el desarrollo de la vacuna de COVID-19.

Zhou Xiaochuan, vicepresidente del Boao Forum for Asia y presidente de China Society for Finance and Banking, cree que el Foro es importante para apoyar la solidaridad mundial en la lucha contra la pandemia y promover la recuperación económica sostenible. "La gente de todo el mundo se enfrenta a amenazas para su vida y su salud, ya que la pandemia afecta repetidamente al mundo. También supone un reto para la economía", dijo Zhou. "El BFA puede desempeñar activamente su papel en el Global Health Forum para aportar soluciones que aborden los problemas de salud pública."

Acerca del Global Health Forum del Boao Forum for Asia

Global Health Forum del Boao Forum for Asia, iniciado en 2018 para construir una plataforma global con alta representatividad y autoridad en el campo de la salud para diálogos de alto nivel y cooperación práctica que integra a gobiernos, empresas e instituciones de educación superior en base a sus características y ventajas. Comprometido con la puesta en común de la sabiduría de toda la industria y la promoción de la colaboración interdisciplinaria, se centra en las fronteras y las tendencias de integración transfronteriza de la gran industria de la salud.

