Le deuxième rapport annuel de Crowley sur le développement durable présente la progression de sa stratégie environnementale et de son engagement permanent à l'égard des employés

JACKSONVILLE, Floride, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Crowley a publié aujourd'hui son deuxième rapport annuel sur le développement durable, qui détaille les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs de développement durable en 2022 et annonce la poursuite de ses efforts pour 2023 et au-delà. Le rapport montre comment Crowley a accéléré l'intégration du développement durable dans l'ensemble de ses activités, avec entre autres réalisations, la poursuite de sa stratégie de décarbonisation, la promotion des objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DE&I), et l'établissement de priorités et d'une croissance commerciale nouvelles et renforcées.

« Nous avons été en mesure de faire progresser, et même de dépasser, certains des objectifs énoncés dans notre rapport inaugural », a déclaré Tom Crowley, président-directeur général. « Cette année a été consacrée à notre personnel, à écouter leurs commentaires et à prendre des mesures pour continuer à bâtir une culture d'entreprise forte. Les progrès que nous avons réalisés en un an seulement témoignent du dévouement et de la vision de nos employés, qui cadrent avec l'importance que ces questions revêtent pour notre entreprise, nos clients et nos autres partenaires. »

Les points saillants du rapport 2022 sur le développement durable sont les suivants :

Publication des objectifs de réduction des émissions à court terme et des premiers résultats obtenus dans le cadre de son objectif à long terme, à savoir parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050 .

Officialisation du plan DE&I, notamment de la stratégie de représentation des femmes, des LGBTQ+ et des employés noirs, ainsi que des objectifs y afférents.

Création de Crowley Wind Services, une nouvelle unité commerciale qui soutient le développement de l'énergie éolienne en mer. Crowley envisage déjà de développer des projets éoliens en mer à Salem , dans le Massachusetts et dans la baie de Humboldt , en Californie, et construit un navire d'exploitation de services pour l'industrie éolienne.

Octroi d'une subvention de 14,6 millions de dollars pour électrifier son terminal à JAXPORT et réduire les émissions. Cette initiative s'inscrit dans la vision de Crowley de bâtir un « port du futur », qui illustre la manière dont les nouvelles technologies à émissions nulles ou faibles peuvent être intégrées pour optimiser les performances, améliorer l'efficacité et réduire l'impact des infrastructures portuaires sur le climat.

40 % des dépenses d'approvisionnement ont été effectuées auprès de petites entreprises, dépassant ainsi l'objectif fixé pour 2030.

Partenariat avec plusieurs ONG, groupes industriels et entreprises pour soutenir sa stratégie de développement durable aux États-Unis et en Amérique centrale. Par exemple, Crowley s'est associée à EcoVadis pour évaluer les pratiques de durabilité des fournisseurs dans l'ensemble de sa chaîne de valeur afin de soutenir le développement durable.

« En jetant un regard sur 2022, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, et nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour avoir un impact sur nos employés et les communautés que nous servons », a déclaré Meaghan Atkinson, vice-présidente de Crowley en charge du développement durable. « Notre voie vers l'avenir intégrera la durabilité dans nos opérations quotidiennes tout en créant des services et des solutions innovants pour aider à mener la décarbonisation dans l'industrie maritime. »

Pour lire le rapport 2022 sur le développement durable de Crowley, rendez-vous sur le site www.crowley.com/sustainability.

À propos de Crowley

Crowley est une entreprise privée américaine de solutions maritimes, énergétiques et logistiques qui offre ses services aux secteurs commerciaux et gouvernementaux. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 3,4 milliards de dollars, elle possède plus de 170 navires, dont la plupart relèvent de la loi Jones, et emploie environ 7 000 personnes dans le monde entier, notamment plus de marins américains que n'importe quelle autre entreprise. Crowley a investi plus de 3,2 milliards de dollars dans le transport maritime, qui est l'épine dorsale du commerce mondial et de l'économie mondiale. En tant que propriétaire-exploitant de navires et fournisseur de services à l'échelle mondiale, qui compte plus de 130 ans d'innovation et d'engagement envers le développement durable, l'entreprise sert des clients dans 36 nations et territoires insulaires par l'intermédiaire de cinq unités commerciales : Crowley Logistics, Crowley Shipping, Crowley Government Solutions, Crowley Wind Services et Crowley Fuels. Pour plus d'informations sur Crowley, ses unités commerciales et ses filiales, consultez le site www.crowley.com.

