Le fabricant d'imagerie thermique Raytron présente ses derniers capteurs infrarouges de 6μm et d'autres solutions au salon CIOE 2024.

SHENZHEN, CHINE, 28 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Raytron Technology Co, Ltd, société leader dans le domaine de l'imagerie thermique infrarouge, a fait forte impression au salon CIOE 2024, qui s'est tenu du 11 au 13 septembre au Shenzhen World Exhibition & Convention Center. L'entreprise a présenté ses dernières avancées en matière de technologies infrarouge à ondes longues (LWIR) et infrarouge à ondes moyennes (MWIR), de capteurs thermiques infrarouges, de produits de modules et de solutions sur le stand 8B59 dans le hall 8, comme les derniers capteurs infrarouges non refroidis de 6μm, qui constituent une avancée notable dans la technologie des petits pixels.

L'exposition de Raytron présentait une gamme de produits de pointe, notamment ses noyaux et modules thermiques LWIR non refroidis. En particulier, le noyau infrarouge de 10μm et 5 mégapixels, lorsqu'il est associé à des objectifs à longue focale, améliore la clarté de l'image et la portée de détection et la reconnaissance des cibles. Le noyau thermique infrarouge 120 Hz, avec son taux de rafraîchissement élevé, fournit une imagerie dynamique et fluide, idéale pour des scénarios tels que les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans des applications potentielles dans des conditions spécifiques, où des mises à jour rapides des informations routières sont essentielles pour la sécurité.

Le portefeuille de Raytron comprend également des modules et des capteurs infrarouges compacts et légers, tels que les séries Mini2, Tiny2-C et G2 1280. Ces modules répondent aux exigences de taille, de poids et de puissance et s'appliquent à de nombreux scénarios, tels que la thermographie infrarouge, la vision industrielle, la conduite intelligente et la surveillance de sécurité.

L'entreprise a également mis en avant ses solutions d'imagerie infrarouge pour divers domaines, tels que l'imagerie des gaz industriels, la prévention des incendies de forêt et la sécurité de la conduite automobile. En offrant une détection précise en temps réel, même dans des conditions difficiles comme le brouillard ou la fumée, les technologies de Raytron contribuent à des opérations plus sûres dans des secteurs tels que l'énergie, les transports, l'industrie et la surveillance de l'environnement.

Chen, directeur général adjoint de Raytron, a fait part de ses réflexions lors de l'événement, soulignant les progrès significatifs réalisés par l'entreprise au cours des 15 dernières années. " Raytron a réalisé des progrès remarquables dans le domaine des pixels infrarouges et des technologies d'emballage, favorisant l'intégration et la rentabilité des produits d'imagerie thermique infrarouge Nous continuerons à nous concentrer sur l'innovation, en particulier dans les domaines des pixels plus petits, des emballages avancés et de l'intégration ASIC, tout en approfondissant notre collaboration avec les technologies de l'IA afin de répondre à la demande mondiale de solutions miniaturisées à haute résolution et à faible consommation. "

Raytron a rempli sa mission - créer de la valeur pour le client grâce au progrès technologique, étendre en permanence les capacités de perception de l'homme et lui permettre de découvrir la beauté du monde dans d'autres dimensions - en s'investissant profondément dans les domaines de l'infrarouge, des micro-ondes et du laser.

