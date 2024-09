Wärmebildhersteller Raytron stellt auf der CIOE 2024 die neuesten 6μm-Infrarotsensoren und andere Lösungen vor

SHENZHEN, CHINA, 28. September 2024 /PRNewswire/ – Raytron Technology Co., Ltd, ein führendes Unternehmen im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik, hinterließ auf der CIOE 2024, die vom 11. bis 13. September im Shenzhen World Exhibition & Convention Center stattfand, einen starken Eindruck. Das Unternehmen präsentierte am Stand 8B59 in Halle 8 seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen langwellige Infrarot- (LWIR) und mittelwellige Infrarot-Technologien (MWIR), Infrarot-Wärmesensoren, Modulprodukte und Lösungen, wie z. B. die neuesten ungekühlten 6μm-Infrarotsensoren, die einen bemerkenswerten Fortschritt in der Kleinpixel-Technologie darstellen.

Raytron stellte eine Reihe fortschrittlicher Produkte aus, darunter seine ungekühlten LWIR-Thermokerne und -module. Insbesondere der 10μm 5-Megapixel-Infrarotkern erhöht in Verbindung mit Objektiven mit langer Brennweite die Bildschärfe und verbessert die Reichweite und Erkennung von Zielen. Der 120Hz-Infrarot-Wärmebildkern mit seiner hohen Bildwiederholfrequenz liefert flüssige, dynamische Bilder, die sich ideal für Szenarien wie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) im Automobilbereich eignen, wo schnelle Aktualisierungen von Straßeninformationen für die Sicherheit entscheidend sind.

Zum Portfolio von Raytron gehören auch kompakte, leichte Infrarotmodule und -sensoren, wie die Serien Mini2, Tiny2-C und G2 1280. Diese Module erfüllen die SWaP-Anforderungen (Größe, Gewicht und Leistung) und eignen sich für zahlreiche Szenarien, z. B. Infrarotthermografie, maschinelles Sehen, intelligentes Fahren und Sicherheitsüberwachung.

Das Unternehmen hob auch seine Infrarot-Bildgebungslösungen für verschiedene Bereiche hervor, z. B. für die industrielle Gasbildgebung, die Verhütung von Waldbränden und die Fahrsicherheit von Fahrzeugen. Die Technologien von Raytron ermöglichen eine präzise Echtzeit-Erkennung selbst unter schwierigen Bedingungen wie Nebel oder Rauch und tragen so zu einem sichereren Betrieb in Branchen wie Energie, Transport, Industrie und Umweltüberwachung bei.

Chen, Vice-General Manager von Raytron, gab auf der Veranstaltung Einblicke in die bedeutenden Fortschritte des Unternehmens in den letzten 15 Jahren. „Raytron hat bemerkenswerte Fortschritte in der Infrarotpixel- und Verpackungstechnologie erzielt und damit die Integration und Kosteneffizienz von Infrarot-Wärmebildprodukten vorangetrieben. Wir werden uns weiterhin auf Innovationen konzentrieren, insbesondere auf kleinere Pixelabstände, fortschrittliches Packaging und ASIC-Integration, und gleichzeitig unsere Zusammenarbeit mit KI-Technologien vertiefen, um die weltweite Nachfrage nach hochauflösenden, stromsparenden und miniaturisierten Lösungen zu erfüllen."

Raytron erfüllt seine Mission – durch technologischen Fortschritt einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, die menschlichen Wahrnehmungsfähigkeiten ständig zu erweitern und es den Menschen zu ermöglichen, die Schönheit der Welt in mehr Dimensionen zu entdecken, indem es sich intensiv mit Infrarot-, Mikrowellen- und Lasertechnik beschäftigt.

