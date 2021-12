Le fabricant du superyacht italien VIANNE de 52 m annonce qu'il accepte l'ensemble des cryptomonnaies et des NFT (jetons non fongibles) comme mode de paiement pour la vente et l'affrètement

Mis en vente à 8 900 000 euros, le VIANNE est un superyacht à coque d'acier de renom doté d'une superstructure en aluminium et construit selon la certification ABS. Son design extérieur a été réalisé par Stefano Natucci. Le superyacht à autonomie transatlantique a récemment fait l'objet d'une remise en état technique et de retouches cosmétiques en 2021 au chantier naval d'Arpeca, en Italie. Il a également été soumis à une inspection de l'état du pavillon et obtenu une nouvelle classification la même année. Il est offert sur le marché et disponible pour affrètement. Le VIANNE peut accueillir 12 passagers dans 5 cabines, et est doté de 12 membres d'équipage expérimentés, dirigés par le capitaine italien Alberto Zambelli. Le bateau a également reçu récemment de nouveaux meubles de marque Ralph Lauren, et ses jeux d'eau ont été renouvelés, un toboggan aquatique et une piscine ont notamment été ajoutés.

Dans un contexte où les paiements en cryptomonnaie sont de plus en plus fréquents dans le secteur de la navigation de plaisance, le VIANNE devient le plus grand superyacht pouvant être acquis au moyen de jetons non fongibles. Il s'agit d'une possibilité intéressante pour bon nombre d'acheteurs potentiels du monde entier, et d'une occasion unique de faire l'acquisition d'un yacht de cette taille en échange de jetons non fongibles seulement. Il est possible de prendre rendez-vous pour visiter le superyacht VIANNE dans les Caraïbes et en Floride. Les acheteurs et les courtiers intéressés sont invités à communiquer avec les représentants commerciaux de l'entreprise. Le VIANNE est également offert pour affrètement dans les Caraïbes cet hiver, au prix de 196 000 dollars américains par semaine.

Vidéo du VIANNE sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=15LUUlvy0oU

Pour obtenir de plus amples informations et des photos et vidéos du VIANNE, consultez le site www.myvianne.com ou communiquez avec l'entreprise par courriel à [email protected] / [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1697399/Photo_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1697400/Photo_1.jpg

