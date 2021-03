Le « Faucheur de la mort » fait une entrée fracassante et domine la dernière offre de pièces de collection de la Monnaie royale canadienne

La découverte des Thanatotheristes degrootorum permet aux paléontologues de mieux comprendre le passé préhistorique du Canada. Au sommet de la chaîne alimentaire, cette espèce de tyrannosaure précède de 12 millions d'années le Tyrannosaurus rex et on estime qu'elle mesurait huit mètres de long. Les fragments de fossiles, trouvés par John et Sandra De Groot lors d'une promenade familiale le long de la rivière Bow en Alberta, sont à l'origine de cette pièce. Le crâne fossilisé du géant apparaît sur la pièce plaquée de rhodium noir, ce qui lui donne une texture rocheuse et rend bien l'histoire de ce carnivore à deux pattes au nom effrayant. Cette pièce passionnante, et bien d'autres, peuvent être commandées auprès de la Monnaie royale canadienne dès aujourd'hui.

Parmi les autres pièces proposées ce mois-ci, citons :

La pièce de 10 dollars en argent fin de 2020 - Ô Canada ! The Great Outdoors, qui fait partie d'une série de six pièces représentant chacune un symbole ou une scène célèbre du Canada du point de vue de l'artiste ;

en argent fin de 2020 - Ô ! The Great Outdoors, qui fait partie d'une série de six pièces représentant chacune un symbole ou une scène célèbre du du point de vue de l'artiste ; La pièce de 110 en or pur 2020 (Hommage à Alex Colville ). Pièce de 1 cent de 1967, une pièce intemporelle en l'honneur du 100 e anniversaire de sa naissance ;

). Pièce de de 1967, une pièce intemporelle en l'honneur du 100 anniversaire de sa naissance ; La pièce de 3 dollars en argent fin de 2021 (emblèmes floraux du Canada ). Saxifrage violet du Nunavut , conçue par l'artiste Lisa Thomson-Khan ;

en argent fin de 2021 (emblèmes floraux du ). Saxifrage violet du , conçue par l'artiste ; La pièce de 5 dollars de 2021 en argent fin (Feuille d'érable en argent), ornée de la marque d'atelier « W », une pièce toujours très populaire auprès des collectionneurs et frappée dans les locaux de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg ;

de 2021 en argent fin (Feuille d'érable en argent), ornée de la marque d'atelier « W », une pièce toujours très populaire auprès des collectionneurs et frappée dans les locaux de la Monnaie royale canadienne à ; La pièce de 20 dollars en or pur de 2021 (100 e anniversaire des armoiries du Canada ), qui présente les armoiries créées pour le Canada en 1921 avec des détails extraordinaires ;

en or pur de 2021 (100 anniversaire des armoiries du ), qui présente les armoiries créées pour le en 1921 avec des détails extraordinaires ; La pièce de 50 dollars en argent fin de 2021 (Les 100 premières années de la Confédération). Conçue par l'artiste Glen Green , elle représente les effigies de cinq monarques sur une seule pièce ;

en argent fin de 2021 (Les 100 premières années de la Confédération). Conçue par l'artiste , elle représente les effigies de cinq monarques sur une seule pièce ; La pièce de 50 dollars en or pur de 2021 (Feuille d'érable en or), ornée de la marque d'atelier « W », un hommage de Winnipeg à la célèbre pièce d'investissement en or de la Monnaie, la feuille d'érable en or ;

en or pur de 2021 (Feuille d'érable en or), ornée de la marque d'atelier « W », un hommage de à la célèbre pièce d'investissement en or de la Monnaie, la feuille d'érable en or ; La pièce de 125 dollars en argent fin 2021 (Dragon triomphant), avec l'œuvre de Simon Ng ;

en argent fin 2021 (Dragon triomphant), avec l'œuvre de ; La pièce de 200 dollars en or pur de 2021 : célébrer la diversité du Canada , l'amour éternel, un hommage d'inspiration celtique de Bonnie Ross ;

en or pur de 2021 : célébrer la diversité du , l'amour éternel, un hommage d'inspiration celtique de ; Le coffret d'épreuve en argent fin 2021 (100 e anniversaire du Bluenose), mettant en vedette la goélette légendaire dans un éclat sélectif plaqué or

anniversaire du Bluenose), mettant en vedette la goélette légendaire dans un éclat sélectif plaqué or La collection de rouleaux spéciaux de 2021, premières frappes, éditions non mises en circulation des premières pièces datées de 2021.

Vous trouverez les prix et les informations générales sur chaque produit dans l'onglet « Shop » du site www.mint.ca. Des images des pièces sont disponibles ici.

Ces produits peuvent être commandés en contactant la Monnaie au 1-800-267-1871 au Canada, au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou à www.mint.ca.

