Le Festival Internazionale del Musical annonce la célébration inaugurale mondiale de la comédie musicale contemporaine qui se tiendra à l'été 2022 à Milan, en Italie

MILAN, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Roberto Righi, PDG des Milano Musical Awards (MMA), le conseil d'administration des MMA et le Broadway International Group ont annoncé que le premier Festival Internazionale del Musical (Festival international de comédie musicale), une célébration mondiale mettant en valeur la créativité des comédies musicales contemporaines et de leurs artistes talentueux du monde entier, aura lieu à l'été 2022 à Milan, en Italie.

La lauréate d'un Oscar et d'un Tony Award, Whoopi Goldberg, apparaît dans une vidéo spéciale de présentation du festival. On y voit également Ben Vereen, lauréat d'un Tony Award, et des vedettes de comédie musicale du monde entier interprétant la mythique chanson « Magic to Do », pièce de la comédie musicale Pippin créée par Stephen Schwartz, lui-même lauréat d'un Oscar et d'un Grammy. Cliquez ici pour regarder et partager la vidéo.

Pour la première édition du festival, plusieurs productions de comédies musicales acclamées seront invitées à se produire pendant deux semaines dans de célèbres théâtres de Milan et de la Lombardie à l'été 2022. Un gala sera également organisé et réunira des artistes et des présentateurs qui rendront hommage au lauréat du Musical Lifetime Achievement Award. Le nom du gagnant sera annoncé à l'automne 2021.

Grâce à l'appui solide de la ville de Milan, de la Lombardie, de l'industrie artistique locale et des icônes de la mode italienne, le festival accueillera les grands noms de Broadway et du West End de Londres, ainsi que des artistes de comédie musicale du monde entier, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Amérique latine et même ailleurs.

Giuseppe Sala, le maire de Milan, a déclaré : « Milan est le foyer naturel de toutes les manifestations de créativité et de beauté. Nous souhaitons bonne chance à toute l'équipe pour cette première édition du Festival international de comédie musicale, et nous vous donnons rendez-vous à Milan en 2022. »

Fabrizio Carbon, membre du conseil d'administration des MMA, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir la communauté internationale de la comédie musicale dans notre belle ville, qui a une longue et illustre histoire en tant que pôle artistique et commercial. »

Simone Genatt, présidente du Broadway International Group, a déclaré : « La comédie musicale est une forme d'expression internationale et puissante qui transcende les barrières culturelles et nous unit tous. Le Broadway International Group est fier de s'associer à ses collègues et amis de Milan et du monde entier dans le cadre de ce nouveau festival passionnant. »

De plus amples détails, y compris les règles d'admissibilité et d'autres précisions logistiques, seront dévoilés en octobre 2021.

