Le FII Institute confirme la 4ème édition de FII (Future Investment Initiative) sous le thème de « la Neo-Renaissance », une conférence multi-hub sur la transformation de l'économie mondiale, les 27 et 28 janvier 2021

Le FII Institute, fondation à but non-lucratif nouvellement établie, accueillera la 4ème édition de FII les 27 et 28 janvier 2021 au King Abdul Aziz International Conference Center (KAICC) à Riyad. Cette édition réunira des intervenants du monde entier qui pourront participer soit physiquement, soit virtuellement depuis les villes satellites de FII: New York, Paris, Pékin et Bombay. (Demandez une invitation .)

Le FII Institute entend redessiner les contours du débat international afin de susciter des actions concrètes, mobiliser les populations et créer de nouveaux partenariats.

« Il importe plus que jamais que les dirigeants, les investisseurs et les décideurs travaillent main dans la main pour redynamiser l'économie mondiale » a déclaré Son Excellence Yasir Al-Rumayyan, Chairman de FII Institute et Gouverneur du fonds souverain d'Arabie saoudite (Public Investment Fund, PIF).

Le FII Institute a décidé de se concentrer sur des thèmes qu'il juge prioritaires, tels que l'investissement durable, le futur des services de santé, la digitalisation, l'éducation et l'énergie. Les intervenants de la 4ème édition de FII se pencheront également sur l'avenir des PME et sur l'importance d'investir dans la culture, puissant vecteur de croissance, afin de soutenir les musées et les artistes et remédier aux inégalités entre hommes et femmes.

FII sera aussi l'occasion de débattre sur la manière dont les industries du sport et du divertissement peuvent se réinventer et créer de nouveaux modèles économiques.

« La 4ème édition de FII sera produite en utilisant les technologies les plus innovantes pour permettre une conversation globale au bénéfice de toute l'humanité » a déclaré Richard Attias, CEO de FII Institute, avant d'ajouter que « Le FII Institute va jouer un rôle essentiel de catalyseur d'idées disruptives et innovantes. Jamais l'histoire n'a connu une telle urgence à rassembler les plus grands esprits de notre temps afin de repenser l'état du monde. »

Le FII Institute a été fondé à Riyad pour réunir des dirigeants mondiaux, des pionniers en matière de technologie, des experts et des décideurs afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes les plus pressants de notre temps, tout en créant des plateformes durables pour façonner le futur de l'humanité. Le FII Institute sera un acteur clé dans l'élaboration des débats quant à la gestion des crises internationales, telles que la pandémie du Covid-19 qui a profondément déstabilisé le monde.

À propos de la 4ème édition de FII :

Le programme principal sera retransmis en direct depuis Riyad. Les sessions seront filmées et diffusées en direct sur la plateforme virtuelle de FII Institute.

À propos de FII Institute :

Le FII Institute représente une nouvelle génération de fondations internationales à but non-lucratif. Sa mission est de permettre aux initiatives les plus pertinentes de notre époque de se concrétiser pour avoir un impact positif et durable sur l'humanité.

Le FII Institute a pour ambition de valoriser les esprits les plus talentueux afin de construire un avenir meilleur pour tous et avec tous à l'aide de décideurs et d'experts internationaux susceptibles de trouver des réponses concrètes aux problèmes les plus pressants de notre temps, tout en créant des plateformes durables pour façonner le futur de l'humanité.

