O FII Institute revela a 4ª Edição da Iniciativa para Investimentos Futuros realizada com o tema de "Neorrenascimento" - Uma conferência de múltiplos polos sobre o renascimento da economia global

O FII Institute, uma fundação global sem fins lucrativos recém estabelecida, realizará a conferência em 27 e 28 de janeiro, no Centro de Conferências Internacionais Rei Abdul Aziz (KAICC) em Riad, com conferencistas e plateias presentes física e virtualmente por meio de satélites da FII em Nova York, Paris, Pequim e Mumbai. O Instituto FII será curador de uma conversa global necessária para provocar ações concretas e mobilizar lideranças em ideias, colaboração e recursos através das fronteiras. (Solicitar um convite .)

"Nunca houve uma época mais importante para que líderes, investidores e decisores políticos se juntem para trabalhar juntos com o objetivo de reenergizar a economia global", H.E. diz Yasir Al-Rumayyan, Presidente do FII Institute e Governador do Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF).

O FII Institute identificou investimento sustentável, crescimento econômico global e o futuro dos cuidados com saúde, digitalização, educação e cultura como tópicos prioritários que dizem respeito a nossas comunidades. As sessões também abordarão o renascimento das pequenas e médias empresas, e como investir em cultura pode torná-las um motor do crescimento para apoiar artistas e museus, bem como retificar desigualdades de gênero de longa data.

A FII também refletirá sobre como as indústrias esportiva e de entretenimento podem reinventar a si mesmas combinando eventos virtuais e experiências presenciais para aumentar a arrecadação.

"A 4ª edição da FII verá as tecnologias mais inovadoras para facilitar conversas globais e para se ser inclusivo em benefício de toda a humanidade", diz Richard Attias, CEO do FII Institute. "O FII Institute agirá como catalisador e pioneiro para permitir interação e troca de ideias disruptivas. Nunca houve uma época mais importante para unir as maiores mentes com o objetivo de aproveitar essa oportunidade de reimaginar nosso mundo."

O Instituto foi fundado em Riad para reunir líderes globais, pioneiros de tecnologia, especialistas e decisores políticos, a título de possibilitar ideias concretas que possam resolver as questões sociais mais urgentes dos dias atuais, criando plataformas de longo prazo para remodelar o futuro da humanidade de forma sustentável. O FII Institute desempenhará um papel de liderança na estruturação de um debate muito necessário sobre como responder a crises como a pandemia de Covid-19, que prejudicou todas as partes do globo e da vida.

Sobre a 4ª Edição da FII

O programa principal será transmitido ao vivo de Riad. Conferencistas serão filmados e transmitidos em todas as cidades satélites da FII e em plataformas de transmissão ao vivo.

Haverá conferências inaugurais, sessões plenárias e discussões por temas de interesse em todos os espaços.

Sobre o Future Investment Initiative Institute

O Future Investment Initiative Institute é uma nova geração de fundações globais sem fins lucrativos que garante que as ideias mais brilhantes do mundo possam materializar, dimensionar e criar impacto positivo e sustentável na humanidade.

Com uma visão ambiciosa voltada a empoderar as mentes mais brilhantes para moldar um futuro melhor para TODOS e com TODOS, o FII Institute reúne líderes globais e especialistas para, coletivamente, curar e possibilitar ideias concretas que possam resolver as questões sociais mais urgentes dos dias atuais, criando plataformas de longo prazo para remodelar o futuro da humanidade.

Para obter mais informações sobre o FII Institute, visite http://fii-institute.org . Acompanhe as notícias mais recentes seguindo-nos em LinkedIn e Twitter (@FIIKSA).

