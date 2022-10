Le FII Institute prépare sa plus grande conférence de chefs d'entreprise du monde entier pour comprendre le nouvel ordre mondial

RIYADH, Arabie saoudite, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Future Investment Initiative (FII) Institute a révélé aujourd'hui les détails de la sixième édition de son événement phare, qui se tiendra à la fin du mois. Les délégués y aborderont les questions économiques les plus pressantes de notre époque afin de façonner l'avenir de l'économie mondiale.

Pendant trois jours, la conférence accueillera plus de 500 intervenants internationaux et plus de 6 000 délégués internationaux. Quatre sommets immersifs et 180 sessions y seront organisés par des leaders mondiaux de différents secteurs. Le premier jour sera consacré à un débat animé par un groupe de lauréats du prix Nobel, qui tentera de trouver des solutions durables pour répondre aux besoins fondamentaux de la population mondiale. Le fondateur et coprésident de Bridgewater Associates, Ray Dalio, évoquera les défis posés par le nouvel ordre mondial, ainsi que les opportunités qui en découlent, comme la création d'un système économique qui améliore la qualité de vie des citoyens du monde entier. En outre, le premier sommet de la conférence se tiendra le premier jour sous le thème « Conflit de générations ».

Le programme de la deuxième journée de la conférence prévoit un sommet sur la « Nouvelle économie de l'énergie », au cours duquel les intervenants partageront leurs idées sur l'état actuel du secteur financier et économique mondial. Entre autres intervenants de haut niveau, Masahiko Kato, PDG et président de la Mizuho Bank, s'adressera à l'auditoire sur le rôle du Japon dans le financement de l'énergie durable.

La troisième et dernière journée de la conférence proposera deux sommets immersifs sur l'essor de la crypto et l'avenir de l'Afrique. Au cours d'une séance plénière consacrée à la Chine, des intervenants tels que Nicolas Aguzin, PDG de Hong Kong Exchanges and Clearing, et Feng Hong, cofondateur de Xiaomi, expliqueront pourquoi la Chine est un allié essentiel pour les investissements au Moyen-Orient.

En outre, une session consacrée à l'avenir de l'ESG réunira des acteurs majeurs du secteur, dont John Quinn, président et associé fondateur de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP ; Rebecca Minguela, PDG et fondatrice de Clarity AI ; Julia Hoggett, PDG du London Stock Exchange Group ; Laura Cha, présidente de Hong Kong Exchanges and Clearing ; et Eng. Khalid Abdullah Al-Hussan, PDG du groupe Tadawul.

Au nombre des autres intervenants de premier plan de cet événement figurent :

· S.E. Yasir Al Rumayyan – gouverneur du Fonds public d'investissement & président de Saudi Aramco

· S.A.R. Princess Reema Bint Bandar Al Saud – ambassadrice de l'Arabie saoudite aux États-Unis

· Jamie Dimon – président et PDG de JPMorgan

· Jennifer Johnson – présidente et PDG de Franklin Templeton

· David M. Solomon – président et PDG de Goldman Sachs

· Catherine MacGrergor – PDG d'Engie

· Sara Menker – fondatrice et PDG de Gro Intelligence

· S.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak – PDG du groupe Mubadala

· Stephen A. Schwarzman – PDG de Blackstone Group

· John Studzinski CBE – vice-président de PIMCO

· S.A.R. Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud – ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite

· Henrick Andersen – président et PDG du groupe Vestas Wind System

· Michael Arthur – président de Boeing International

· Patrice Caine – président et PDG de Thales Group

· Laura M Cha, – présidente de Hong Kong Exchanges & Clearing Limited

· Christine Tsai – associée fondatrice et PDG de 500 Global

· Barry Sternlicht – cofondateur, président et PDG de Starwood Capital Group

· Ruenvadee Suwanmongkol – secrétaire général de la Securities and Exchange Commission de Thaïlande

· Shemara Wikramanayake – PDG de Macquarie Group Oceania

Richard Attias, PDG de l'Institut FII, a déclaré : « Notre cheminement vers le nouvel ordre mondial est parsemé de défis sans précédent, c'est pourquoi le moment et le thème de la conférence du FII de cette année sont de la plus haute importance et pertinence. Dans sa 6e édition, la conférence du FII est axée sur l'investissement dans l'humanité - un appel à l'action qui s'avère désespérément nécessaire à une époque où les chocs de l'offre, l'inflation, une crise énergétique mondiale et les conflits géopolitiques représentent des défis de taille.

La 6e édition de la conférence du FII se tiendra du 25 au 27 octobre à Riyadh sous le thème « Investir dans l'humanité : favoriser un nouvel ordre mondial ». Pendant ces trois jours, des leaders du secteur, des PDG, des décideurs, de jeunes leaders et des investisseurs se réuniront pour discuter du rôle des entreprises et des investissements dans l'avenir de la technologie, des soins de santé, de la sécurité alimentaire, de l'environnement, de la géopolitique, de la cybersécurité, des sports et bien plus encore.

