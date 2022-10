O FII Institute realizará a maior reunião de líderes empresariais do mundo para entender a Nova Ordem Mundial

RIAD, Arábia Saudita, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Future Investment Initiative (FII) Institute divulgou hoje detalhes da sexta edição do principal evento do FII que será realizado no final deste mês, no qual os representantes abordarão as questões econômicas mais urgentes do nosso tempo para moldar o futuro da economia global.

Ao longo de três dias, com mais de 500 palestrantes internacionais e mais de seis mil representantes internacionais, serão realizadas quatro conferências imersivas e 180 sessões com líderes globais de diferentes setores. O primeiro dia apresentará uma discussão com um grupo de ganhadores do Prêmio Nobel, que tentará encontrar soluções sustentáveis para atender às necessidades básicas da população global. O fundador e copresidente da Bridgewater Associates, Ray Dalio, falará sobre os desafios trazidos pela nova ordem mundial, bem como as oportunidades decorrentes dela, como a criação de um sistema econômico que melhore a qualidade de vida dos cidadãos em todo o mundo. Além disso, a primeira cúpula da conferência será realizada no primeiro dia sob o tema "Clash of Generations" (Conflito de Gerações).

A programação do segundo dia da conferência incluirá a cúpula "The New Energy Economy" (A Economia das Novas Energias) e permitirá que os palestrantes compartilhem suas percepções sobre o estado atual do setor global de finanças e economia. Em meio a uma variedade de outros palestrantes de alto nível, Masahiko Kato, CEO e presidente do Mizuho Bank, falará ao público sobre o papel do Japão no financiamento de energia sustentável.

O terceiro e último dia da conferência contará com duas cúpulas imersivas sobre o surgimento das criptomoedas e o futuro da África. Uma sessão plenária sobre a China terá palestrantes como Nicolas Aguzin, CEO da Hong Kong Exchanges and Clearing, e Feng Hong, cofundador da Xiaomi, que discutirão por que a China é um importante aliado de investimentos para o Oriente Médio.

Além disso, uma sessão sobre o futuro do ESG contará com os principais representantes do setor, incluindo John Quinn, presidente e sócio fundador da Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP; Rebecca Minguela, CEO e fundadora da Clarity AI; Julia Hoggett, CEO do London Stock Exchange Group; Laura Cha, presidente da Hong Kong Exchanges and Clearing; e Eng. Khalid Abdullah Al-Hussan, CEO do Tadawul Group.

Outros palestrantes de destaque no evento incluem:

S. Ex.ª Yasir Al Rumayyan, administrador do PIF e presidente da Saudi Aramco

Sua Alteza Real Princesa Reema Bint Bandar Al Saud – embaixadora saudita nos Estados Unidos

Jamie Dimon – presidente e CEO do JPMorgan Chase

Jennifer Johnson – presidente e CEO do Franklin Templeton

David M. Solomon – presidente e CEO do Goldman Sachs

Catherine MacGrergor – CEO da Engie

Sara Menker – fundadora e CEO da Gro Intelligence

S. Ex.ª Khaldoon Khalifa Al Mubarak – CEO do Mubadala Group

Stephen A. Schwarzman – CEO do Blackstone Group

John Studzinski CBE – Vice-presidente da PIMCO

S. Ex.ª Príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud – Ministro da Energia da Arábia Saudita

Henrick Andersen – presidente e CEO do grupo Vestas Wind System

Micheal Arthur – presidente da Boeing International

Patrice Caine – presidente e CEO do Thales Group

Laura M Cha, presidente da Hong Kong Exchanges & Clearing Limited

Christine Tsai – sócia fundadora e CEO da 500 Global

Barry Sternlicht – cofundador, presidente e CEO do Starwood Capital Group

Ruenvadee Suwanmongkol – secretária-geral da Thailand Securities and Exchange Commission

Shemara Wikramanayake – CEO do Macquarie Group Oceania

Richard Attias, CEO do FII Institute, comentou: "Nosso caminho para a Nova Ordem Mundial está repleto de desafios sem precedentes, e é por isso que o momento e o tema do FII deste ano são de suma importância e relevância. Em sua sexta edição, o FII se concentra em investir na humanidade – um apelo à ação que é desesperadamente necessário em um momento em que choques de abastecimento, inflação, uma crise energética global e conflitos geopolíticos apresentam sérios desafios."

A 6ª edição da FII será realizada de 25 a 27 de outubro em Riad com o tema "Investing in Humanity: Enabling a New Global Order"(Investindo na humanidade: viabilizando uma nova ordem mundial). Ao longo de três dias, líderes do setor, CEOs, formuladores de políticas, jovens líderes e investidores se reunirão para discutir o papel das empresas e os investimentos no futuro da tecnologia, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, geopolítica, segurança cibernética, esportes e muito mais.

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma nova fundação global sem fins lucrativos com uma divisão de investimento e um propósito: gerar impacto sobre a humanidade. Globais, inclusivos e comprometidos com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos as mentes brilhantes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas críticas: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

