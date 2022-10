Le FII Institute s'associe à des leaders mondiaux lors de la conférence visionnaire de Riyadh

RIYADH, Arabie Saoudite, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Institut Future Investment Initiative (FII) a annoncé aujourd'hui des partenariats stratégiques clés avec certaines des organisations et sociétés les plus connues au monde, en prévision de son plus grand événement phare, la 6e édition du FII, qui aura lieu ce mois-ci à Riyadh.

La liste des partenaires comprend des acteurs mondiaux et régionaux majeurs, tels que HSBC, BNY Mellon, Soft Bank, Reliance et Standard Chartered, qui se joindront et contribueront aux discussions de la conférence de cette année.

Les représentants des organisations partenaires participeront à des conversations essentielles telles que l'avenir de l'énergie mondiale, le point de vue des acteurs du changement sur le nouvel ordre mondial, la révolution méta-industrielle, la sauvegarde des océans et la conception des villes du futur. Les partenaires animeront également des sessions avec des visionnaires du monde entier, y compris des panels de lauréats du prix Nobel, et des plénières sur l'avenir du capitalisme de risque et les femmes dans des rôles de leadership mondial.

Le FII Institute réunit des leaders du monde des affaires, de l'investissement, du gouvernement, des ONG et d'autres secteurs, afin d'explorer les tendances et les défis économiques, politiques et sociaux essentiels de notre époque. Les partenaires de l'Institut apporteront leur contribution tout au long des trois jours de l'événement dans le cadre de dialogues pléniers, de salles de technologie augmentée, d'ateliers sur les tendances émergentes, de centres virtuels mondiaux, de débats sur le marché et de cours de maître sur le leadership.

Richard Attias, directeur général du FII Institute, a déclaré : "Nous accueillons des partenaires stratégiques issus de quelques-unes des plus grandes organisations du monde pour nous rejoindre dans des conversations vitales et urgentes visant à façonner le nouvel ordre mondial. Nos partenaires proviennent d'un large éventail de secteurs et de pays différents, ce qui nous aide à façonner une vision globale et inclusive pour tous."

Dans le cadre de ces partenariats, le FII accueillera une série de dirigeants du gouvernement et du secteur privé qui prendront la parole lors de l'événement de trois jours, notamment :

Fonds d'investissement public – S.E. Yasir Al-Rumayyan

– S.E. Ministère de l'investissement – S.E. Khalid Al-Falih , ministre de l'Investissement

– S.E. , ministre de l'Investissement Aramco – Amin Nasser , président directeur général

– , président directeur général BNY Mellon – Akash Shah , premier vice-président exécutif et directeur de la croissance

– , premier vice-président exécutif et directeur de la croissance Fonds de développement culturel – Mohammed bin Abdulrahman bin Dayel , président directeur général

– , président directeur général Autorité de développement de Diriyah Gate – Jerry Inzerillo , président directeur général

– , président directeur général Emaar – S.E. Mohamed Ali Alabbar, fondateur et président du conseil d'administration

– S.E. Mohamed Ali Alabbar, fondateur et président du conseil d'administration HSBC – Noel Quinn , président directeur général mondial

– , président directeur général mondial Ma'aden – Robert Wilt , président directeur général

– , président directeur général Masar – Yasser Abuateek, président directeur général

– Yasser Abuateek, président directeur général Mer Rouge – John Pagano , président directeur général

– , président directeur général Reliance Industries – Mukesh D. Imbani, président directeur général

– Mukesh D. Imbani, président directeur général Commission royale pour AlUla – Amr AlMadani, président directeur général

– Amr AlMadani, président directeur général Roshn – David Grover , président directeur général

– , président directeur général SABIC – Abdulrahman Al-Fageeh , président directeur général par intérim

– , président directeur général par intérim Sanabil – Hani Enaya, directeur des investissements

– Hani Enaya, directeur des investissements Saudi Telecommunication Company – Olayan Alwetaid, président directeur général

– Olayan Alwetaid, président directeur général SoftBank – Rajeev Misra , président directeur général

– , président directeur général Standard Chartered – Bill Winters , président directeur général

– , président directeur général Tonomus – Joseph Bradley , président directeur général

En outre, l'institut FII est en partenariat avec la Saudi National Bank et la Commission royale pour la ville de Riyad.

La 6e édition de la conférence du FII se tiendra du 25 au 27 octobre à Riyadh sous le thème « Investir dans l'humanité : favoriser un nouvel ordre mondial ».

