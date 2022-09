Le FII Institute souhaite identifier la priorité la plus élevée pour chaque catégorie de la société lors de son sommet à New York

RIYAD, Arabie saoudite, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans un mois, le Future Investment Initiative (FII) Institue organisera à New York PRIORITY, un sommet qui réunira des personnes de tous horizons ; dirigeants, législateurs, PDG, étudiants, bénévoles, universitaires, athlètes, investisseurs et bien d'autres se rassembleront pour déterminer la priorité la plus élevée pour chaque catégorie de la société alors que le monde traverse des changements sociaux, économiques et géopolitiques extraordinaires.

Le sommet, qui se tiendra en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, servira de plateforme de discussion et de dialogue visant à trouver des solutions qui aideront les dirigeants du monde entier à se pencher sur la priorité absolue de chaque groupe de personnes.

Plus de [40] intervenants de premier plan prendront part au sommet, dont :

S.E. Yasir Al-Rumayyan , président du FII Institute

président du FII Institute S.E. Helle Thorning-Schmidt , ancienne Première ministre du Danemark

ancienne Première ministre du Danemark S.E. Dasho Tshering Tobgay , ancien Premier ministre du Bhoutan

, ancien Premier ministre du Bhoutan S.E. Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui , ministre d'État pour les affaires de la jeunesse du ministère de la Culture et de la jeunesse des Émirats Arabes Unis

, ministre d'État pour les affaires de la jeunesse du ministère de la Culture et de la jeunesse des Émirats Arabes Unis Judith Rodin , présidente émérite de l'université de Pennsylvanie, présidente du conseil d'administration de Prodigy Finance et de Resilient Cities Catalyst

présidente émérite de l'université de Pennsylvanie, présidente du conseil d'administration de Prodigy Finance et de Resilient Cities Catalyst Dr Peter H. Diamandis , fondateur et président exécutif de XPRIZE

fondateur et président exécutif de XPRIZE Alexandra Cousteau, cofondatrice et présidente d'Océans 2050

cofondatrice et présidente d'Océans 2050 Sara Menker , fondatrice et PDG de Gro Gro Intelligence

, fondatrice et PDG de Gro Gro Intelligence Marcelo Claure , PDG de Claure Capital

PDG de Claure Capital Peggy Johnson , PDG de Magic Leap

D'autres tables rondes tenteront de répondre à des questions essentielles : quelles sont les nouvelles réglementations et/ou organisations à mettre en place pour répondre à chaque priorité ? Comment les communautés du monde entier peuvent-elles se comprendre et se soutenir mutuellement pour répondre à chaque priorité ? Comment pouvons-nous aider les leaders politiques, économiques et culturels mondiaux pour les encourager à se consacrer à chaque priorité ?

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré : « Alors que le monde connaît une période de transformation et qu'un nouvel ordre mondial commence à se dessiner, nous pensons qu'il est crucial de comprendre les priorités de chaque groupe démographique dans le monde. Au cours des deux dernières années, le monde a été confronté à de nombreux défis qui ont eu un impact sur tous ses citoyens. Par conséquent, nos valeurs et nos priorités ont changé.

La priorité du FII Institute est d'avoir un impact direct et positif sur l'humanité en créant de multiples initiatives dans différents domaines. C'est pourquoi nous avons décidé d'accueillir PRIORITY comme une conversation mondiale annuelle, pour nous aider à comprendre les souhaits, les espoirs et les attentes de nos semblables. Nous donnons la parole à chacun. Tout le monde à droit à la parole. »

PRIORITY constituera un élément essentiel de la sixième édition de la Future Investment Initiative, qui se tiendra à Riyad du 25 au 27 octobre.

Plus tôt cette année, le FII Institute a organisé un sommet à Londres sur l'ESG dans les marchés émergents, au cours duquel il a annoncé son nouveau cadre et sa nouvelle méthodologie de notation Inclusive ESG™, visant à informer et à accélérer les investissements ESG dans les économies émergentes.

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une organisation internationale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : avoir un impact sur l'humanité. Lancé en 2019, l'Institut a publié divers rapports, accueilli de nombreuses plateformes internationales et lancé plusieurs initiatives et projets visant à créer un avenir plus durable pour l'humanité.

Le FII Institute est également attachés aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), encourage les esprits les plus brillants et transforme les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

