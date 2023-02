Le film « Art College 1994 » de l'Académie des arts de Chine en compétition à la Berlinale

HANGZHOU, Chine, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Il a été annoncé le 1er février 2023 que le film d'animation chinois Art College 1994 a été sélectionné pour concourir à la 73e Berlinale. Cette sélection marque un nouveau record pour l'industrie du film d'animation chinois.

Trailer − "Spring Has Arrived" Scene from the film

Réalisé par Liu Jian, professeur à l'École d'animation et de jeux vidéo de l'Académie des arts de Chine, et produit par une équipe d'enseignants et d'étudiants sur une période de cinq ans, le film est un important produit créatif et pédagogique dans la démarche « d'animation néo-réaliste » de l'Académie des arts. L'Académie a obtenu de bons résultats au cours des dernières années, alors que les travaux des étudiants ont été mis en lumière et récompensés lors de festivals de films locaux et internationaux.

Art College 1994 est un film d'animation en 2D unique dessiné à la main avec une esthétique qui présente des éléments typiquement chinois. Son réalisateur a commencé sa formation en peinture chinoise. Bien versé dans le domaine, Liu Jian a employé de façon révolutionnaire des techniques empruntées aux peintures chinoises. En résultent des scènes et des personnages qui sont incontestablement et authentiquement chinois et d'un style esthétique se distinguant de l'animation américaine et japonaise.

Avec son art détaillé, son réalisme et son rythme confortable, le film offre une expérience esthétique différente qui s'écarte du spectacle habituel des films d'animation traditionnels et se distingue des autres films d'animation chinois.

Art College 1994 raconte une histoire qui se déroule dans une école d'art dans les années 1990. Dans un affrontement entre idéalisme et réalité, entre tradition et modernité, un groupe de jeunes vivent pleinement leur vie, pratiquant l'art et poursuivant leurs rêves, en formant de solides amitiés et en tombant amoureux.

Le début des années 1990 a marqué l'avènement des arts modernes en Chine, lorsque de nouvelles idéologies artistiques ont inondé l'esprit de jeunes passionnés d'arts, les inspirant et les déconcertant. Ils semblent naïfs et enfantins, mais leur quête incessante et leurs tentatives d'obtenir des réponses sont néanmoins enracinées dans une authenticité et un sérieux qui nous touchent. Art College 1994 est un « chant de la jeunesse » dédié à tous les artistes. Les thèmes de l'éducation artistique qui sont explorés dans le film restent pertinents aujourd'hui.

La 73e Berlinale débutera officiellement le 16 février 2023 et Art College 1994 sera présenté en première au festival. Le film devrait être projeté en Chine en 2023.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Hk0up32n_1Y

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993679/photo.jpg

SOURCE China Academy of Art