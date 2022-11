Le Fintech Abu Dhabi Festival de l'ADFW assiste à l'introduction de la technologie blockchain révolutionnaire pour ADGM Courts

La solution blockchain permettra aux parties d'économiser beaucoup de temps et d'argent dans l'application de leurs jugements commerciaux.

ABU DHABI, Émirats Arabes Unis, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Abu Dhabi Finance Week (ADFW) a assisté à l'annonce d'ADGM Courts (Tribunaux du marché mondial d'Abu Dhabi) pour la toute première introduction de la technologie blockchain pour l'application internationale des jugements commerciaux, lors du Fintech Abu Dhabi Festival.

La solution blockchain permettra aux parties d'économiser beaucoup de temps et d'argent dans l'application de leurs jugements commerciaux. Les jugements sécurisés et immuables seront immédiatement accessibles aux parties et aux tribunaux d'exécution, via le site web d'ADGM, une API ou directement sur la blockchain pour les tribunaux membres. Les parties n'auront plus à attendre une copie certifiée du jugement pour entamer le processus dans la juridiction chargée de l'application de la loi. Il s'agit d'une avancée majeure pour le commerce international.

Commentant cette évolution transformationnelle, Linda Fitz-Alan, greffière et PDG d'ADGM Courts, a affirmé : « Notre vision a toujours été de transformer les services judiciaires grâce à la technologie. Nous nous concentrons désormais sur l'application de la loi afin de répondre aux besoins pressants de la communauté internationale des affaires et de favoriser des changements durables dans le secteur de la justice. Cette introduction avant-gardiste de la technologie blockchain pour les tribunaux de commerce confirme la réputation d'ADGM et ADGM Courts comme leaders dans la numérisation de la justice. »

ADGM est le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis, qui a ouvert ses portes le 21 octobre 2015. L'ADGM renforce la position d'Abu Dhabi en tant que centre financier et centre d'affaires majeur servant de lien stratégique entre les économies en croissance du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud et du reste du monde.

Opérant dans un cadre réglementaire international basé sur l'application directe de la Common Law anglaise, l'ADGM régit l'ensemble de l'île Al Maryah qui est désignée comme zone financière libre d'Abu Dhabi.

L'écosystème commercial progressiste et inclusif d'ADGM gravite autour des institutions financières et non financières mondiales tout en tirant parti des synergies avec plusieurs juridictions positionnées ce qui en fait l'un des centres financiers les plus avancés, diversifiés et progressivement gouvernés du monde.

