Le fondateur de Sangel Capital est nommé Meilleur investisseur précoce chinois aux ChinaVenture Awards

SHENZHEN, Chine, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sangel Capital (« Sangel » ou « la société »), une société de capital-risque de premier plan dans les domaines de la biotechnologie et des soins de santé basée en Chine, a annoncé que Liu Mulong, partenaire fondateur de la société, avait été récompensé en tant que l'un des meilleurs investisseurs précoces de 2021 lors de la prestigieuse cérémonie des ChinaVenture Awards. Cette distinction reconnaît la position de leader de la société dans le secteur du capital-risque ; avec sa stratégie d'investissement innovante et son expertise dans les sciences de la vie, la société a établi des bases solides pour transformer des projets de soins de santé très prometteurs en solutions révolutionnaires.

« Notre stratégie d'investissement différenciée nous a permis de trouver des diamants bruts. Nous faisons partie d'un petit groupe d'institutions locales en Chine qui ont de solides antécédents en matière de découverte et d'investissement précoce dans les entreprises de biomédecine, de technologie médicale et de dispositifs médicaux. Au cours des 12 dernières années, nous avons investi dans certains des projets les plus innovants, en les aidant à progresser et à réaliser des progrès médicaux révolutionnaires pour relever d'importants défis médicaux », a déclaré Liu Mulong.

L'un des succès récents les plus remarquables de Sangel est son investissement majeur dans la première levée de fonds d'Ascentawits Pharmaceuticals, une entreprise concentrée sur le développement de médicaments antitumoraux. Dès 2016, Sangel a identifié les forces techniques uniques de l'entreprise et son potentiel de développement à long terme, étayé par son fondateur, le Dr Duan Jianxin, et ses 20 ans d'expérience en recherche dans le microenvionnement tumoral et sa stratégie de produit puissante.

« Sangel valorise l'innovation et l'accessibilité du médicament, a ajouté Liu Mulong. Contrairement aux macromolécules, le nouveau médicament à petites molécules développé par Ascentawits basé sur la plateforme de promédicaments activés par enzyme AKR1C3 améliorera grandement l'accessibilité pour les patients. »

« Sangel ne court pas après les investissements en bourse; nous sommes plutôt des cultivateurs qui labourons et désherbons patiemment nos champs. Nous sommes convaincus qu'une introduction en bourse n'est plus le seul critère de réussite des investissements dans les biotechnologies, en particulier après le deuxième semestre de 2021, alors qu'un grand nombre d'entreprises de biotechnologie précliniques ont connu une baisse du cours de leur action juste après leur introduction. Sangel approfondit ses recherches pour comprendre les véritables facteurs qui stimulent la croissance future et soutenir ces projets révolutionnaires qui démontrent non seulement leur capacité à atteindre le stade de commercialisation, mais aussi leur capacité à conserver leur valeur commerciale à long terme », a déclaré Liu Mulong.

Yinyi Biotech en est un bon exemple. En 2017, Sangel avait prédit, avant même son lancement, que le ballonnet à élution médicamenteuse (DEB) de Yinyi Biotech était une innovation révolutionnaire à l'avant-garde de la recherche médicale qui avait la capacité de s'emparer du nouveau marché. Tirant parti du système d'approvisionnement axé sur le volume qui a cours en Chine et du principe du « gagnant emporte tout », selon Frost et Sullivan, les ventes du système de livraison de médicaments coronariens Bingo® de l'entreprise étaient en plein essor et ont permis au produit d'être l'un des plus vendus de sa catégorie en Chine en 2021, rompant avec succès le monopole d'autres produits importés. « Seule la capacité réelle de réalisation du marché peut soutenir une performance positive et continue du prix de l'action après l'entrée en bourse, » a ajouté Liu Mulong.

Avec une philosophie d'investissement concentrée sur le long terme, Sangel a mis à profit son savoir-faire industriel et ses connaissances du marché pour aider à libérer le potentiel de nombreuses entreprises de biotechnologie qui sont devenues des championnes du marché. Alors que le secteur de la biotechnologie atteint un nouveau point d'inflexion, Sangel Capital est bien positionné pour faire face aux incertitudes du marché et transformer des innovations à fort potentiel en début de croissance en solutions médicales de nouvelle génération capables de tirer de meilleurs rendements pour les investisseurs.

Établie en 2010 et basée à Shenzhen avec des bureaux à Pékin, à Suzhou et à Chicago, Sangel Capital est l'une des premières sociétés de capital-risque axées sur les soins de santé en Chine qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises innovantes des marchés émergents dans le secteur des sciences de la vie. Dirigée par un large éventail d'experts, y compris des entrepreneurs, des scientifiques, des professionnels de l'industrie et des conseillers, Sangel gère aujourd'hui une série de fonds en yuans et en dollars américains, avec une approche d'investissement destinée à révéler des projets innovants et bien documentés axés sur le potentiel du marché, la capacité d'innovation originale et les principaux atouts technologiques. Sangel est investisseur dans plus de 70 portefeuilles d'actions, parmi lesquels Huaheng Biotech (688639.SH), Sirnaomics Ltd (2257.HK), 3D-Medicines, InnerMed, Yinyi Biotech, Ascentawits Pharmaceuticals et Magpie Pharmaceuticals.

