Oprichter van Sangel Capital ontvangt de titel van China's Top Early-Stage Investor van ChinaVenture Awards

SHENZHEN, China, 7 september 2022 /PRNewswire/ -- Sangel Capital ("Sangel" of het "Bedrijf"), een toonaangevend bedrijf op het gebied van durfkapitaal binnen de biotech en gezondheidszorg in China, heeft meegedeeld dat Liu Mulong, de oprichter van het bedrijf, is bekroond als een van China's belangrijkste vroegefase-investeerders in 2021 door de befaamde ChinaVenture Awards. De prijs erkent de positie van het bedrijf als leider in de durfkapitaalgemeenschap, die een op de toekomst gerichte investeringsstrategie en expertise op het gebied van biowetenschappen een sterke basis heeft gelegd waardoor een aantal veelbelovende, jonge zorgprojecten kunnen uitgroeien tot baanbrekende oplossingen.

"Onze uniek gedifferentieerde beleggingsstrategie stelt ons in staat om ruwe diamanten te vinden. We zijn een van een klein aantal lokale instellingen in China met een solide staat van dienst op het gebied van het ontdekken van en investeren in bedrijven die zich in een vroeg stadium op het gebied van biogeneeskunde, medische technologie en medische hulpmiddelen bevinden. De afgelopen 12 jaar hebben we in een aantal van de meest transformatieve bedrijven geïnvesteerd, waardoor we ze hebben geholpen om hun verstorende medische doorbraken te realiseren om bestaande medische uitdagingen aan te pakken", aldus Liu.

Een van de meest opmerkelijke recente successen van Sangel betreft zijn toonaangevende aanloopfinanciering van Ascentawits Pharmaceuticals, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van tumorbestrijdingsmedicijnen. Reeds in 2016 identificeerde Sangel de unieke technische sterke punten en het ontwikkelingspotentieel op de lange termijn van het bedrijf, ondersteund door de oprichter Dr. Duan Jianxin's 20 jaar onderzoekservaring op het gebied van tumormicro-omgeving en zijn krachtige productstrategie.

"Sangel waardeert innovatie en de betaalbaarheid van het geneesmiddel", voegde Liu eraan toe. "Anders dan bij macromoleculen, zal het nieuwe, door Ascentawits op basis van het op het AKR1C3-enzym-geactiveerde prodrug-platform ontwikkelde kleine moleculegeneesmiddel de toegankelijkheid van de patiënt aanzienlijk verbeteren."

"Sangel is geen IPO-najager, maar een volhardende cultivator die de zaden plant en onderhoudt. We zijn van mening dat een IPO niet meer het enige criterium is voor succesvolle investeringen in Biotech, met name na de tweede helft van 2021, toen een groot aantal preklinische biotechnologiebedrijven meteen na hun beursnotering een daling in hun aandelenprijs lieten zien. Sangel grijpt naar de kern om de belangrijkste factoren te begrijpen die de toekomstige groei stimuleren en die baanbrekende projecten die niet alleen aantonen dat ze in staat zijn om commercialisatie te bereiken, maar ook de mogelijkheid om hun bedrijfswaarde op de lange termijn te behouden," aldus Liu.

Yinyi Biotech is een goed voorbeeld. In 2017 voorspelde Sangel dat de drug-eluting ballon (DEB) van Yinyi Biotech een verstorende innovatie was op het gebied van medisch onderzoek met de mogelijkheid om de nieuwe markt te veroveren voordat ze werden gelanceerd. Profiterend van China's op volume gebaseerde inkoopregeling en 'winner takes all'-regels, was de verkoop van het Bingo®-systeem voor het toedienen van coronaire geneesmiddelen volgens Frost en Sullivan een groot succes en was het in 2021 het bestverkochte product binnen zijn soort in China, en wist het het monopolie van andere geïmporteerde opties te doorbreken. "Alleen de realiseerbaarheid op de echte markt kan de continue positieve prestaties op de aandelenkoers na de IPO ondersteunen", voegt Liu toe.

Met de langetermijnvisie die is ingebed in zijn beleggingsfilosofie, heeft Sangel zijn vakkennis en marktinzichten gebruikt om het potentieel van een groot aantal biotechbedrijven te benutten die als marktwinnaars zijn uitgekomen. Nu de biotech-sector een nieuw inflectiepunt bereikt, bevindt Sangel Capital zich in een goede positie om door de onzekerheden op de markt te navigeren en potentiële vroege innovaties om te zetten in de nieuwste generatie van medische oplossingen die op den duur een beter rendement voor beleggers kunnen bieden.

Het in 2010 opgerichte Sangel Capital, met het hoofdkantoor in Shenzhen en vestigingen in Beijing, Suzhou en Chicago, is een van de eerste op gezondheidszorg gerichte risicokapitaalbedrijven in China, dat zich richt op investeringen in innovatieve ondernemingen in opkomende markten in de levenswetenschappensector. Onder leiding van een breed scala aan expertise, waaronder ondernemers, wetenschappers, industriële professionals en adviseurs, beheert Sangel nu een aantal RMB- en USD-fondsen, met een investeringsaanpak om goed onderzochte, innovatieve projecten te ontdekken met een focus op het marktpotentieel, de capaciteit voor originele innovatie en de belangrijkste technologische activa. De beleggingen van Sangel in meer dan 70 portefeuilles omvatten Huaheng Biotech (688639.SH), Sirnaomics Ltd (2257.HK), 3D-Medicines, InnerMed, Yinyi Biotech, Ascentawits Pharmaceuticals en Magpie Pharmaceuticals.

